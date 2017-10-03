Исследовательская организация «Левада-центр» провела опрос, согласно которому 44% москвичей относятся к мэру Москвы Сергею Собянину хорошо, а некоторые так и вовсе «очень хорошо», и лишь каждый пятый опрошенный оценил его деятельность отрицательно. Приведенные аналитиками центра Юрия Левады цифры несколько удивляют и вызывают желание сопоставить их с некоторыми размышлениями.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

Подробности проведенного опроса здесь: К Сергею Собянину хорошо относятся 44% жителей Москвы

Перечислить все пересекающиеся множества интересов жителей многомиллионного города, да к тому же выполняющего столичные функции, вряд ли возможно, но вот перечислить и дать свою оценку наиболее резонансным нововведениям мэрии представляется вполне посильной задачей.

Самым социально значимым проектом, безусловно, является проведенная правительством Москвы оптимизация здравоохранения. Болеют все: и богатые, и бедные, и урожденные москвичи, и, уж конечно, «понаехавшие», и даже те, кто приезжает в Москву на рабочую вахту. Как же эта «оптимизация» отразилась на пациентах?

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Закрытие ряда больниц увеличило поток пациентов в оставшиеся стационары, кстати, также подвергшиеся ревизии наличествующих койко-мест, что привело к уменьшению времени нахождения в стационаре, падению качества лечения, а кроме того — значительному увеличению отказов в госпитализации. На оптимизационные усилия мэрии москвичи ответили резким ростом смертности на дому, в том числе и среди трудоспособных граждан.

Gorspravka09.ru Медицина

Подробности читайте здесь: Москва: рост смертности на дому — 72%, среди трудоспособных — 252%

Не обошла эта беда и поликлиники: многие амбулатории подверглись жесточайшему секвестру не только специалистов, но и целых отделений, что в итоге привело к совершенно абсурдной схеме маршрутизации больных.

Да, появилась возможность электронной записи к врачу, чем так гордятся московские чиновники. Но, во-первых, пропала возможность напрямую записаться к специалистам, на первый раз это обязательно нужно делать через участкового терапевта, и только потом у больного не то появится, не то нет возможность посещать специалиста, минуя терапевта. А во-вторых, из-за сокращения целых медицинских направлений и отделений пациент зачастую, чтобы получить лечение и пройти обследование, вынужден в лучшем случае исколесить весь свой административный округ. Для этого нужно приложить значительные психические и физические усилия, то есть быть относительно здоровым и хорошо физически подготовленным. Но таким не нужна медицинская помощь. А тем, кому она нужна… Еще нужно учесть пенсионеров, инвалидов, а также тех, кто находится на иждивении у работающих граждан… В общем, можно смело предполагать, что реформа здравоохранения в степенях от «очень болезненно» до «некоторого неудобства», но отразилась на подавляющем большинстве жителей мегаполиса.

Еще одной реформой, напрямую затрагивающей интересы значительного количества москвичей, бесспорно, стала реорганизация общественного транспорта Москвы. Так уж повелось, что московские градоначальники ставят интересы стройкомплекса и частных девелоперов выше интересов простых жителей города. Заложенные в предыдущие генеральные планы развития города возможности по развитию транспортной системы Москвы из-за точечной застройки каждого свободного клочка земли были исчерпаны еще во времена Юрия Лужкова. Присоединение Новой Москвы и активное строительство в ближайшем Подмосковье только усугубило ситуацию.

Памятуя о том, что новая администрация пришла под лозунгами борьбы с транспортным коллапсом, и понимая, что возводить дороги негде, да и не одно транспортное строительство не угонится за ростом населения, в администрации прибегли к уже апробированному способу оптимизаций. И под нож пустили хоть как-то удовлетворявшие потребности москвичей частные маршрутки. Передел рынка пассажирских перевозок ожидаемо привел к столпотворению на остановках. Как только шок, вызванный таким кавалерийским напором дептранса, прошёл, а москвичи попривыкли к навязанному мэрией квесту «попади в автобус», выяснилось, что реформа состоялась. Изменений в работе перевозчиков в ближайшие годы ожидать не стоит, поскольку заложенное в госконтрактах 10%-ное увеличение подвижного состава успешно реализовано в первые два месяца реформы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Транспорт

В качестве ремарки нужно отметить, что транспортные пертурбации происходят на фоне тотального уничтожения троллейбусного парка столицы. И в совокупности это дает основания подозревать мэрию в желании полностью избавиться от такого обременения, как Мосгортранс, полностью передав пассажирские перевозки в руки частников, но это уже другая история.

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Транспортные проблемы города за счет только лишь оптимизации общественного транспорта не решить, поэтому нужно вспомнить об автомобилистах. Вряд ли стоит подробно разбирать сужение проезжей части, введение платных парковок в центре столицы и на главных магистралях города, ползучую оккупацию парковками спальных районов. Похоже, что все эти меры призваны заставить максимально большое количество жителей города отказаться от владения личным транспортным средством.

Дальнейшее развитие пассажирских перевозок московские чиновники в большей степени связывают с развитием цифровых технологий, нежели с развитием транспортной инфраструктуры и подвижного состава. Тут и Big Data, с которыми связывает дальнейшее развитие транспортной системы столицы глава дептранса Максим Ликсутов. И электронные приложения, которые каждому москвичу персонально подскажут выгодное тарифное меню. И, чем чёрт не шутит, возможно, даже момент, когда им необходимо выйти на остановку, чтобы не попасть в пробки и не тратить время на ожидание автобуса или трамвая. При таких планах руководства транспортного комплекса стоит ли напоминать о том, как будут рады те, кто уже в часы пик стоит в транспорте на одной ноге, тем сотням тысяч автомобилистов, которых данная политика неминуемо приведет в ряды пешеходов?

Подробности читайте здесь: Общественный транспорт Москвы объединят в общую информационную сеть

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Еще одна общемосковская проблема, которую нельзя не упомянуть, — это ставшая всеобщим бедствием градостроительная политика мэрии. Это и точечная застройка под видом ТПУ, и уплотнительная застройка в сложившихся кварталах, в охранной зоне архитектурных памятников и ООПТ. Это и не сбавляющая оборотов программа «благоустройства»: уничтожающая привычный глазу ландшафт столицы «Моя улица» и закатывающая в асфальт последние живые уголки природы программа обустройства парков и природных заказников столицы. Жителей района Крылатское, протестующих против оккупации заказника, фирмой непрозрачным образом получившей в аренду территорию ООПТ «Крылатские холмы», или жителей района Тропарево-Никулино, где для того, чтобы возвести очередной торговый центр, затеяли строительство целого ТПУ, только обладая буйной фантазией можно причислить к тем 44% москвичей, которых обнаружили в Москве социологи «Левада-центра».

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Еще не стихло эхо антиреновационных протестов — и пусть мэрии удалось, опершись на патерналистски настроенную часть москвичей, победить в этой борьбе, число тех, кто пусть и вынуждено, но уступил в этом споре, никак нельзя свести к не стоящему внимания меньшинству. И они не раз еще заявят о себе, становясь ядром оппозиционных правительству Москвы групп. Их голоса также вносят существенную лепту в сонм недовольных Сергеем Собяниным.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сергей Собянин

Не стоит забывать и о том, что программа реновации лишает надежд на получение своих квартир многочисленную группу московских очередников. Помимо больших городских проблем, есть еще и не поддающееся учету количество недовольных бедами районного масштаба. Тут и претензии к работе управ и префектур, ГБУ «Жилищник» и частных управляющих компаний, на которые нигде нельзя найти управу. В этом же ряду и доступная для маломобильных групп населения только на словах чиновников городская среда. Претензии многодетных к мэрии за то, что чиновники в ущерб интересам кровной семьи тратят значительные средства на поддержание патронатных семей, так называемых платных родителей. Многие родители никогда не забудут Сергею Собянину разгром системы внешкольного образования, а также множество других больших и маленьких проблем.

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Вот и задумаешься о социологии. Конечно, можно предположить, что все вышеописанные множества могут неоднократно пересекаться в названных центром Юрия Левады 18% недовольных жителей столицы, но всё же, всё же, всё же… Возникает мысль, что мы, москвичи, живем с социологами в разных городах.

Одно очевидно — пока мэрия Москвы довольно успешно играет на противоречивых интересах различных социальных групп. А также успешно восполняет отнятые социальные гарантии бесконечной чередой зрелищ. Но рано или поздно отсутствие хлеба никаким карнавалом заменить не удастся.