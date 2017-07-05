Общественный транспорт Москвы объединят в общую информационную сеть

Москва, , 18:25 — REGNUM Общественный транспорт Москвы объединят в единую электронную систему с возможностью выбора персонального маршрута для каждого москвича, заявил глава департамента транспорта Максим Ликсутов 4 июля. Он отметил, что в новой стратегии развития транспортного комплекса учтут предпочтения всех жителей столицы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы считаем, что при использовании современных технологий, это возможно уже сегодня», — подчеркнул Ликсутов.

По его словам, первое, на что планируется направить усилия профильных специалистов — это создание персонального меню для каждого москвича, чтобы он мог максимально комфортно пользоваться общественным транспортом столицы. Пользователям будут подсказывать выгодное тарифное меню, возможно даже момент, когда им необходимо выйти на остановку, чтобы не попасть в пробки и не тратить время на ожидание автобуса или трамвая.

Еще одним пунктом программы станет создание опережающей маршрутной сети. Ликсутов отметил, что на основе анализа системы «больших данных» использования общественного транспорта, планируется выделить предпочтения москвичей и предложить оптимальные маршруты передвижения в районе новостроек.

«Мы хотим, чтобы маршрутная сеть опережала потребности каждого жителя», — отметил Ликсутов.

Анализ систем больших данных также позволит более точно прогнозировать всевозможные проблемы на дрогах и чрезвычайные ситуации. По словам главы департамента, такие технологические возможности на сегодняшний день у города есть.

«Это основные принципы и вызовы, которые у нас закладываются в стратегию», — заключил Максим Ликсутов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, масштаб транспортных проблем столицы таков, что решить их можно лишь путём кардинальных перемен. В этом убежден старший научный сотрудник Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Павел Зюзин.

«Команда Ликсутова свой след оставляет. В этом плане в дальнейшем механизмы взаимодействия с общественными местными инициативами требует доработки, но транспортный комплекс развивается», — заявил он.

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