Самарскую область всколыхнули политические новости. Первая — УФСБ арестовала «личного губернаторского социолога» Николая Явкина, которого подозревают в присвоении 9,5 млн бюджетных рублей якобы за проведение соцопроса. Вторая — главу области Николая Меркушкина вызвал на ковер глава администрации президента Сергей Кириенко, после чего из Москвы докатилась главная новость — источники в Кремле сообщили РБК, о том, что Меркушкина снимут на следующей неделе.

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Сам Меркушкин отмалчивается и не дает никаких комментариев. Руководитель его пресс-службы Илья Чернышёв дал невнятное пояснение о том, что рабочий график губернатора очень плотный и расписан на несколько недель вперёд: у него намечены мероприятия и на ближайшие выходные. Мол, всё штатно, в рабочем режиме.

Политологи, говоря о том, что тема отставки Меркушкина муссировалась неоднократно, подтверждают, что социально-экономическая и политическая ситуация в регионе накалилась до предела. Мощная экспансия в регион «мордовского бизнеса», конфликты с крупными финансовыми группами, в том числе с Ростехом, могут подвигнуть Кремль решить вопрос с «ликвидацией раздражителя» в Самарской области в преддверии президентских выборов, хотя до сих пор негативные и нейтрально-благожелательные сигналы от федерального центра уравновешивали позиции 66-летнего Николая Меркушкина.

Слухи имеют под собой почву

Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев подчеркивает, что слухи об отставке губернатора Меркушкина появляются с завидной регулярностью, но пока они ни разу не подтвердились, хотя и свидетельствуют о том, что возможность его отставки действительно рассматривается.

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«Я бы не стал связывать это исключительно с наличием каких-то недоброжелателей, делающих искусственные вбросы, а с объективным социально-экономическим положением Самарской области, которое за время губернаторства Меркушкина существенно ухудшилось, — сказал он. — Госдолг региона вырос в 2 раза, превысив 70 млрд рублей, и его наращивание продолжается. Закрылись десятки предприятий в сельском хозяйстве и промышленности. Из-за действий облправительства по резкому сокращению уровня соцподдержки пенсионеров катастрофически упали рейтинги власти и лично Меркушкина».

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Учредитель Российской ассоциации политических консультантов Олег Молчанов также обращает внимание на экономическую подоплеку. По его словам, новая волна разговоров о снятии Меркушкина поднялась из-за серьезных нарушений в подготовке к чемпионату мира по футболу — 2018, больших проблем с выполнением майских указов президента, падения промышленного производства и так далее.

«Не добавили доверия и то, что губернатор при рассмотрении вопросов положения дел в области говорит цифры, не соответствующие действительности. Также и излишняя помощь бизнеса из Мордовии, который начал контролировать большинство экономических сфер Самарской области», — считает он.

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Аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков полагает, что очередная волна слухов об отставке Меркушкина связана не с новыми серьезными скандалами, а с давними представлениями о шатких позициях этого губернатора. Многие ожидают массовой осенней ротации в губернаторском корпусе, поэтому и предполагают, что первыми под удар попадут главы регионов, об уходе которых говорят уже давно. Между тем перестановки в губернаторском корпусе этой осенью, конечно, возможны. Но и острых причин, чтобы форсировать события и принять такие решения непременно осенью, у федерального центра, по сути, нет.

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Шаткие позиции Меркушкина

«Высокую вероятность губернаторских отставок именно сейчас объясняют желанием Кремля укрепить тылы накануне президентских выборов. В ходе президентской кампании федеральная повестка перебивает региональную куда больше, чем во время парламентской гонки. В нынешних условиях протестное голосование на президентских выборах может быть связано, прежде всего, со старыми очагами подобных настроений, «погасить» которые даже очень способному губернатору будет крайне сложно. То есть замена губернатора в такой ситуации на результаты президентской гонки по региону повлияет весьма незначительно», — прокомментировал Нейжмаков.

Kremlin.ru Николай Иванович Меркушкин

Николай Меркушкин за последние несколько месяцев получал как негативные, так и нейтрально-благожелательные сигналы от федерального центра. Все помнят, например, сразу два сообщения о проблемах в Самарской области на «Прямой линии» с Владимиром Путиным в июне 2017 года. Но ранее, 23 мая, состоялась встреча самарского губернатора с Дмитрием Медведевым, их общение проходило в нейтрально-благожелательном ключе. То есть замену самарского губернатора нельзя исключать, но когда она произойдет — вопрос не такой уж очевидный, отметил эксперт.

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Попытки решить проблему раскола властей внутри субъектов Федерации, как, например, в Самарской области, свелись к направлению туда внешних игроков, как ожидается, независимых от внутренних клановых раскладов и от внутренней межклановой борьбы, отмечает главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров. Даже очень успешный глава Мордовии Меркушкин, оказавшись в Самарской области, превратился в публичного оператора внутренних конфликтов, скандалов и раздрая.

Противостояние с самарской элитой

По мнению политтехнолога Григория Казанкова, есть противоречие между принципами управления, которым привержен губернатор Николай Меркушкин, и уровнем социально-экономического и политического развития Самарского региона.

«Управление самарского губернатора не соответствует законам, по которым живет регион, — уточнил он. — И, естественно, Меркушкин находится в противоречии, в конфликте и с крупными финансовыми группами, и с местным бизнесом, и с активными пассионарными гражданами. Самарская область не понимает Меркушкина, а Меркушкин не понимает область. Историю с отставкой губернатора трудно прогнозировать. До губернаторских выборов далеко, поэтому сами самарцы переизбрать его не смогут, всё в руках федеральной власти».

Губернатор Меркушкин рассорился с местными элитами и оппозицией, поясняет депутат Матвеев. Конфликт основывается на трех факторах. Один из них носит экономический характер. С приходом Меркушкина произошел глобальный передел рынка региона в пользу «мордовского бизнеса»: вместо самарского цемента повсеместно стал использоваться из «Мордовцемента». Полки магазинов заполнились продукцией сельского хозяйства Мордовии (яйца, куры, колбаса, сыр). Крупнейшие подряды в сфере строительства, ремонта стали получать компании, связанные с Мордовией. При этом в Самарской области закрылись почти все птицефабрики, многие из которых, например, Обшаровская, носили для своих районов системообразующий характер.

«Зачастую конфликты происходят не только по причине мощной экспансии «мордовского бизнеса» в регион с отодвиганием местных игроков, но иногда в буквальном смысле «на пустом месте» в силу особенностей личности губернатора и его бескомпромиссного стиля руководства», — подчеркивает он.

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Конфликт с Ростехом

Матвеев обращает внимание на то факт, что часто политологи упоминают о неком конфликте Меркушкина с главой Ростеха Чемезовым, однако объективных подтверждений его наличия или каких-либо действий со стороны Ростеха не существует. При этом самого губернатора Меркушкина в таких действиях заподозрить можно.

«В частности, известно, что согласно показаниям долгое время работавшего на самарский Белый дом черного политтехнолога Дмитрия Бегуна (уголовное дело блогеров) в списке фигур, очерняемых по указанию главы области, присутствовали представители Ростеха, а содержанием большинства публичных выступлений губернатора в первые годы его нахождения у власти была бесконечная критика положения дел в регионе при предшественнике — губернаторе Владимире Артякове (представителе Ростеха). Положение дел на АвтоВАЗе и его дочерних предприятиях (Ростех является основным акционером тольяттинского автозвода) не получало практической поддержки команды Меркушкина. Достаточно вспомнить, что разработанная при Владимире Артякове тольяттинскими инженерами перспективная модель Lada Vesta при Меркушкине была передана на сборку в Ижевск, а вместе с ней область потеряла около 200 млн рублей в год налогов и занятость для тысяч рабочих АвтоВАЗа», — указал Матвеев.

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Молчанов напоминает, что конфликт Ростеха и Меркушкина начался сразу после его назначения на пост губернатора Самарской области. Ростех считает этот регион своей зоной ответственности. Предыдущий губернатор Виктор Артяков (был главой области с августа 2007 года по 10 мая 2012 года) ранее был замом руководителя Ростеха и «назначение Меркушкина его неприятно удивило».

«У главы Ростеха Сергея Чемезова есть серьезные лоббисткие возможности, может. это и будет последней каплей при решении о снятии Меркушкина. Хотя и без конфликта с Ростехом в Самарском регионе много проблем. И решить их может только федеральный центр», — отметил Казанков.

Разрушение самарских ценностей

По мнению Матвеева, другая линия конфликта с самарцами — демонстративно-пренебрежительное отношение экс-главы Мордовии к самарским ценностям. Общеизвестно вызвавшее бурю негодования высказывание Меркушкина: «По-самарски — это кинуть, а по-мордовски — сделать качественно и в срок». Сказано это после того, как самарцы избрали автора этих слов губернатором с результатом 91%.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Он обращает внимание на то, что были резко подорваны позиции губернатора среди интеллигенции и культурного слоя в результате ликвидации классического Самарского государственного университета и затеянной Меркушкиным кампании объединения вузов. Самарцы не могут простить Меркушкину разрушение видовой площадки на площади Славы с возведением там шестиметровой стены протяженностью 120 м, названной им «Гордость, честь и слава Самарской области», а также разрушения любимого горожанами фонтана 30-летия Победы, вместо которого был возведен убогий новодел.

Еще один политический момент, по словам Матвеева, связан с крайне испорченными отношениями с оппозицией. Здесь речь идет, как он говорит, не только о фантастических масштабах фальсификаций на выборах, обкрадывающих парламентские и малые партии, но в пренебрежительном и диктаторском стиле губернатора, который всячески демонстрирует, что не считает нужным обсуждать с оппозицией никакие вопросы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые об отставке губернатора Николая Меркушкина заговорили в 2015 году, появилась информация о том, что его проверяют СК РФ, Генпрокуратура и ФСБ. В 2016-м аналитики Агентства политических и экономических коммуникаций внесли его в список потенциальных «отставников».

Николай Меркушкин родился 5 февраля 1951 года в селе Новые Верхиссы в Мордовской АССР. С 1995 года до весны 2012 года он руководил Мордовией. В мае президент Владимир Путин назначил его губернатором Самарской области. 6 июня 2014 года Меркушкин ушёл в отставку, чтобы получить статус избранного губернатора Самарской области. За него проголосовали 91,35% избирателей.