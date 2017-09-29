То, что сделал губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, политологи уже назвали демаршем. 27 сентября на закрытом совещании он заявил, что «уходит и даже уезжает». И ведь действительно — ушёл. И даже уехал.

obsidianphotography Шахматы

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28 сентября в соцсетях начали появляться сообщения о том, что Толоконский уже находится в родном для него Новосибирске. Но при этом ни 27, ни 28 сентября указ президента РФ об отставке красноярского губернатора так и не был опубликован. Не появился он и на момент подготовки данного материала, в первой половине дня 29 сентября. Таким образом, губернатор должен продолжать появляться на работе, руководить регионом… Однако в регионе его уже нет.

Красноярский край ждёт

В пресс-службе краевого правительства корреспонденту ИА REGNUM дали следующий ответ на вопрос, где сейчас находится губернатор и появляется ли он на работе:

«Виктор Толоконский написал прошение об отставке и направил его президенту РФ. И мы все ждём, когда будет какое-либо решение. По информации коллег, Виктор Александрович сейчас в Новосибирске».

Итак, губернатор уехал, а исполняющего обязанности ещё нет. Его назначит президент. Сложившуюся ситуацию можно считать как минимум странной. Чтобы хоть немного приблизиться к пониманию происходящего, необходимо напомнить о том, с чего начиналась политическая карьера Толоконского, как он в итоге оказался в кресле красноярского губернатора.

Виктор Толоконский родился 27 мая 1953 года в Новосибирске. Окончил общеэкономический факультет Новосибирского института народного хозяйства и аспирантуру в Новосибирском государственном университете. В 1981—1991 годах работал на руководящих должностях в Новосибирском облисполкоме. С 1991 по 1993 год был заместителем председателя Новосибирского горисполкома.

В 1993 году Толоконский стал мэром Новосибирска. Он руководил городом до 1999 года. В январе 2000 года — возглавил Новосибирскую область. Руководил регионом до 2010 года, затем стал полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе.

12 мая 2014 года президент своим указом назначил Толоконского временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края. В сентябре 2014 года в Красноярском крае состоялись выборы губернатора. За Виктора Толоконского отдали свои голоса 425 017 избирателей (63,3%). 26 сентября 2017 года исполнилось ровно три года, как Виктор Толоконский является губернатором края.

Kremlin.ru Виктор Александрович Толоконский

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Характеризуя Толоконского, политологи часто называли его опытным политиком и умелым аппаратчиком. А сейчас, получается, он эти самые аппаратные традиции нарушил.

Нарушил правила игры

«Безусловно, Виктор Толоконский нарушил аппаратные традиции, так сказать, правила игры. Вообще-то он очень опытный аппаратчик и знает, что так делать не надо», — прокомментировал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM красноярский политолог Сергей Комарицын.

По его словам, существует несколько версий, чем это было вызвано.

«Одна из версий — обида Толоконского. Когда он выступал с прощальным словом 27 сентября, он говорил, что не первый раз уже прощается с коллегами, и каждый раз уже был мыслями на новой работе, а сейчас происходит не так. Он сказал, что уходит в никуда. Ясно, что ему ничего не предложили, никакого синекурного поста вроде спецпредставителя в конгрессе каких-нибудь народов, как это случилось с Николаем Меркушкиным. Да и орденом его, похоже, не наградят, как наградили Валерия Шанцева. Но Шанцеву-то уже за 70, а Толоконскому в этом году исполнилось 64. И он, в общем-то, ещё вполне дееспособен, может быть, он обиделся на такое отношение, — рассуждает эксперт. — Вообще, честно говоря, всех этих губернаторов поставили в унизительную ситуацию. Они сидят и ждут своей отставки, некоторые зачем-то опровергали это. И Толконский, может быть, решил напоследок таким образом хлопнуть дверью. Но тем самым он, конечно, свою дальнейшую судьбу предрешил, вряд ли ему будут что-то теперь предлагать».

Комарицын напомнил: в прощальной речи Толоконский сказал, что не просто уходит, а уезжает:

«Особо, я думаю, плакать по этому поводу в Красноярске никто не будет, поскольку так он своим ни для кого здесь и не стал. Что касается того, есть ли у Толоконского шанс остаться в политике… Вряд ли. Повторюсь, с его биографией он мог бы рассчитывать на какой-нибудь синекурный пост. Но, судя по всему, ничего такого ему не предложили, и он попал в неприятную ситуацию. Он ведь за все эти годы привык к определенному образу жизни. Ему нужен статус, кабинет, секретарша, машина с водителем. Ясно, что бедствовать он не будет, но этих формальных, статусных вещей он лишился».

Отвечая на вопрос, какой руководитель нужен Красноярскому краю, политолог подчеркнул, что в течение 20 лет регионом, по сути, управляют «чужие люди, варяги», и Толоконский тоже так и не стал здесь своим.

«Красноярскому краю нужен человек, который бы встряхнул его, потому что регион находится в очевидном политическом застое. Проблемы с управлением у нас очень серьёзные, нужен грамотный и волевой человек», — резюмировал эксперт.

Здесь стоит отметить, что происходящие кадровые перестановки в СМИ и соцсетях метко прозвали осенним губернаторопадом. За несколько дней свои посты покинули несколько глав регионов. Это Николай Меркушкин (Самарская область), Валерий Шанцев (Нижегородская область), Игорь Кошин (Ненецкий АО). Виктор Толоконский и Рамазан Абдулатипов (Дагестан) самостоятельно объявили о намерении подать в отставку.

Butorinmn Игорь Кошин НАО

Более того, по версии политологов, вскоре в отставку могут уйти главы еще нескольких регионов. В предположительном списке на выбывание — главы Калмыкии, Северной Осетии, Алтая, Новосибирской, Мурманской, Омской, Владимирской и Ивановской областей, главы Алтайского и Приморского краев, а также губернатор Санкт-Петербурга.

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Конвейер по снятию губернаторов

Первый секретарь Красноярского крайкома партии «Коммунисты России» Андрей Селезнёв согласен с Сергеем Комарицыным в том, что Виктор Толоконский своим поступком «нарушил естественный ход вещей», который был запланирован администрацией президента. Он не стал дожидаться того момента, когда его официально попросят уйти.

«В этом отношении интересна реакция второго подобного публичного заявления. Виктор Александрович (Толоконский — прим. ИА REGNUM ) не дал каких-то развернутых комментариев, а вот слова Рамазана Абдулатипова, по моему мнению, подходят под оба этих случая. Журналисты задали вопрос, просили ли его уйти или нет. Он ответил, что не просили, но мы, мол, люди сознательные, и сами понимаем, когда надо уходить. Я думаю, подобная ситуация складывалась и с Толоконским. Он решил поломать некий план и предстать некой самостоятельной политической фигурой, что вызывает, безусловно, уважение. Это застало врасплох администрацию президента, потому что мы видим, что конвейер по снятию губернаторов завис на целые сутки. Оба добровольных «отказанта» по-прежнему формально являются руководителями своих регионов», — подчеркнул Андрей Селезнёв.

Что касается политического будущего Толоконского, по его словам, «его не было изначально»:

«Во многом этим и продиктовано его поведение. По крайней мере некий моральный вес у него и у Абдулатипова после этих заявлений появился, но не думаю, что это как-то положительно повлияет на решение их кадровых вопросов».

На вопрос, сумел ли Толоконский стать своим в крае, собеседник ИА REGNUM ответил следующим образом:

«Система построена так, что кого бы сюда ни прислали, он всегда будет неким внешним управленцем. И мы видим, что ближайший губернатор, который хоть как-то мог позиционироваться как «свой», это Хлопонин (Александр Хлопонин был губернатором Красноярского края с сентября 2002 по январь 2010 года — прим. ИА REGNUM ). Затем Кузнецов (Лев Кузнецов возглавлял Красноярский край с февраля 2010 по май 2014 года — прим. ИА REGNUM ) уже как-то воспринимался не совсем своим, Толоконский тоже. Поэтому, кого бы дальше ни поставили на эту должность, его ждет такая же судьба. А то, что врио потом, как правило, выигрывают на выборах, это менталитет наших граждан. Также во многом это связано с бесхребетностью элиты Красноярского края, которая готова принимать любые решения, навязываемые нам Москвой».

По его мнению, бессмысленно сейчас рассуждать и о том, кто возглавит регион после ухода Толоконского.

«К сожалению, система выстроена так, что кого бы ни назначили, он все равно будет действовать в едином вертикальном тренде. Поэтому говорить о типаже, о каких-то личных качествах просто не приходится. Это бессмысленно, потому что ситуация будет развиваться так, как ей и положено развиваться», — подытожил Селезнёв.

Итак, губернатор объявил о своём уходе, но пока всё ещё остается губернатором. «Осиротевший» Красноярский край замер в ожидании судьбоносного назначения. Среди кандидатов на пост врио уже называли главу Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаила Котюкова, руководителя Оборонпрома Сергея Сокола, спикера Законодательного собрания края Александра Усса.

Между тем, по логике, в сентябре 2018 года должны состояться выборы губернатора Красноярского края. И кто возглавит регион, являющийся вторым по площади субъектом Российской Федерации и занимающий 13,86% территории страны (2366,8 тыс. кв. км), пока можно только предполагать.