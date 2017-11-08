По состоянию на 1 сентября 2017 года госдолг субъектов РФ составляет 2,2 трлн рублей, по сравнению с данными на 1 января регионы сократили объем долговых обязательств на 152,997 млрд рублей или на 6,5%. Интересно, каким образом при этом меняется структура госдолга. Регионы продолжают двигаться в направлении сокращения доли коммерческих кредитов, сумма бюджетных заимствований при этом растет. Так, за восемь месяцев субъекты сократили объем средств, заимствованных в иностранных банках и кредитных организациях на 258,3 млрд рублей или на 31,9% — с 808,509 млрд рублей до 550,176 млрд рублей. В структуре совокупных долговых обязательств субъектов доля коммерческих кредитов снизилась с 34,3% в январе до 25% в сентябре.

Долг

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При этом сумма средств, привлеченных от других бюджетов бюджетной системы РФ, выросла на 102,996 млрд рублей или на 10,3% — с 990,494 млрд рублей до 1,093 трлн рублей за указанный период. В структуре госдолга регионов доля бюджетных кредитов увеличилась с 42% в начале 2017 года до 49,7% по состоянию на 1 сентября.

Кроме того, в структуре задолженности субъектов на 3,159 млрд рублей снизился объем государственных ценных бумаг — до 454,331 млрд рублей, в структуре госдолга доля ценных бумаг составляет 20,6%. Сумма государственных гарантий увеличилась на 5,491 млрд рублей — до 93,788 млрд рублей, доля госгарантий составила 4,2%.

Все же теперь «львиная доля» средств в структуре госдолга субъектов — это бюджетные кредиты, которые между тем также придется отдавать, хотя на их обслуживание тратится намного меньше средств (процентная ставка — 0,1% годовых), чем при кредитовании в коммерческих структурах.

Kremlin.ru Заседание президиума Государственного совета. Ульяновск, 22 сентября 2017 года

Может, выгодно кому-то?

В ходе заседания Госсовета, которое состоялось в Ульяновске 22 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что с января 2018 года стартует программа реструктуризации бюджетных кредитов, рассчитанная как минимум на семь лет. По словам главы государства, первые два года действия данной программы будут заложены максимально льготные условия: регионы будут выплачивать всего по 5% своего долга ежегодно. Такой график позволит субъектам РФ только в ближайшие два года высвободить в общей сложности 428 млрд рублей. Для отдельных, наиболее закредитованных регионов эта программа может быть еще «более льготной» и продлится до 12 лет.

«Что это значит? Разница между действующим графиком погашения бюджетных кредитов и предлагаемым графиком программы реструктуризации составит в 2018 году 250,5 млрд рублей и в 2019 году — 177,5 млрд рублей», — пояснил президент.

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Подчеркнув, что программа позволит «делать бюджеты на уровне регионов бюджетами развития, а не бюджетами выплачивания процентов по кредитам», Владимир Путин особо остановился на задолженности перед коммерческими банками, пригрозив, что внимательно посмотрит: «Может быть, выгодно кому‑то из руководителей регионов платить высокую ставку?»

«Кстати говоря, здесь тоже надо разбираться отдельно с задолженностью перед коммерческими банками. Да, можно, конечно, всегда ссылаться на то, что объективно денег не хватает, Минфин не даёт, мы вынуждены идти в коммерческие банки. Так ли это? Всегда ли это обосновано?

С руководством Сбербанка говорили, они приняли решение снизить ставку по коммерческим кредитам с 14, скажем, до 8,5 [процента]. Не все обращаются за этим снижением, возникает вопрос: а почему? Может быть, выгодно кому‑то из руководителей регионов платить высокую ставку? Кому это выгодно? Зачем они это делают? Я внимательно посмотрю, кстати говоря, на эти примеры», — подчеркнул глава государства.

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Критичные долги. Реакция властей

В регионах пока размышляют, на что направить потенциально высвобождающиеся средства и оценивают, насколько выгодно будет принимать участие в программе. Нескольким регионам над этим задумываться не приходится, поскольку у них просто нет бюджетных кредитов, к числу таких субъектов относятся Ненецкий автономный округ, город Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ и Сахалинская область. Это все — всего четыре региона России не нуждаются в бюджетных кредитах. Для остальных же вопрос реструктуризации интересен в большей или меньшей степени, в зависимости от суммы высвобождающихся средств. При этом некоторые губернаторы, даже с критичными долгами, пока никак не отреагировали на запуск программы.

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Наибольший объем бюджетных кредитов в разрезе округов приходится на Приволжский федеральный округ — госдолг регионов ПФО составляет на 1 сентября 536,735 млрд рублей или 24,3% от суммы долгов всех регионов России. Соответственно, объем бюджетных кредитов также максимальный — 313,793 млрд рублей или 58,4% в структуре госдолга ПФО. От бюджетных кредитов всех субъектов доля регионов Поволжья составляет 28,6%. Один из самых закредитованных регионов не только в округе, но и во всей России — это Мордовия. Госдолг республики неуклонно растет и регулярно занимает одну из верхних строчек рейтинга по тяжести долговой нагрузки. После реструктуризации в 2018—2019 годах дополнительно высвободится 10 млрд рублей. С учетом второго этапа реструктуризации дополнительно высвобождаемые средства региона составят 75% от всего объема планового погашения в 2018—2021 годах или 9,9 млрд рублей. Общий объем госдолга Мордовии составляет в настоящее время 45,762 млрд рублей, бюджетных кредитов накоплено 25,408 млрд рублей или 55,5%. С начала года сумма бюджетных кредитов выросла на 2,779 млрд рублей.

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Mari-el.gov.ru Йошкар-Ола

В Марий Эл эффект от реструктуризации оценили как незначительный. На 1 сентября сумма долговых обязательств республики составила 13,513 млрд рублей. Сумма коммерческих кредитов с начала года сократилась на 3,004 млрд рублей или на 32,8%. Объем бюджетных кредитов увеличился на 1,205 млрд рублей или на 30,8%. По словам главы республики Александра Евстифеева, на конец 2017 года республика должна погасить чуть более 666 млн рублей, на конец 2018 года — 755,5 млн рублей. Однако с учетом того, что программа реструктуризации, как было объявлено, начнет действовать с 1 января 2018 года, республика сможет потенциально реструктуризировать только 755,5 млн рублей.

«Обслуживание кредитов — а на эти цели либо приходится брать деньги у коммерческих банков, либо изыскивать из собственных доходов — обходится в год примерно в 9−10% от суммы кредита. Если в конце следующего года бюджет республики должен погасить 755,5 млн рублей долга, значит обслуживание этого кредита обойдется в 74−75 млн рублей. Именно эту сумму мы сможем сэкономить, а по факту, конечно, просто не брать на эту сумму кредит в банке, если примем участие в программе реструктуризации бюджетных кредитов, — пояснил Евстифеев. — Поэтому на вопрос, планирует ли республика участвовать в указанной программе, отвечаем: да, планирует, но значимого эффекта для бюджета республики участие в программе, к сожалению, не даст».

Ульяновская область накопила долг в размере 25,134 млрд рублей, доля бюджетных кредитов составила 31,5% или 7,927 млрд рублей. Президент Путин на заседании 22 сентября уточнил, что участие в программе реструктуризации позволит региону высвободить дополнительно 3,8 млрд рублей. Губернатор Сергей Морозов так и не решился после президента что-либо добавить ещё.

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В Нижегородской области программу восприняли с оптимизмом и уже начали планировать, как распорядиться свободными средствами. Регион накопил 21 млрд бюджетных кредитов.

«Это значит, что нам пришлось бы верстать бюджет с профицитом почти на 10 млрд рублей. Теперь в этом нет необходимости, и эти 9,8 млрд можно будет направить на другие цели — на развитие области, повышение заработных плат бюджетникам, выплату социальных пособий», — считает глава областного минфина Ольга Сулима.

Госдолг Кировской области на 1 сентября составил 27,923 млрд рублей. В структуре долговых обязательств доля бюджетных кредитов составляет 19,197 млрд рублей или 68,7%, есть и коммерческие кредиты на сумму 8,544 млрд рублей. В Кировской области уже думали над процессом перекредитования, подразумевая заимствования под более низкий процент. В настоящее время ставка по коммерческим кредитам для области составляет 9,9% годовых. Программа реструктуризации поможет ежегодно экономить около 700 млн рублей. В течение первых двух лет действия программы объем высвобождаемых средств составит 12,5 млрд рублей. С учетом второго этапа реструктуризации дополнительно высвобождаемые средства региона составят 75% от всего объема планового погашения до 2021 года или 11,7 млрд рублей.

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Евгений Давыдов ИА Красная Весна Саратов. Энгельский мост с набережной

Саратовская область относится к регионам с высокой долговой нагрузкой. Ее госдолг на 1 сентября оценивается в размере 50,3 млрд рублей, что составляет 65% от бюджетных доходов. Доля банковских кредитов в структуре госдолга составляет почти половину — 24,5 млрд рублей, бюджетных — 25,8 млрд. Согласно статистическим данным Минфина РФ, в Саратовской области объем госдолга в расчете на одного жителя области составляет 20,3 тыс. рублей. По этому показателю регион занимает 9 место в ПФО и 51 место в РФ. По предварительным оценкам, с учетом программы реструктуризации, Саратовская область в 2018—2019 годах дополнительно сможет высвободить 12,9 млрд рублей. А с 2018 по 2021 годы (с учетом второго этапа реструктуризации) дополнительно высвобождаемые средства региона составят 75% от всего объема планового погашения или 17,7 млрд рублей.

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Далее по сумме бюджетных кредитов следует Центральный федеральный округ — от общей суммы госдолга в 472,959 млрд рублей доля бюджетных кредитов составляет 232,181 млрд рублей или 49,1%. На том заседании Госсовета, где прозвучало предложение о реструктуризации бюджетных кредитов, вопрос закредитованности регионов поднял глава Воронежской области Алексей Гордеев. Госдолг области на 1 сентября достиг 27,234 млрд рублей и состоит на 77,8% из бюджетных кредитов — 21,205 млрд рублей. Один из тех редких случаев, когда субъект не кредитуется в коммерческих банках вообще. В ЦФО таких регионов — пять. При этом на 1 января этого года сумма долга Воронежской области была значительно выше — 35,977 млрд, а сумма коммерческих кредитов составляла почти 18,152 млрд рублей. По словам руководителя департамента финансов региона Надежды Сафоновой, реструктуризации в виде отсрочки погашения долга будут подлежать 11,9 млрд рублей задолженности области перед федеральным бюджетом.

Смоленская область накопила задолженность в размере 31,135 млрд рублей, из них 22,195 млрд — бюджетные кредиты, что составляет 71,2% от суммы долговых обязательств. В ходе первого этапа реструктуризации регион высвободит 12 млрд рублей в 2018—2019 годах. С учетом второго этапа до 2021 года — еще 11,9 млрд рублей.

«Это позволит многим регионам страны, в том числе и Смоленской области, высвобождая значительные денежные средства от уплаты процентов по бюджетным кредитам, направлять их на развитие тех или иных сфер жизнедеятельности», — прокомментировал инициативу федерального центра смоленский губернатор Алексей Островский.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Ярославль

Госдолг Ярославской области с начала года не изменился и составляет 35,609 млрд рублей. Однако в структуре задолженности сумма коммерческих кредитов сократилась с 8,679 млрд рублей до 1,03 млрд рублей, почти в восемь раз. Доля бюджетных кредитов увеличилась до 46,5% или до 16,553 млрд рублей. В областном минфине подсчитали, что реструктуризация поможет значительно снизить долговую нагрузку.

«У Ярославской области общий объем бюджетных кредитов, на которые будет распространяться реструктуризация, по состоянию на 1 сентября составляет 13,297 млрд рублей, в том числе со сроками погашения в 2018 году — 4,509 млрд рублей, 2019 год — 6,764 млрд рублей, 2021 год — 810 млн, 2022 год — 1,214 млрд. В соответствии с условиями реструктуризации (1 этап) платежи по погашению основного долга по бюджетным кредитам переносятся на 2018−2024 годы и составят в 2018 и 2019 годах по 688 млн рублей ежегодно, — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — В результате уменьшения объема погашения долговых обязательств области соответственно уменьшится объем «рыночных» заимствований, необходимый для их погашения, что в свою очередь, позволит сократить расходы на обслуживание государственного долга области. Так, примерный объем экономии по расходам на обслуживание в 2018 году может составить 77 млн рублей, в 2019 году — 678 млн рублей в зависимости от стоимости заимствований в 2018—2019 годах. Эти средства можно будет направить на приоритетные расходы областного бюджета».

Рязанская область также планирует направить «свободные» средства на соцсферу. Госдолг региона составляет 22,45 млрд рублей, бюджетных кредитов — 18,008 млрд рублей или 80,2% в структуре задолженности. По словам губернатора Николая Любимова, вопрос реструктуризации чрезвычайно актуален.

«Это позволяет Рязанской области направить средства на социальную сферу, на строительство каких-либо объектов. Фактически мы получаем дополнительные средства из федерального бюджета. Мы сможем их направить на важные для Рязанской области цели», — полагает глава области.

Ивановская область также планирует за счет высвобождающихся средств решать важные социальные вопросы. Сумма долговых обязательств региона составляет 16,533 млрд рублей, структура выглядит нетипично, поскольку большая часть средств приходится на коммерческие кредиты, хоть их объем и сократился с начала года на 1,3 млрд рублей. Однако бюджетных заимствований в госдолге области 6,793 млрд рублей или 41,1%.

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Глава Ивановской области Павел Коньков заявил, что анонсированная главой государства программа — очень важная и крайне своевременная для российских регионов. В 2018 году регион должен был выплатить 2,5 млрд по бюджетным кредитам, однако при участии в программе реструктуризации выплатит только около 350 млн рублей. На реструктуризации, в общей сложности, Ивановская область в 2018 году может сэкономить 2,2 млрд рублей, а с учетом того, что регион получит еще 1,9 млрд в виде федеральной дотации на выравнивание бюджетов, сумма окажется значительно выше.

«Таким образом, региональный бюджет будет располагать в следующем году дополнительными средствами около 4 млрд рублей. Средства будет направлены в первую очередь на решение ряда социальных вопросов», — подчеркнул Коньков.

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Виктор Комиссаров ИА REGNUM Калуга. Древнее Божество — Чур. На фоне — музей истории космонавтики им. Циолковского

Калужская область намерена непременно войти в программу реструктуризации, рассчитанную на 12 лет. Госдолг область составляет 30,196 млрд рублей, а бюджетных кредитов от суммы задолженности набрали на 29,707 млрд рублей или 98,3% от суммы долговых обязательств.

«Президент России Владимир Путин продолжает политику по поддержке регионов. Решение о реструктуризации позволит изыскать дополнительные доходы, которые будут направлены на социально-экономическое развитие территорий. У нас есть возможность за счет развития нашей экономики и роста налоговой базы войти в льготную часть программы — реструктуризацию, рассчитанную на 12 лет. И мы сделаем это», — убежден губернатор Анатолий Артамонов.

Госдолг Костромской области в сентябре составил 21,235 млрд рублей, из них от других бюджетов привлечено 7,778 млрд рублей или 36,6% в структуре долговых обязательств. В регионе программу реструктуризации оценивают неоднозначно.

«Реструктуризация долга Костромской области федеральному бюджету — безусловно, позитивное решение. Если бы не оно, области пришлось бы погашаемые дешевые государственные кредиты замещать дорогими коммерческими. При этом стоимость обслуживания долга существенно бы выросла, и выполнение социальных обязательств могло бы оказаться под угрозой. Но я не совсем согласен с тем, что высвободившиеся деньги можно куда-то направлять. Это возможно делать, если есть профицитный бюджет. А эти деньги будут по-прежнему работать на социальные обязательства региона», — считает председатель комитета областной думы по экономической, промышленной политике и предпринимательству депутат Сергей Калашник.

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Регионы Сибирского федерального округа как по сумме госдолга, так и по объему бюджетных кредитов — на третьем месте. Так, совокупный объем долговых обязательств субъектов СФО достиг 340,406 млрд рублей или 15,4% от общей суммы госдолга. Бюджетных средств регионы округа привлекли на 160,076 млрд рублей или 47% в структуре задолженности. Здесь одним из лидеров с самым крупным госдолгом является Кемеровская область, на 1 сентября долг Кузбасса составил 59,086 млрд рублей, с долей бюджетных кредитов в 30,1% или 17,818 млрд рублей. В регионе программу реструктуризации оценили положительно.

«Не секрет, что большинство российских регионов в большей или меньшей степени живут на дотации из центра. Долги региональных бюджетов в такой ситуации своевременно погасить практически невозможно. Но и дефолта регионов допускать нельзя, так как от этого пострадают в первую очередь простые граждане. Реструктуризация долга — это современное рыночное решение как раз для подобных ситуаций. Оно позволит не допустить кризиса неплатежей. Кемеровская область из общего ряда тут ничем не выделяется. Решение президента скажется на Кузбассе положительно — как и на всех других регионах страны», — заявил депутат Государственной думы от Кузбасса, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

L-BBE Новосибирск. Площадь Ленина

Новосибирская область, госдолг которой составляет 41,355 млрд рублей, из которых бюджетных кредитов 27,605 млрд рублей или 66,8% в структуре долговых обязательств, также ждет положительного эффекта от реструктуризации.

«Я расцениваю этот шаг как жест доброй воли со стороны президента. С другой стороны, я хотел бы напомнить, что основные внутренние долги субъекты федерации накопили, как раз выполняя указы президента — брали под это банковские кредиты, которые потом перевели в бюджетные кредиты. И это вполне логично, что именно сам президент пошел на встречу губернаторам и установил «рассрочку» по выплатам этим», — резюмировал депутат законодательного собрания области Вадим Агенко.

Глава Алтайского края Александр Карлин рассчитывает на более справедливую позицию центра в отношении регионов, которые ведут взвешенную бюджетную политику. Госдолг края на 1 сентября составил 2,198 млрд рублей, коммерческих кредитов в структуре задолженности нет. Доля бюджетных заимствований составляет 2,193 млрд рублей или 99,7%.

«Среди регионов с минимальным долгом мы сейчас занимаем четвертую позицию в России и первую — в Сибирском федеральном округе. При этом мы не брали взаймы у коммерческих банков, не выпускали долговых обязательств. То есть те субъекты Российской Федерации, которые ведут взвешенную бюджетную политику и прислушиваются к рекомендациям федерального центра, должны получать существенные поощрительные меры. Объем дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 2018 году в целом по стране планируется увеличить на 5%, но ее будут очень дифференцированно распределять по регионам. Субъекты РФ, которые ведут ответственную бюджетную политику, будут иметь такие дотации в плюсе. Те, кто продемонстрировал другую политику, будут в минусе», — ожидает Карлин.

Регионы Южного федерального округа задолжали банкам и бюджету РФ в совокупности 270,295 млрд рублей или 12,3% от общей суммы госдолга регионов. Субъекты накопили бюджетных кредитов на сумму 91,384 млрд рублей или 33,8% в структуре общего госдолга округа.

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Здесь особняком стоит Краснодарский край, объем долговых обязательств которого достиг 142,374 млрд рублей. Из этих средств сумма бюджетных заимствований составляет 60,393 млрд рублей или 42,4% в структуре госдолга. Глава края Вениамин Кондратьев рассчитывает, что программа реструктуризации поможет региону выбраться из долговой ямы.

«Реструктуризация долга — это возможность для Краснодарского края оперативно реагировать на современные экономические вызовы. Это важные и крайне необходимые деньги для региона. В край ежегодно переезжают жить десятки тысяч человек, мы принимаем порядка 15 млн туристов. Нагрузка на социальную и инженерную инфраструктуру постоянно растет», — констатировал губернатор.

alex Roosso Краснодар

В результате участия в программе Краснодарский край в 2018—2019 годах сможет направить на развитие дополнительно 10,7 млрд рублей. По словам Кондратьева, эти средства будут направлены на улучшение качества жизни людей, реализацию социальных программ, модернизацию инфраструктуры, благоустройство.

«В конечном счете — на поддержку наших граждан», — подытожил глава Краснодарского края.

Северо-Западный федеральный округ накопил госдолга на сумму 206,98 млрд рублей или 9,4% от общей задолженности регионов. Объем бюджетных кредитов здесь достиг 123,008 млрд рублей или 59,4% в структуре долговых обязательств субъектов.

В частности, правительство Карелии ранее обращалось вместе с другими регионами за поддержкой, направленной на снижение долговой нагрузки, в федеральные органы власти. Госдолг республики на 1 сентября превысил 22,439 млрд рублей. Доля бюджетных кредитов составляет 12,493 млрд рублей или 55,6%. Теперь высвобождаемые средства республика планирует направить на выполнение майских указов президента.

«Общая сумма бюджетных кредитов, которую мы планируем реструктуризировать, — 11,2 млрд рублей. Программа реструктуризации бюджетных кредитов позволит «растянуть» график погашения до 7 лет, а в случае выполнения условий по росту собственных доходов — до 12 лет, — отметил глава Карелии Артур Парфенчиков. — Дополнительные средства будут направлены на социально-экономическое развитие республики, главным образом, на реализацию майских указов президента России».

В Новгородской области сумма долговых обязательств составляет 15,239 млрд рублей, из которых бюджетные кредиты привлечены на 10,639 млрд рублей или 69,8% в структуре задолженности. Программу реструктуризации в регионе назвали долгожданной.

Новгородская область планирует реструктурировать бюджетные кредиты в сумме 5,8 млрд рублей за 2017−2018 годы, и 2 млрд рублей в 2019 году. Эта сумма будет пролонгирована на 7 лет по ставке 0,1% годовых. При этом первые два года область будет выплачивать по 5% от суммы реструктуризированных кредитов.

«Реструктуризация бюджетных кредитов — долгожданное для регионов решение Минфина РФ, и мы его поддерживаем. Такие возможности выгоднее для бюджета, чем перекредитование, и позволяют не наращивать государственный долг. Региональный департамент финансов в ближайшее время проведет согласование параметров текущего бюджета и условия соглашений на 2018 год», — заверила вице-губернатор Новгородской области Вероника Минина.

Общий объем госдолга регионов Дальневосточного федерального округа на 1 сентября 2017 года составляет 153,037 млрд рублей, 6,9% от суммы долговых обязательств всех регионов России. Из этой суммы 38,94 млрд или 25,4% долги в банках, 80,982 млрд рублей или 52,9% в структуре задолженности — долг перед госбюджетом, остальное — госгарантии и государственные ценные бумаги. На Дальнем Востоке максимальный объем долга накопила Якутия — 51,602 млрд рублей, доля бюджетных кредитов составила 17,671 млрд рублей или 34,2% от суммы долга. Однако лидером по привлечению бюджетных средств среди регионов ДФО является Амурская область, при суме долга в 27,47 млдр рублей, бюджетных кредитов накоплено 20,954 млрд рублей или 76,3% в структуре долговых обязательств.

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