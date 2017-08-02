Строительство на месте снесенного год назад памятника архитектуры в Орле, знаменитого дома по адресу Гостиная, 1, толком ещё не началось, а прокуратура уже выявила нарушения на стройплощадке. Выяснилось, что вместо «работ по сохранению объектов культурного наследия» — а именно такая формулировка содержится в разрешении, выданном строителям, — на этом месте возводится многоэтажный дом, но уже без документов.

Марина Каширская ИА REGNUM Разрушенный дом

Как памятник архитектуры продали «инвестору»

Дом в центре Орла, по улице Гостиной, 1, являвшийся памятником архитектуры XIX века, оказался в частной собственности в 2007 году. Интересно, что тремя годами ранее горсовет принял постановление, позволяющее администрации передать здание в долгосрочную аренду — инвестору, с условием реконструкции. Продажа дома в документе не упоминалась. О том, что здание, а заодно и участок земли под ним, ушел из муниципальной собственности в частную, стало известно лишь недавно, почти через год после сноса памятника. Кто отдал распоряжение на проведение сделок, не разглашается.

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В мае на заседании горсовета, когда была обнародована информация о том, что памятник архитектуры ни городу, ни области не принадлежал, депутаты призвали мэра Орла Василия Новикова принять меры для оспаривания сделки купли-продажи, в том случае если она действительно была совершена. В том числе предложено обратиться в суд для возвращения права собственности на земельный участок площадью 6 000 кв. м.

Абсолютно законный снос

Снести памятник архитектуры регионального значения на Гостиной, 1, который «инвестор» за 10 лет даже не законсервировал, что привело к крайнему упадку здания, тихо не получилось. Первая попытка — по «подготовке площадки под воссоздание памятника» — была сделана в начале апреля 2016 года. Тогда вмешалась прокуратура, выяснилось, что у собственника отсутствовали документы на снос.

27−28 мая памятник все же уничтожили — уже с разрешения начальника управления по госохране объектов культурного наследия Орловской области Сергея Семиделихина. Кстати, как тогда сообщали местные СМИ, на месте снесенного здания ХIХ века планировалось возвести бизнес-центр.

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Снос провели за два месяца до празднования Орлом 450-летия со дня основания — сам собой напрашивается вывод о том, что власти просто не хотели, чтобы старинные развалины «мозолили» глаза высоким гостям.

Градозащитники тогда пытались обжаловать решение о сносе в суде, однако и районный, и областной суд подтвердили — все работы по сносу были проведены абсолютно законно.

Памятник отстроят заново

Утраченный памятник теперь не вернуть, а на его месте, как заверяли представители регионального управления по госохране объектов культурного наследия — того самого, что выдало разрешение на снос, — построят новый «памятник», точно такой же.

Впрочем, проект «восстановления» памятника архитектуры XIX века пока еще не получил одобрения депутатского корпуса — в горсовет его должны внести в сентябре. Ещё в мае начальник регионального управления по госохране объектов культурного наследия Сергей Семиделихин заверил, что никакого строительства на площадке нет, а речь идет лишь о подготовительных работах, разрешение на которые дано.

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«В соответствии с историко-культурной экспертизой, которая была проведена ведущими экспертами Министерства культуры России, все работы выполнены по эскизному проекту. В первую стадию документации входила разборка здания, подготовка строительной площадки и заливка ее бетоном. На данный момент разрешение выдано организации «Стройпроект» до 1 сентября. В соответствии с тем, что объект будет строиться в заповедной зоне, управление по госохране объектов культурного наследия выдало разрешительные документы для подготовки строительной площадки под воссоздание объекта культурного наследия. Работы ведутся на территории собственника, и они не выходят за рамки», — заявил тогда депутатам чиновник.

Между тем накануне, 16 августа, прокуратура области распространила информацию о том, что строительные работы на площадке, где строительства якобы нет, все-таки ведутся. И ведутся с нарушениями.

Помимо того, что чиновники облправительства проигнорировали обращение жительницы Орла о ведущихся работах (зампредседателя правительства области получил представление от прокуратуры), выяснилось, что подрядчик производит на стройплощадке «работы по залитию бетонной плиты для дальнейшего возведения многоэтажного здания». Работы проводятся на основании разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, которое выдало то самое управление по госохране, но без проектной документации и разрешения на строительство.