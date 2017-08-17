Кто займёт кресло главы Центризбиркома Татарии? Этот вопрос в последние дни всё чаще задают казанские СМИ. И среди самых вероятных кандидатур называют «выдвиженца» от ЦИК РФ — бывшего главу Нацбанка РТ Мидхата Шагиахметова. Уйдя в отставку в конце марта 2017 года, на момент выдвижения он являлся временно неработающим, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ЦИК РФ.

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Выдвижение кандидатов в новый состав Центризбиркома республики, который будет работать следующие пять лет, завершится 23 августа. Пока же определились только три кандидата из 14. Согласно регламенту работы избирательной комиссии, кандидатуру на должность председателя комиссии предлагает ЦИК РФ. Из двух представленных ими на сегодня претендентов один буквально недавно пошёл на повышение. Рустем Загидуллин был назначен министром юстиции республики 23 июня 2017 года. Остаётся временно неработающий Мидхат Шагиахметов, с 2014 по 2017 год занимавший должность главы Нацбанка РТ. До этого, с 2007 по 2009 год он был главой Управления ФНС по Татарии, а с июля 2010 по октябрь 2014 года министром экономики республики.

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Косвенно тот факт, что нынешний глава избирательной комиссии региона Экзам Губайдуллин вряд ли будет выдвинут в новый состав, подтверждает и его самовыдвижение на дополнительных выборах депутата Совета Большешемякинского сельского поселения Тетюшского района Татарии. Дело в том, что по регламенту, «члены комиссии с правом решающего голоса, работающие в комиссии на постоянной (штатной) основе, не могут замещать другие государственные должности в органах местного самоуправления». А о том, что кандидатура Губайдуллина на сельских выборах пройдёт, говорит тот факт, что его единственный конкурент не прошёл процедуру регистрации. Ему было отказано.

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По сведениям источника издания «Коммерсантъ», депутатство Губайдуллина — это лишь обязательная «ступенька» к посту председателя Совета муниципальных образований республики. Совет на сегодня объединяет под своим началом порядка 900 районов и городских округов. Не ясно только, куда денут Минсагита Шакирова, единогласно избранного председателем в конце декабря 2015 года. Срок его полномочий истекает лишь в 2020 году.

Казанские СМИ окрестили предстоящую рокировку в Центризбиркоме РТ сменой «шаймиевской» команды на «миннихановскую». Кандидатуру Экзама Губайдуллина пять лет назад выдвигала ЦИК РФ, но в период, когда у татарского «руля» был Минтимер Шаймиев, Губайдуллин руководил его аппаратом. А с 2005 по 2012 год он был сенатором от Татарии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в единый день выборов 10 сентября 2017 года за 155 депутатских кресел в 38 районах Татарии будут бороться более 450 кандидатов от партий и 60 самовыдвиженцев.

К моменту завершения регистрации из 62 самовыдвиженцев осталось 60. Откорректировались и списки кандидатов от партий. Хотя по-прежнему возглавляет список ЛДПР, представившая на дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципалитетов 129 кандидатов. От «Единой России» регистрацию прошли 127 претендентов. Лидерскую тройку замыкает «Справедливая Россия» — 72 кандидата.

В Казани и Набережных Челнах на 10 сентября выборов не назначено. Ближайшая крупная выборная кампания в регионе пройдёт в 2019 году. Это выборы депутатов Госсовета РТ.

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