Президент РФ пообещал принять «дополнительное решение» по Севастополю

Севастополь, , 10:19 — REGNUM Руководство России в ближайшее время примет ряд решений, касающихся социальной сферы Севастополя. Об этом 24 апреля на встрече с членами президиума Совета законодателей заявил президент РФ Владимир Путин.

«Что касается Севастополя в целом, то хочу сказать, что там очень много нерешённых проблем. Это касается и образования, и здравоохранения, и инфраструктуры. Думаю, что мы в ближайшее время примем дополнительное решение не для Крыма в целом, а именно для Севастополя. Потому что это именно те проблемы, которые требуют немедленного решения и могут быть решены достаточно быстро», — цитирует президента России Владимира Путина его пресс-служба.

Встреча с членами президиума Совета законодателей проводится ежегодно в канун Дня российского парламентаризма, отмечаемого в России 27 апреля. Традиционно главными темами мероприятия становятся текущие вопросы регионов страны, которые требуют вмешательства федерального центра.