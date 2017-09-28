Председатель Общественного совета при Министерстве по развитию Дальнего Востока Сергей Габестро не видит ничего неудобного в том, что торговый и промысловый флот России ходит под удобным флагом.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Страны удобного флага (фото из книги Николая Суханова «Есть ли права у моряков под удобным флагом?»)

Подробнее читайте в интервью ИА REGNUM с Сергеем Габестро: О будущем Дальнего Востока, каким его видят из Москвы

Отвечая на вопросы корреспондента ИА REGNUM о будущем торгового и промыслового флота, Сергей Габестро продемонстрировал весьма парадоксальное видение ситуации.

Общественный омбудсмен, председатель Общественного совета при Минвосткразвития, один из тех, кто отвечает за развитие Дальнего Востока, заявил, что не видит никакого бедственного положения флота и моряков. Габестро также убежден в том, что нет ничего страшного в том, что флот, неважно — торговый или промысловый — ходит под удобным флагом.

«Флот, вот где людям удобно держать, под какими флагами, под теми пусть держат», — заявил Сергей Габестро.

Подобное заявление, да еще из уст бизнес-омбудсмена такого уровня, шокировало флотскую общественность ДФО.

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Звучит невероятно, но, возможно, господин Габестро попросту не знает, что такое «удобные», или, как их презрительно называют на флоте, «дешевые» флаги?

«Удобным флагом», как правило, называют совокупность условий, которые предоставляют некоторые страны нерезидентам — владельцам иностранных судов. Проще говоря — под флагом такой страны очень удобно уходить от налогов, использовать самую дешевую рабочую силу и не нести ответственности за бесчеловечные условия труда моряков. Да и вообще — практически ни за что не нести ответственности.

Удобные флаги, под которые вывели флот СССР после распада страны, породили множество острейших проблем.

«В первую очередь это появление на морских «дорогах» большого количества так называемых «субстандартных», или попросту аварийных судов — не отвечающих требованиям международных конвенций, угрожающих безопасности мореплавания, окружающей среде. Как только судовладелец поднимает на судне «удобный» флаг, он немедленно нанимает самую дешевую рабочую силу, какую только можно найти, выплачивает минимальную заработную плату, до критического минимума сокращает все расходы за счет снижения жизненного уровня и ухудшения условий жизни экипажа», — рассказал председатель Дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов.

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По заключению ITF (Международной федерации транспортных работников), «удобный» флаг помогает уходить от любой ответственности — от неуплаты налогов до гибели людей.

«Все помнят случай, когда у берегов Находки затонуло судно под флагом Монголии. 33 российских моряка погибли. Когда РПСМ, наше посольство стали выяснять, где находится судовладелец, то в Монголии по адресу регистрации фирмы находился заросший травой пустырь. Ежегодно на судах под удобными флагами гибнет более 2 000 моряков, а рыбаков — в разы больше! Вот что такое удобный флаг, под который так легко посылает наш флот господин Габестро! Хочется спросить у председателя Общественного совета при Минвостокразвития: «А как же быть со словами президента России Владимира Путина, который четко заявил о необходимости ухода от оффшоров, о том, что российские граждане должны быть защищены российским законодательством, должны иметь гарантированное пенсионное обеспечение, а налоги должны идти в российский бюджет?». Флот под «удобным» флагом всё это — исключает! На большинстве судов под удобным флагом не действует вообще никакое законодательство. Моряки на таких судах совершенно бесправны! От такого флота государство не получает ничего, кроме воплей о помощи от заплаканных родственников брошенных на чужбине или погибших экипажей. Очень странно, мягко говоря, слышать такие слова от человека, отвечающего за развитие Дальнего Востока — морского региона!» — добавил Николай Суханов.

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В ходе интервью корреспонденту ИА REGNUM, Сергей Габестро продемонстрировал столь безоблачную уверенность в процветании ДФО, что человек, никогда на Дальнем Востоке не бывавший, просто обязан был бы захотеть переехать в этот благословенный край. Но вот незадача: вопросы господину председателю задавал журналист дальневосточной редакции ИА REGNUM, коренной дальневосточник.

Скриншот страницы Открытое правительство Сергей Габестро

Отвечая на вопрос о бедственном положении флота, о швартующихся к причалам наших портов ржавых судах, Сергей Габестро ответил:

«Есть Совфрахт, Пурин Дима, задайте вопросы ему».

Разыскивать «Диму» мы не стали. А вот «Совфрахт» не однажды фигурировал в материалах ИА REGNUM в связи со скандально известным сахалинским судовладельцем Иваном Пивневым, в отношении которого на Сахалине сегодня возбуждены уголовные дела по заявлениям 20 моряков. Сухогруз «Порт Мей», экипаж которого обвиняет Пивнева в хронической невыплате заработной платы, по данным РПСМ, являлся собственностью компании «Совфрахт». По мнению инспекторов профсоюза, моряки вполне имели право требовать выплаты заработной платы именно у судовладельца. Но сахалинское следствие этой связи не увидело.

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Не видит проблем председатель Общественного совета при Минвостокразвития и в том, чтобы промысловики строили суда за границей.

«Что вы называете флотом? Если это малые рыболовные суда, нет никаких проблем разместить заказы в Южной Корее, Норвегии и Турции. Проблема в том, чтобы загрузить наши верфи. Решением может стать квота под киль — хочешь получить квоты для вылова водных ресурсов — строй флот на наших верфях», — заявил Сергей Габестро.

А руководители промысловых предприятий говорят о целом комплексе проблем. Например, о том, что у наших судостроительных заводов нет портфеля готовых проектов.

В РПСМ утверждают, что банковская система России в принципе исключает появление у государства полноценного флота — что торгового, что промыслового.

Определенные успехи у России в судостроении, разумеется, есть. Спущен на воду уникальный атомоход «Сибирь». Ожили и работают судостроительные заводы в Хабаровском крае, создается судоверфь «Звезда» в Приморье. Но для того, чтобы флот России вернул себе былую славу, необходима еще очень большая работа. И уж точно нельзя отправлять наш флот под удобные флаги, наших судовладельцев строить флот на иностранных верфях — неважно, большой или малый. В таком случае вся затея не имеет никакого смысла.

Kitchenmag.ru Рыболовный промысел

Но председатель Общественного совета при Министерстве по развитию ДФО Сергей Габестро почему-то считает иначе.

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Как сообщало ИА REGNUM, развитие рыбопромысловой и флотской отраслей в ДФО тормозит отсутствие нового современного флота. Суда, имеющиеся на вооружении моряков сегодня, были построены еще в советские времена, морально и физически устарели. В частности, в свободном порту Корсаков, где власти и инвесторы планируют осуществить масштабные инвестпроекты, не хватает современных судов и кадров. Аналогичная ситуация характерна для всех морских регионов Дальнего Востока. По данным специалистов, большинство траулеров держится на плаву благодаря чуду: их средний возраст 28 лет, к 2018 году в промысловом флоте ДФО их останется всего 19.

В марте 2017 года в Москве прошел Совет российских профессиональных союзов моряков, участники которого, лидеры региональных организаций РПСМ, отметили грубейшие недочеты российского законодательства в плане защиты прав моряков даже на судах под российским флагом. Что касается работы на судах под «удобным» флагом, то на таком флоте моряки не защищены в принципе.