Новосибирский губернатор: здоров и уходить «еще долго-долго» не намерен

Ранее одно из региональных изданий сообщило, что Владимир Городецкий в скором времени покинет свой пост по состоянию здоровья

Новосибирск, , 11:38 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий здоров и намерен «еще долго-долго оправдывать доверие земляков» — так глава Сибирского региона отреагировал на информацию одного из СМИ о его ближайшей отставке по состоянию здоровья.

«Вообще я слухи и сплетни никогда не комментирую, — цитируют «НГС. Новости» Городецкого. — Я жив, здоров, полон оптимизма и хочу еще долго-долго оправдывать доверие земляков, которое мне оказали, вот и все».

Напомним, 3 февраля на сайте «Сиб.фм» появилась новость о том, что губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий в ближайшее время может покинуть свой пост по состоянию здоровья. Освободившее место, по данным издания, должен был занять полномочный представитель президента России по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло.

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Эту информацию ИА REGNUM не подтвердили ни в правительстве региона, ни в сибирском полпредстве.

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