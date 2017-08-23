Аналитики ИАА «ПортНьюс» проанализировали развитие портовой инфраструктуры Дальнего Востока и с сожалением констатировали: к ВЭФ-2017 менеджеры портовых проектов готовят новые презентации, многие из которых оказываются старыми.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Угольный терминал АО «Дальтрансуголь» СУЭК в СПВ Ванино — один из трех специализированных портовых комплексов ДФО

Читайте также: Свободные порты Дальнего Востока: проблем больше, чем успехов

Причины для отнесения тех или иных портовых проектов к разряду «фантомов» существуют разные. Но наибольшую тревогу вызывают «фантомы» с госучастием. Потому, что бюджетные деньги ждут другие инвесторы, готовые реализовывать свои проекты, сообщило ИА «Восток России».

Аналитики «ПортНьюс» привели примеры нескольких «портов-фантомов», не соответствующих заявленным темпам развития.

Универсальный производственно-перегрузочный терминал в морском порту Восточный. Строительство этого портового комплекса должно осуществляться в рамках госпрограммы развития транспортного узла «Восточный — Находка». Инвестором выступает группа «Сумма», оператором будет АО «Открытый порт Находка». Общий объем финансирования составляет 46,7 млрд руб., в том числе средства АО «Открытый порт Находка» в объеме 18,4 млрд руб., по объектам федеральной собственности — средства федерального бюджета в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 — 2020 годы) в объеме 28,3 млрд руб. Полный грузооборот терминала должен составить 20 млн тонн в год.

Терминал должен был заработать в 2017 году. Но до сих пор активные строительные работы в поселке Врангель, где должен быть уже построен портовый комплекс, не начались.

Читайте также: Свободный порт Корсаков: на ржавых корытах рекордов не поставишь

Еще один портовый проект группы «Сумма» — зерновой терминал в порту Зарубино, Приморье. Расчетный грузооборот, при полной загрузке — 10 млн тонн в год, первая очередь — 3,5 млн тонн в год. Терминал должен был быть построен с 2018 по 2020 годы.

Но только 18 июля 2017 года состоялись общественные слушания по проекту.

В ходе слушаний были высказаны серьезные замечания. Например, генеральный директор ООО «Зарубинская база флота» Виктор Жуков заявил, что дноуглубительные работы, запланированные для реализации проекта строительства специализированного зернового терминала в морском порту Зарубино, могут оказать негативное воздействие на флору и фауну акватории бухты Троицы. С учетом того, что год экологии в России идет полным ходом, если к замечаниям прислушаются, то это также может оказать негативное влияние на сроки реализации проекта, которому еще предстоит пройти экологическую экспертизу.

Еще один «фантомный» проект, по оценке аналитиков «ПортНьюс» — угольный терминал в бухте Суходол, Приморье. Построить его планирует ОАО ХК «СДС-Уголь». Максимальная мощность специализированного портового комплекса — 20 млн тонн в год. Инвестор намеревается вложить в проект порядка 30 млрд рублей. Порт, по замыслу, должен обеспечить доступ к портовой инфраструктуре малым и средним угледобывающим предприятиям. Ввод в эксплуатацию первой очереди терминала мощностью в 6 млн тонн был намечен на июль 2017 года.

Но реализации проекта мешает запрет Минобороны РФ — земли принадлежат ведомству. Таким образом, начало строительства может откладываться еще долгие годы.

Читайте также: Минобороны препятствует развитию свободного порта Ванино?

В морском порту Ванино, Хабаровский край, планирует построить угольный терминал «Тувинская угольная энергетическая компания». Строительство специализированного комплекса связано с освоением Элегестского угольного месторождения. Строительство должно было начаться в 2015 году. По мнению аналитиков «ПортНьюс», задержка строительства «даже на пользу проекту, поскольку позволит переждать все эти экологические скандалы, связанные со строительством угольных терминалов». Также они указали, что возможная причина задержки связана со строительством железной дороги «Элегест — Кызыл — Курагино».

Однако, из собственных источников корреспонденту ИА REGNUM стало известно, что проект строительства порта успешно прошел все общественные слушания, он создан одним из мировых лидеров по строительству морских терминалов — итальянской «Бедески», и с точки зрения экологической безопасности безупречен. Источник, пожелавший остаться неназванным, также сообщил, что дело и не в строительстве железной дороги, а о какой-то конкретике можно будет говорить в конце октября-начале ноября 2017 года.

Читайте также: Каждому по порто-франко: еще 4 свободных порта появились на Дальнем Востоке

Между тем, на прошлой неделе, на совещании в Калининграде, президент России Владимир Путин особо подчеркнул: «России необходимо строить специализированные морские терминалы, оснащенные самыми передовыми технологиями». Это касалось не только Северо-Запада, но и всех морских регионов России.

Такие проекты требуют высокой пропускной способности железной дороги. Не случайно же президент поручил выделить на модернизацию БАМа и Транссиба 150 млрд рублей.

Но пока, увы — весь огромный Дальний Восток может похвастаться лишь тремя современными специализированными портовыми комплексами: это АО «Дальтрансуголь» в Ванино, Хабаровский край, АО «Восточный» и «Торговый порт Посьет» в Приморье.

Этого — катастрофически мало.

Читайте также: Свободные порты Дальнего Востока ждут свободной железной дороги

Впрочем, не все так грустно. В морском порту Ванино строится специализированный терминал ООО «Сахатранс» (Volga Group). Строительство ведется по графику, сдать терминал мощностью 20 млн тонн в год планируется в 2019 году.

В Советской Гавани планируется строительство специализированного терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов (СУГ). Реализацией проекта занимается ООО «Компания Ремсталь». Проект предполагалось реализовать в рамках ПОЭЗ «Советская Гавань», которая была ликвидирована, как неэффективная по решению правительства РФ.

«В настоящее время мы ожидаем распространения на Советскую Гавань режима свободного порта, до конца 2017 года планируем получить разрешение на строительство, в начале 2018 начнем строительные работы», — сообщили в пресс-службе компании.

Мощность терминала — 1 млн тонн в год.

Осенью 2017 года в Ванино пройдут общественные слушания по проекту строительства портового специализированного комплекса по перевалке глинозема компании «РУСАЛ». Реализация этого проекта желанна, ожидаема и отвечает чаяниям как региональных и местных властей, так и местного населения — до настоящего времени глинозем в порту Ванино перегружается открытым способом, грейферами, что вызывает нарекания местных жителей.

Читайте также: «Мы не собираемся останавливаться на достигнутом»: новые ТОР появятся в ДФО

Как сообщало ИА REGNUM, портовая инфраструктура Дальнего Востока развивается медленно. У сахалинского свободного порта Корсаков грандиозные планы, но всего один резидент. Из 6 портов Хабаровского края полноценно работают всего 2. Резидент СПВ Корсаков — компания «Южный терминал» хочет заниматься судостроением и сопутствующим судоремонтом, идея была поддержана полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым. Но пока это только планы.

В Хабаровском крае 6 морских портов. Это Охотск, Николаевск-на-Амуре, мыс Лазарева, Ванино, Советская Гавань. Мыс Лазарева давно не работает, сооружения и административные здания развалены, пирс ржавый, с глубинами до полутора метров из-за песчаных заносов. Для эксплуатации он не пригоден.

Многие проекты не могут быть реализованы в связи с принадлежностью земель министерству обороны. При этом на данных территориях десятилетиями не ведется никакая хозяйственная деятельность