Светлана Шаповалова, , 09:57 — REGNUM Абсурдная ситуация наблюдается в отечественной эндокринологии в связи с переходом на монотерапию при лечении гипотиреоза. Несмотря на свидетельства врачей и тысяч пациентов о том, что прогормон Т4 преобразовывается должным образом в гормон Т3 далеко не у всех пациентов (особенно тех, у которых щитовидка удалена), «садисты в белых халатах» предпочитают закрывать глаза на проблему, обрекая больных на медленное угасание. Ситуация, судя по тысячам обращений к политикам и чиновникам, уже давно требует законодательного урегулирования, но почему-то совершенно игнорируется. Еще один пример тому — обращение бывшего военного фельдшера и многодетной матери из Москвы Натальи Лилиенталь. Работая в МЧС она спасла не одну жизнь, награждена медалью Суворова, а теперь вынуждена не жить, а выживать.

«Я честно служила, имею награды»

Сама Наталья подозревает, что заболевание стало развиваться после того, как в 1999 году она в составе ограниченного контингента 14 месяцев работала в Косово, где где сбрасывали бомбы с обеднённым ураном.

«Как сказали многие врачи, моя щитовидка — это оттуда, так как она первая реагирует. Естественно, это недоказуемо. Мои проблемы начались в 2012 году, тогда я впервые обратилась к эндокринологу с жалобами на усталость, быструю утомляемость, выпадение волос. Сдала анализ на гормоны, сказали что они в норме, но УЗИ выявило многоузловой зоб. Было назначено наблюдение. В 2016 году начался рост узлов. Врач сказал, надо оперировать, так как это мина замедленного действия: в любом из них может быть рак. Я прооперировалась, но если бы знала, что со мной будет, то ни за что бы не согласилась. Даже со своей слабостью я чувствовала себя человеком, живущим полноценной жизнью», — поясняет Наталья Лилиенталь.

По её словам, начав после операции принимать назначенный L-тироксин (корректировка его дозировки не помогла), даже с постели вставать по утрам стало трудно, а отеки на лице появились такие, что глаза чуть-ли не руками открывать приходилось.

Со службы в МЧС Наталью списали.

«У меня дети на тот момент ходили в первый и третий класс, им особенное внимание нужно, а я превратилась в развалину. Приходила с жалобами к эндокринологу, а мне в ответ: ваше состояние с удаленной щитовидной железой не связано, так как ТТГ (тиреотропный гормон — основной регулятор работы щитовидной железы, прим. ИА REGNUM ) у вас в норме, мол, проверьте почки. Но я же только выписалась из госпиталя, где была полностью обследована! Но врач настаивал на своем. Это же смешно, когда самое главное для докторов — показатель ТТГ. Потом сама нашла в интернете группу, где такие же как и я, несчастные люди пишут об аналогичной проблеме. Там и узнала, что нужно принимать. Купила, достала из-за границы Новотирал — комбинированный препарат, в который входит Т-3. Начала принимать — ушли сильные отеки, сильная слабость», — поделилась переживаниями Наталья Лилиенталь. Говорит, что другой врач, которому она рассказала свою историю, подтвердила, что у Натальи Т-4 плохо преобразуется в Т-3, и что таких людей мало.

«Но по группе в соцсетях я вижу, что таких как я — много! Но даже если «нас мало», мы что, не люди и сами должны доставать себе лекарства? К тому-же Новотирал мне тоже не очень подходит, но я не могу себе ни поменять дозировку, ни другой препарат купить, потому что у нас ничего нет в продаже. Мне говорят, что для меня были бы идеальны натуральные гормоны из высушенной щитовидной железы животных. Но опять таки, я должна сама себе доставать и сама себе назначать непонятно что, так как у нас в России — монотерапия. Я честно служила, имею награды, а как теперь государство относится ко мне? Я не могу работать, хожу с палочкой, появились боли в тазобедренном и коленном суставе. Набрала 10 килограмм. Кому нужен такой работник? Мы живем в 21 веке: люди, которые за это отвечают, опомнитесь! Я хочу жить полноценной жизнью, воспитывать своих детей, работать, а мне приходится выживать», — призывает Наталья Лилиенталь.

Лечение «лабораторного бланка»

Напомним, гормоны щитовидной железы отвечают в организме за энергетический обмен, интеллект, память, настроение, и без гормонов щитовидки у человека развивается тяжелая депрессия, падает иммунитет. Одними из самых распространенных причин смерти таких больных становятся рак и легочные заболевания.

«Помочь им могло бы другое лечение, к примеру, Тироксин плюс Лиотиронин, комбинируя которые можно было добиваться возвращения к полноценной жизни. Но беда в том, что препараты на основе гормона щитовидной железы Т3 (Трийодтиронин, Лиотиронин) в 2011 году исключили из списка жизненно важных и незаменимых лекарственных препаратов. Как следует из ответов на запросы в Минздрав, 2010−2011 годах у лекарственных препаратов, имеющих в своем составе компонент под международным непатентованным названием Лиотиронин — (торговые наименования Тиреотом, Трийодтиронин, Тиреокомб) закончилась регистрация. Более того, в 2013 году Минздрав со ссылкой на московское представительство компании «БерлинХеми/Менаринни Групп» ответил, что данные лекарственные препараты сняты с производства в Германии и в Россию поставляться не будут. Ситуация усугубилась в 2015 году, когда в Российскую Федерацию запретили ввоз незарегистрированных в Российской Федерации лекарств», — признавался ранее барнаульский доктор Игорь Червяков.

Между тем, гипотиреоз, по словам доктора медицинских наук Валентина Фадеева — профессора кафедры эндокринологии ММА им. И. М. Сеченова — самая распространенная эндокринная патология, ею страдает от 5 до 10% населения. По его оценке, от 10 до 15% больных на единственном оставшемся гормоне продолжают испытывать симптомы гипотиреоза. Тем не менее главный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов заявляет, что в настоящее время на территории России зарегистрировано достаточное количество лекарственных препаратов, которые можно использовать для заместительной терапии гипотиреоза. Поэтому и складывается впечатление, что эндокринологи бездумно назначают медикаменты всем одинаково — «по схеме».

«Не в этой стандартизации заключается главная ошибка. Беспокоит другое. Врачи, таким образом, пытаются лечить не пациента, не его организм и саму щитовидную железу. Увы, они «лечат анализ крови». Другими словами — «лечат лабораторный бланк». За увеличенным ТТГ они совершенно не видят реального человека, сущность его заболевания и индивидуальные особенности его гипотиреоза. Эта странная тактика «лечения ТТГ» пришла от американских коллег. Её переняли европейцы, а за ними и врачи России», — отмечал ранее кандидат медицинских наук, главный врач «Клиники щитовидной железы» (Москва) Андрей Ушаков.

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«Профессор Менгеле — просто деревенский знахарь»

Судя по сообщениям в одной из социальных групп, где больные делятся информацией о том, где и как достать запрещенный Т-3, на зарубежном рынке произошли некоторые изменения — жизненно необходимый препарат подорожал.

«Есть пара человек в Германии, кто занимается продажей оригинальных лекарств, высылая их посылками. Или например есть сайт goldpharma.com, там можно купить немецкий Тибон (пачка около или более 2000 рублей плюс рецепт и доставка). У перекупщиков этот препарат стоит 4000 руб. Ранее были дешевые греческий и еще какие-то препараты, но их недавно сняли с производства (Греция, Турция, Австрия). Есть еще китайский Т3 и молдавский, эти недорогие, но качество… И есть еще класс препаратов — натуральные сухие щитовидные железы (NDT) — тоже заказывают обычно через какие-то интернет магазины или конкретных людей (например из Тайланда), он они более специфичны, чем просто синтетический гормон», — признается одна из участниц группы «Гипотиреоз. Группа для пациентов и врачей».

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Многие опасаются, что в сроком времени провезти через таможню такие препараты для собственных нужд станет невозможно. Во всяком случае, в Госдуме уже рассмотрен законопроект о суровом наказании за ввоз незарегистрированных лекарств.

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Такой законодательный садизм в отношении больных гипотиреозом сподвиг одного из блогеров на сравнение: «Профессор Менгеле — просто деревенский знахарь. Он не оформлял свои пытки федеральными законами <…> убийцы в белых халатах добились своего и с нетерпением ждут смерти тех, кто выжил, несмотря на все их прошлые старания. Цель их жизни — мучительная смерть больных — достигнута».

В многочисленных петициях и обращениях больные указывают не необходимость срочно добиться восстановления поставок препаратов Т3 в Россию из-за рубежа. Следующим шагом, по их мнению, должна стать организация отечественного производства подобных лекарств.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из ответа чиновников Минздрава следует, что применение препаратов с гормоном Т3 (Левокомб, Тиреоком, Лиотиронин) для лечения пациентов стало «необоснованным и не имеющим ни пользы, ни преимущества при лечении препаратами Т4». Равными перед монотерапией сделали всех. Неважно, олигарх ты или простой работяга, всем больным рекомендована одна и та же «волшебная таблеточка», которую врачи именуют «золотым стандартом».

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И тут бы уже задуматься: а кому выгодно продвигать терапию этой «волшебной таблеткой»? Как известно, онкологические больные — самые выгодные клиенты фармацевтов, а одними из самых распространенных причин смерти больных с гипотиреозом является рак …

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