Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Владимирской области Светланой Орловой 12 сентября. Как сообщает пресс-служба президента, встреча прошла в Московской области, на ней обсуждались вопросы социально-экономического развития области и вопросы, которые поступили во время прямой линии с президентом. По итогам Владимир Путин дал множество рекомендаций губернатору.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с губернатором Владимирской области Светланой Орловой

Разговор начался с обсуждения социально-экономической ситуации в регионе. Светлана Орлова доложила президенту о своих достижениях. К примеру, глава региона заявила, что в области строятся школы, ФАПы, детские сады и мосты. Кроме того, Светлана Орлова заочно поблагодарила «Газпром» и рассказала, что регион рассчитался по долгам за газ за последние три года.

Между тем еще совсем недавно «Газпром» заявлял, что Владимирская область не только не погашает существующую задолженность, но и допускает рост долгов за потребленный газ. И даже грозил остановить программу газификации.

Позже, в марте 2017 года, «Газпром межрегионгаз Владимир» заявил о намерении ограничить поставку газа в котельные в Александровском районе. Такое решение было принято из-за долга теплоснабжающего предприятия «Александровские коммунальные системы», который достиг 609 млн рублей. Но, видимо, теперь все проблемы решены.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с губернатором Владимирской области Светланой Орловой

Естественно, губернатор не смогла не похвастаться тем, что во Владимире открыли Лыбедскую магистраль, строившуюся 11 лет, которая должна разгрузить центр города и снизить вредное воздействие на памятники ЮНЕСКО, расположенные здесь. Стоит уточнить, что магистраль открыли накануне встречи Орловой с президентом, то есть 11 сентября. До этого в строительстве были проблемы — обнаружились грунтовые воды, которые не были учтены в проектах.

После недолгого разговора о социальной сфере речь зашла об экономике. Светлана Орлова доложила, что объем промышленного производства в регионе составляет 101,1%.

«Очень много инвесторов, которые практически не уходят. «Волгабас», на который хотела Вас пригласить, — в декабре будем сдавать этот завод: автобусы на газомоторном топливе и электродвигателях. Это будет первый такой завод в России высокого качества производства», — сказала Светлана Орлова.

По расшифровке, опубликованной пресс-службой президента, понятно, что времени было мало, а рассказать Орловой хотелось побольше. Поэтому говорила она тезисами: учителям предоставляем ипотеку, не хватает 900 врачей, ФАПы строим, но проблемы все равно есть. Пожаловалась Светлана Орлова и на то, что в регионе нет газа и нефти. Но при этом областные власти все-таки умудряются наращивать бюджет.

«Плюс 10 миллиардов нарастили бюджет за это время. Нефти и газа, как Вы знаете, нет, поэтому собственные доходы — 49 миллиардов, это хороший показатель. Общий бюджет сейчас 62 миллиарда. Даже на три миллиарда мы снизили субсидии из федерального бюджета. Обязательства все выполняем», — цитирует пресс-служба Орлову.

И снова тезисы: указы выполняем, туристов — 4 млн, средний и малый бизнес — идет неплохо, сделали новый трактор.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с губернатором Владимирской области Светланой Орловой

Дальше слово взял Владимир Путин.

«Тогда продолжу, с чего начал. Вы посмотрите внимательнее», — предупредил президент.

Владимир Путин рассказал о нескольких проблемах, с которыми к нему обратились жители. Среди них — строительство школы на 1,2 тысячи мест в микрорайоне 8-ЮЗ Владимира. По данным президента, чиновники отчитались, что школа построена, а до сих пор у половины школы не возведены даже стены. На это Светлана Орлова ответила, что школа будет сдана в конце 2017 года.

Кроме того, один из вопросов касался предоставления земельных участков многодетным семьям. Одна из жительниц пожаловалась, что семье отказали в праве, объяснив, что предоставляют только малоимущим, но не многодетным. Светлана Орлова сообщила, что уже 80% многодетных семей получили участки, а этот случай — из-за того, что на местах может быть бюрократия.

Еще одна проблема — экологическая обстановка в городе Петушки. С какими именно экологическими проблемами обратились жители, Владимир Путин уточнять не стал. Возможно, речь идет о том, что в районе канализационные стоки направляются прямиком в Клязьму. Возможно, жители жаловались на мусор, ведь район находится на границе с Подмосковьем.

По итогам встречи Владимир Путин передал Светлане Орловой «зеленую папку» со всеми обращениями. И попросил потом отчитаться в том, что предпринято.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с губернатором Владимирской области Светланой Орловой

По мнению владимирского политолога Романа Евстифеева, проблемы, озвученные во время встречи, входят в двадцатку важнейших проблем в регионе.

«Я не берусь оценить, насколько это самые актуальные вопросы, но они есть, их обсуждают, это проблемы, которые волнуют людей. Решить их можно за достаточно быстрое время. Эти проблемы надо решать, и тот, кто их решит, будет молодец», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Роман Евстифеев.

Между тем Светлана Орлова стала первым губернатором, с которым президент встретился после единого дня голосования. До этого Владимир Путин встречался преимущественно с временно исполняющими обязанности глав регионов. К примеру, 8 сентября он провел встречу с врио губернатора Пермского края Максимом Решетниковым.

Через год Владимирскую область также ждут выборы губернатора. Пока ситуация не вполне благоприятна для главы региона — область сотрясают скандалы, связанные с обвинениями в коррупции заместителей губернатора, проверки медицинской сферы, которые вскрывают массовые нарушения, и множество других проблем.

Так, задержания бывшего заместителя Орловой Дмитрия Хвостова, который обвиняется в получении взяток на сумму в 16 млн рублей, и заместителя губернатора Елены Мазанько, так же обвиняемой в получении взятки, уже сыграли с главой региона злую шутку. Так, в мае-июне 2017 года Светлана Орлова в Национальном рейтинге губернаторов опустилась до 29 места, переместившись из первой группы во вторую. В качестве причин эксперты называли как раз уголовное дело в отношении Елены Мазанько.

Vladimir.er.ru Губернатор Владимирской области Светлана Орлова

Сама Светлана Юрьевна сразу же встала на защиту подчиненной. Она заявила, что Мазанько стала жертвой провокации. Происшедшее губернатор определила, как продолжение атак лично на неё, которые ведутся с момента прибытия в регион. Она весьма образно высказалась о действиях врагов, которые «её только дустом не травили и танками по ней не ходили», «собираются на квартире у Малышкина (глава облсуда) и обсуждают, как меня снять с работы».

В июле-августе 2017 года позиции губернатора снова ухудшились: тогда она заняла в рейтинге уже 32 место.

Однако Роман Евстифеев не увидел во встрече Владимира Путина и Светланы Орловой связи с выборами.

«Я не вижу здесь связи с выборами. На самом деле, там и речи об этом не было, по крайней мере, в той части разговора, которая доступна для нас. Честно, я не увидел никакой связи с выборами, с результатами выборов, с выборной кампанией вообще. Президент намеренно построил встречу в деловом стиле, без всяких отсылок к каким-то политическим делам», — сказал Роман Евстифеев.