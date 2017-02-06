Новосибирский губернатор: здоров и уходить «еще долго-долго» не намерен
Новосибирск, 6 февраля 2017, 11:38 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий здоров и намерен «еще долго-долго оправдывать доверие земляков» — так глава Сибирского региона отреагировал на информацию одного из СМИ о его ближайшей отставке по состоянию здоровья.
«Вообще я слухи и сплетни никогда не комментирую, — цитируют «НГС. Новости» Городецкого. — Я жив, здоров, полон оптимизма и хочу еще долго-долго оправдывать доверие земляков, которое мне оказали, вот и все».
Напомним, 3 февраля на сайте «Сиб.фм» появилась новость о том, что губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий в ближайшее время может покинуть свой пост по состоянию здоровья. Освободившее место, по данным издания, должен был занять полномочный представитель президента России по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло.
Читайте также: Журналисты отправляют новосибирского губернатора в отставку
Эту информацию ИА REGNUM не подтвердили ни в правительстве региона, ни в сибирском полпредстве.
Читайте развитие сюжета: Губернатор Ивановской области планирует встречи и продолжает работать