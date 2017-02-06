Понедельник, 06 Февраля 2017 года
12:31:13 МСК

Новосибирский губернатор: здоров и уходить «еще долго-долго» не намерен

Политика
Ранее одно из региональных изданий сообщило, что Владимир Городецкий в скором времени покинет свой пост по состоянию здоровья

Новосибирск, 6 февраля 2017, 11:38 — REGNUM  Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий здоров и намерен «еще долго-долго оправдывать доверие земляков» — так глава Сибирского региона отреагировал на информацию одного из СМИ о его ближайшей отставке по состоянию здоровья.

«Вообще я слухи и сплетни никогда не комментирую, — цитируют «НГС. Новости» Городецкого. — Я жив, здоров, полон оптимизма и хочу еще долго-долго оправдывать доверие земляков, которое мне оказали, вот и все».

Напомним, 3 февраля на сайте «Сиб.фм» появилась новость о том, что губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий в ближайшее время может покинуть свой пост по состоянию здоровья. Освободившее место, по данным издания, должен был занять полномочный представитель президента России по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло.

Читайте также: Журналисты отправляют новосибирского губернатора в отставку

Эту информацию ИА REGNUM не подтвердили ни в правительстве региона, ни в сибирском полпредстве.

Читайте развитие сюжета: Губернатор Ивановской области планирует встречи и продолжает работать

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
Главное сегодня
NB!
06.02.17
Прикамье без Басаргина: кто на новенького?
ПермьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Александр БеловНа выборах в США победил Китай – The National Interest
ПекинКитай Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
06.02.17
54% жителей РФ категорически против отмены «закона Димы Яковлева»: опрос
МоскваРоссия Усыновление детей иностранцами Общество
NB!
06.02.17
Народный банк Китая вновь ослабляет национальную валюту
ПекинКитай Экономика Китая Экономика
NB!
06.02.17
В Чувашии отправлен в отставку министр транспорта
ЧебоксарыРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Юрий БаранчикПорошенко – военный преступник, и его дни сочтены
КиевУкраина Гражданская война в Ливии Политика
NB!
06.02.17
Валерий РокотовВ постели с нацистом
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
06.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 6 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
06.02.17
Министр строительства Ингушетии задержан по подозрению в мошенничестве
МагасРоссия Мошенничества Происшествия
NB!
06.02.17
Досрочная отставка: глава Прикамья попросил у Путина новое задание
ПермьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Делегация ВДВ России посетит Белоруссию
МоскваРоссия Военные учения Политика
NB!
06.02.17
Вашингтон не против поссорить Тегеран с Москвой — СМИ
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
NB!
06.02.17
«Нефти трудно вырваться за пределы $57»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
06.02.17
«Отправляемый в отставку» глава Бурятии находится на работе
Улан-УдэРоссия Выборы главы Бурятии-2017 Политика
NB!
06.02.17
«Рубль сохраняет тенденцию к укреплению»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
06.02.17
Максим ИсаевЗапрет Трампа на въезд мигрантов вредит американской разведке – WP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
06.02.17
Вице-президент США: Снятие санкций с России зависит от ее «поведения»
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
06.02.17
ВСУ стягивают войска для наступления по всему фронту в Донбассе — ДНР
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
Спецстрой ответил на критику Трутнева: Камчатка останется без аэропортов?
Петропавловск-КамчатскийРоссия Строительство и состояние аэропортов Общество
NB!
06.02.17
Китай испытал новую ракету среднего радиуса поражения
ПекинКитай Политика Китая Техника
NB!
06.02.17
Трамп: США — «не такая уж невинная страна», из-за нее погибли многие люди
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
06.02.17
Трамп: Иран не уважает США, это террористическое государство №1
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
ещё главное