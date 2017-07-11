Севастополь: главком ЧФ Витко в гневе покинул совещание с Овсянниковым

Севастополь, , 18:45 — REGNUM Командующий Черноморским флотом РФ адмирал Александр Витко внезапно покинул совещание с врио губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым. Согласование с военным ведомством выделения городу участков земли для строительства соцобъектов стало темой совещания 11 июля. Правительство собирается освоить 7 млрд рублей, выделенных по поручению президента РФ. На запланированный пресс-подход по итогам встречи глава Севастополя не вышел, предоставив отвечать членам правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам вице-губернатора, правительство ищет свободные участки земли, чтобы «приземлить» большое количество социальных объектов. Поскольку Минобороны является крупным владельцем земли Севастополя, власти надеются, что военные передадут часть своей территории «под размещение необходимых городу объектов социальной инфраструктуры».

Ранее правительство Севастополя обратилось в министерство обороны РФ с просьбой выделить семь земельных участков для строительства социально-культурных объектов.

После того, как стало известно о поручении президента РФ дополнительно выделить Севастополю 7 млрд рублей на соцсферу, власти города запланировали строительство более 80 соцобъектов.

Кривов подчеркнул, что достигнута договоренность о строительстве взрослой поликлиники на территории военного ведомства в Казачьей бухте.

«Правительство ведет диалог с Минобороны по размещению объектов социальной инфраструктуры. В ближайшие пять лет планируется строительство порядка 80 объектов. Достигнута договоренность о том, что военные рассмотрят некоторые участки земли на предмет возможного пересечения. Мы также договорились о том, чтобы взаимно направить силы на поиск участков земли», — сказал директор департамента земельных и имущественных отношений Рустэм Зайнуллин.

Он пояснил, что «обсуждаются территории по всему городу», но прежде, речь идет о территориях в Казачьей бухте, где находится военный полигон, в районе Качи, в центре города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий Черноморским флотом упрекнул правительство в том, что Минобороны не может приступить к освоению принадлежащих ему земельных участков из-за не проведенных работ по кадастрированию.

Витко также заявил о том, что ЧФ будет строить жилье морякам на землях Минобороны в центре Севастополя.

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