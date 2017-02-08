Владимирский «КЭМЗ» начал выпускать тракторы

Завод планирует выпускать до 1,6 тысячи тракторов в год

Владимир, , 17:24 — REGNUM На Ковровском электромеханическом заводе (Владимирская область) началось производство тракторов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, сейчас на предприятии выпущено четыре экземпляра техники. В планах — наладить производство 1600 машин в год.

«Особенно важно, что локализация производства этой машины в регионе составляет до 80 процентов, что даёт интеграцию внутри Владимирской области и загрузку смежных предприятий сразу в нескольких наших районах», — цитирует пресс-служба губернатора Светлану Орлову, которая побывала на презентации тракторов.

Ковровский трактор должен занять нишу сельскохозяйственной техники, располагающуюся между классическими тракторами «Беларусь» и «Кировец», считают в администрации. Более того, планируется выпускать как мощные машины, так и небольшие, возродив таким образом производство аналогов «Владимирцу».

ИА REGNUM напоминает, что Ковровский электромеханический завод был создан в конце 19 века. Сейчас основная специализация предприятия — производство гидроаппаратуры. Кроме того, на заводе производятся универсальные погрузчики.