Как добиться первого места в рейтинге ВОЗ

Москва, , 20:55 — REGNUM «Вечерняя Москва» опубликовала материал, в котором рассказала своим читателям о том, что, согласно рейтингу Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в Москве за пять лет люди стали жить на три года дольше, что позволило столице занять первое место в Европе по темпам прироста.

О реальном положении дел в столичном здравоохранении ИА REGNUM рассказала координатор по вопросам здравоохранения Московского отделения Всероссийского общественного движения «Гражданская инициатива за бесплатное образование и медицину», медицинский психолог Алла Мамонтова.

Не успели «министра закрытых больниц» (как очень точно назвали министра здравоохранения РФ 02.11.2014 г. — на митинге протеста москвичей против закрытия десятков больниц и сокращения тысяч медработников) Веронику Скворцову выбрать председателем Ассамблеи ВОЗ (учитывая, что на этот пост, несмотря не бедственное состояние российского здравоохранения, она была номинирована единогласно, — нетрудно убедиться, насколько весь остальной мир, изнывающий от недостатка территорий и ресурсов, «заинтересован» в здоровье все сокращающегося количества россиян, в стране которых этих территорий и ресурсов пока еще в избытке, несмотря на то, что большинство из нас этими богатствами не распоряжаются) — как вскорости после этого измученным перманентно снижающимися качеством и доступностью медицинской помощи в Москве горожанам предъявили «сенсацию»: «Москва стала лидером в Европе по темпам прироста продолжительности жизни!»

«Совпадение? Не думаю». И — практически сразу получаю подтверждение своей догадке: «…Эксперты ВОЗ отметили, что столица России стала номером один по скорости динамики увеличения средней продолжительности жизни в городе, за пять лет она увеличилась с 74,5 года до 77,2 года. Раньше такого рейтинга не было, смотрели общие показатели [выделено мной. — Алла Мамонтова], — сказал Мелик-Гусейнов» (директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного Департамента здравоохранения, также принимавший участие в совещании экспертов ВОЗ).

Конечно, не было — потому что этот «рейтинг» не нужен (то есть нужен — ДЕЗорганизаторам московского здравоохранения — для лживой пропаганды «успехов» собственных вредительских действий), он просто искажает реальную картину (даже отрезок времени для анализа выбран не случайно — 5 лет: с захватом почти 3 лет до начала реализации разрушительной псевдореформы московского здравоохранения); а нужно смотреть именно общие показатели (в т.ч. смертности), и главное — сопоставлять их друг с другом, потому что нет смысла радоваться росту продолжительности жизни при росте смертности! Так, только за первое полугодие 2015 года в Москве рост смертности составил 4,9%! А всего за 2015 год в Москве рост внебольничной (на дому) смертности составил 72%, в том числе — среди трудоспособных (!) граждан (252%!!!)!

Все эти цифры прозвучали суровой отповедью на закрытие московскими властями десятков больниц и сокращение тысяч медработников, преподнесенные ими как «реформа», однако дальнейший развал московского здравоохранения был ими продолжен, что не может не наводить на мысль, что именно рост смертности, снижение качества и доступности бесплатной медпомощи (с целью выдавливания людей в платный сегмент) — были и остаются главными целями «реформы».

Д.м.н., проф., засл. деятель науки РФ Юрий Комаров и проф., д.э.н., гл. научный сотрудник ИСЭПН РАН Сергей Ермаков в своей аналитической записке о причинах повышенной смертности российского населения и первоочередных мерах ее снижения «Почему растет смертность в РФ?» еще в 2015 г. указали на то, что «смертность в стране не уменьшается, напротив, она растет и уже превысила 14 случаев на 1000 человек, что почти в два раза выше, чем 50 лет тому назад».

При этом заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников отметил, что городским властям приятно получить столь высокую оценку: «Эксперты отметили быстрый прогресс в сфере здравоохранения Москвы…»

Если учесть, что подведение результатов исследования рейтинга продолжительности жизни в европейских странах проходило 12 и 13 июля 2017 года в городе Дарем (Англия), а членами экспертной группы были как действующие, так и бывшие министры здравоохранения стран Европы, то все — вкупе с единогласным избранием «министра закрытых больниц» сырьевой колонии председателем Ассамблеи ВОЗ — окончательно встает на свои места: действительно, у оккупантов (контрольные пакеты акций компаний, осуществляющих обязательное медицинское страхование в РФ, принадлежат иностранцам) и «туземцев"-россиян — разные представления о том, что является для коренного населения «прогрессом», в том числе — в сфере здравоохранения. Колонизаторам — по сердцу геноцид.

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Хотелось бы также напомнить г-ну Печатникову, что в 2015—2016 гг. Россия занимала последнее — 55-е — место в рейтинге эффективности системы здравоохранения разных стран. Разумеется, «министр закрытых больниц» Вероника Скворцова потом, спохватившись, заявляла, что эти данные якобы «ошибочны», но затолкать обратно выпущенного из бутылки джинна, конечно, не смогла, так же, как и в случае с резким скачком смертности в 2015 году в Москве — после начала «реформы» здравоохранения в столице в 2014 году. Тем более что и собственные российские данные, например, Счетной палаты РФ, говорят сами за себя, как и, скажем, зафиксированное снижение доступности первичной медпомощи. По данным на 2016 год, в России на медицину выделялось 7,1% от ВВП при средней продолжительности жизни 70,4 года.

Ошеломило москвичей этой сногсшибательной — на фоне роста смертности в Москве в последние годы — новостью не какое-нибудь издание, а… «Вечерняя Москва» — промэрское СМИ, ежедневно издающееся гигантским тиражом на деньги налогоплательщиков (кстати, в Москве доля налога на доходы физлиц в составе городского бюджета колеблется в районе 50%, тогда как в консолидированном бюджете РФ — в районе всего 20%) — и этим же налогоплательщикам «бесплатно» раздаваемое по вечерам в метро. Т. е. собянинская пропаганда в духе Й. Геббельса («Лучшие сорта лжи делаются из полуправды») цинично всучивается москвичам за их же деньги.

Подробности читайте здесь: Москва стала лидером в Европе по темпам прироста продолжительности жизни

«Кроме того, — как отмечает «Вечерняя Москва», — эксперты ВОЗ подчеркнули, что работа Единой медицинской информационно-аналитической системы города Москвы (ЕМИАС) помогла «приблизить» медицинскую помощь к пациенту». Хочется спросить этих так называемых экспертов: приезжали ли они в Москву? Общались ли с пациентами, не имеющими возможности прорваться через хваленую ЕМИАС к врачам, чтобы получить необходимую им помощь? А может — пробовали сами воспользоваться ЕМИАС? Уверена, что «эксперты» ВОЗ в Москву не приезжали, а если и приезжали — ничего, кроме «потемкинских деревень», показываемых Скворцовой, Печатниковым, Хрипуном и Мелик-Гусейновым, — не увидели. Зато я, вынужденная получать медпомощь не в ведомственной, как вышеперечисленные господа, а в обычной — районной — поликлинике, ответственно констатирую снижение и качества, и доступности медицинской помощи, несмотря ни на какую ЕМИАС, на которую, кстати, мне — и как пациентке, и как правозащитнице — систематически жалуются сами врачи.

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В качестве примера могу привести стоматологическую помощь, убранную после 2014 г. из районных многопрофильных поликлиник — под предлогом того, что стоматологическая помощь в них не входит в ОМС. В сентябре 2015 года, в бытность мою членом рабочей группы Комиссии по здравоохранению Общественной палаты города Москвы, мне довелось участвовать в заседании круглого стола ОПгМ, в котором также принимала участие бессменный председатель Комиссии по здравоохранению Мосгордумы, член «Единой России» Людмила Стебенкова, заявившая, что «в советское время тоже не было стоматологических отделений в районных поликлиниках». Их, действительно, тогда не было, но и население Москвы было в несколько раз меньше. В результате остались только стоматологические поликлиники, вынужденные обслуживать несколько районов. Попасть к врачу можно не раньше, чем через 2 недели; «шаг» приема — по ЕМИАС! — 20 минут!!! Этого времени хватает — в лучшем случае — чтобы поставить маленькую пломбу, закрыв поверхностную полость. «Сдвоить» или «строить» подряд несколько талонов, как раньше выкручивались, например, врачи-гинекологи, — невозможно. В случае глубокой полости, требующей депульпирования зуба и прохождения каналов — нетрудно догадаться, чем все закончится для пациента при безнадежных попытках получить бесплатную стоматологическую помощь, уложившись — по ЕМИАС! — в отведенные 20 минут. Следующий прием — по ЕМИАС же — через 2 недели… И так — до тех пор, пока вы не догадаетесь, что московские организаторы здравоохранения пытаются вам таким образом намекнуть, что зубы можно хорошо лечить только в частной клинике или… в платном кабинете «бесплатной» поликлиники. Кстати, в ЦНИИСиЧЛХ прием граждан с полисами города Москвы «временно» приостановлен с 1 июля 2017 года. На самом деле прием граждан с полисами города Москвы приостановлен там очень давно — просто дата, с которой он «временно» приостановлен, периодически обновляется.

Завершить хотелось бы наглядной иллюстрацией того, какие «чудеса» арифметики демонстрирует властная пропаганда через подконтрольные ей СМИ. Читаем ту же статью в «Вечерней Москве»: «Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) составила рейтинг продолжительности жизни. Согласно ему, в Москве за пять лет люди стали жить на три года дольше». На самом деле, средняя продолжительность жизни в городе за 5 лет увеличилась с 74,5 года до 77,2 года, то есть не на «3 года», а на 2,7 года, что, согласитесь, не одно и то же. Тем более — на фоне роста смертности, снижения качества и доступности медицинской помощи.