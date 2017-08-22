Многие тысячи больных гипотиреозом, нуждающихся в комбинированной терапии гормонами, возлагали большие надежды на доклад профессора кафедры эндокринологии Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова Валентина Фадеева в ходе Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы эндокринологии», проходившей в сентябре в Санкт-Петербурге. К сожалению, один из сторонников возвращения в Россию препаратов с Т3 сказал мало чего утешительного.

Группа «Гипотиреоз. Группа для пациентов и врачей» в соцсетях Один из участников акции #Лиотиронин#РоссияЗаТ3

«Я за то, чтобы у нас были препараты Т3, но объективно сказать, кому их назначить, мы не можем. Некоторые пациенты по непонятным, необъективным причинам лучше себя чувствуют на комбинированной терапии. В ближайшее время я думаю, что появятся препараты с длительным модифицированным высвобождением Т3. Может быть, часть пациентов неким образом будут лучше себя чувствовать, но опять же здесь, к сожалению, сплошная субъективность», — заявил профессор Валентин Фадеев.

Алтайский доктор Игорь Червяков полагает, что сказанным профессор лишь подтвердил некомпетентность Минздрава РФ, отказавшегося от импорта препаратов Т3 для больных с устойчивым к стандартному лечению гипотиреозом.

«Оказывается, понимание проблем больных у тех, кто планирует и организует медпомощь, находится на уровне детской непосредственности. Что значит фраза «некоторые пациенты по непонятным, необъективным причинам лучше себя чувствуют на комбинированной терапии»? Любому здравомыслящему человеку понятно, что в таком случае целесообразно сначала улучшить качество жизни этим «некоторым пациентам», а затем, привлекая научные ресурсы, неспешно разобраться, почему так происходит. Ведь главное — не навредить больному! Не верю, что отечественный Минздрав невинен и чист, как младенец, и справедлив, как Господь. Напомню цитату классика: «Когда не сразу видно, какие политические или социальные группы, силы, величины отстаивают известные предложения, меры и т. п., следует всегда ставить вопрос: «Кому выгодно?» (В. И. Ленин, «Кому выгодно?» ПСС, том 23.)», — подчеркнул доктор Червяков.

Группа «Гипотиреоз. Группа для пациентов и врачей» в соцсетях Одна из участниц акции #ЗаТ3

Напомним, онкологические больные — самые выгодные клиенты фармацевтов, а одними из самых распространенных причин смерти больных с гипотиреозом является рак.

«Моя знакомая поверила врачам и перешла с комби на моно. Два года на моно — рак легких — умерла, в 47 лет. Она сразу очень плохо себя чувствовала на моно Т4, но верила врачам, что Т3 опасен, и перестала его пить. Вторая моя знакомая тоже поверила врачам и перешла на моно в 2005. Сейчас уже тяжело больной человек», — поделилась информацией одна из участниц группы «Гипотиреоз» в соцсети.

Между тем Валентин Фадеев, оценивая перспективу появления гормона Т3 на российском рынке, в интервью корреспонденту ИА «Красная Весна» заявил:

«Как врачи — мы за его появление. Мы писали письма Минздраву. Но повлиять на ситуацию мы не можем».

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ИА REGNUM уже писало о том, с какими проблемами столкнулись тысячи россиян с серьёзным поражением щитовидки (и её отсутствием). С 2012 года их в лишили важного лекарства — гормона щитовидной железы Т3. У многих из них не осталось выбора: или медленно угасать от недостатка гормона, либо правдами и неправдами (в 2015 году запретили ввоз незарегистрированных в Российской Федерации лекарств), за большие деньги покупать Лиотиронин за границей, рискуя нарваться на подделку.

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В Минздраве же по поводу отсутствия препарата с гормоном Т3 поясняют, что он не зарегистрирован в России, и, более того, снят с производства в Германии, следовательно, в аптеки поставлен никак быть не может. Указано также, что на территории РФ зарегистрировано «достаточное количество лекарственных препаратов, которые можно использовать для заместительной терапии гипотиреиоза». Пациентам предложено заменить препараты с гормоном Т3 на Левотироксин — препарат с гормоном Т4.

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Но редакция ИА REGNUM приводила десятки историй, где врачи и пациенты рассказывают о том, что общепринятый стандарт лечения этой «волшебной таблеткой», содержащей прогормон Т4, помогает не всегда и не всем.

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Отчаявшиеся быть услышанными пациенты организовали в интернете акцию #РоссияЗаТ3 с призывом возвратить в аптечную сеть страны гормональные препараты, содержащие гормон Т3.

Группа «Гипотиреоз. Группа для пациентов и врачей» в соцсетях Одна из участниц акции #РоссияЗаТ3

«Просим помочь нам, больным гипотиреозом, в возвращении препаратов с Т3 в аптеки России, а также в клинические рекомендации. Просим пересмотреть существующее лечение с учетом того факта, что монотерапия Т4 не решает проблему лечения больных гипотиреозом. Просим также обратить внимание на то, что анализ ТТГ не показывает наличие гипотиреоза в тканях, поэтому не может служить единственным методом определения компенсации гипотиреоза», — сказано в воззвании к участникам Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы эндокринологии».

Но будет ли оно услышано? У многих подписавших его больных уверенности в этом поубавилось. А вот кандидат медицинских наук, главный врач «Клиники щитовидной железы» (Москва) Андрей Ушаков увидел в словах Валентина Фадеева «обнадёживающий момент».

«Заместительная помощь медикаментами не является лечением, поскольку никак не способствует восстановлению щитовидной железы при гипотиреозе и аутоиммунных процессах. Тем не менее в некоторых случаях гормональные препараты нужны. Иногда временно (например, при гипотиреозе беременных и пр.) или постоянно (после удаления железы). Как видно, ведущие представители государственной эндокринологии РФ также согласны с мнением людей, страдающих от неполноценной заместительной помощи, и некоторых специалистов. Теперь слово и дело за Минздравом», — уверен кандидат медицинских наук, главный врач «Клиники щитовидной железы» (Москва) Андрей Ушаков.

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Алтайский доктор Игорь Червяков хоть ранее и отмечал маловероятность возврата в Россию Лиотиронина, полагает, что раз Валентин Фадеев позиционируется как ученик академика Галины Мельниченко (ведущий эксперт-эндокринолог Минздрава), возможно, его позицию услышат.

«Меня мучает вопрос, почему всякие фуфломицины (арбидолы, кортексины, гепатотопротекторы, улучшайзеры) в изобилии имеются в аптеках и Минздрав инвестирует в их производство, а простого и эффективного препарата Т3 нет?! Как так получилось?», — задаётся вопросом алтайский доктор.

И ведь действительно, российские аптечные сети буквально ломятся от бесполезных и даже вредных препаратов. Более того, их активно рекламируют в СМИ. Вспомнить хотя-бы историю с продажей биологически активной добавки «Шиитаке» компании «Эвалар», которая одно время зарабатывала на людях, отчаявшихся победить онкологию. Производитель, не стесняясь, писал на упаковке «Шиитаке» — «для снижения риска и профилактики онкозаболеваний». Некоторые больные этому верили и «лечились», упуская драгоценное время.

Группа «Гипотиреоз. Группа для пациентов и врачей» в соцсетях Один из участников акции #ЗаТ3#Трийодтиронин#Лиотиронин#РоссияЗаТ3

В общем, примеров «детской непосредственности» в отечественной медицине достаточно много. Когда взрослеть будем?

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Как уже сообщало ИА REGNUM, до 40% населения России страдают от заболеваний щитовидной железы, в отдельных регионах процент пациентов приближается к 95%. В настоящее время врачи назначают пациентам препараты, содержащие только прогормон Т4, но некоторым больным для полноценной жизни необходим еще и гормон Т3. Без него качество жизни больных «стремится к нулю». Однако в России нет лекарств, содержащих гормон щитовидной железы Т3 (Трийодтиронин). Нет аналогов и заменителей. Ситуация, судя по тысячам обращений к политикам и чиновникам, уже давно требует законодательного урегулирования, но почему-то совершенно игнорируется.