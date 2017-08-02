По три кандидата на одно кресло: единый день выборов в Татарии

Казань, , 08:31 — REGNUM В единый день выборов 10 сентября 2017 года в Татарии пройдут только кампании районного уровня. В довыборах депутатов в представительные органы муниципалитетов планируют принять участие 472 кандидата, из которых 411 выдвинуты партиями, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Центризбиркома РТ.

По одномандатным избирательным округам на дополнительных выборах депутатов больше всех на мандаты претендуют представители ЛДПР — 138 и «Единой России» — 130. Ещё 73 кандидата состоят в партии «Справедливая Россия» и 46 — в КПРФ. Меньше всего своих представителей выдвинули партии «Яблоко» и «Возрождение Села» — по одному.

Всего в 38 районах Татарии 10 сентября должны быть распределены 155 мандатов. Таким образом, на старте на одно кресло приходится примерно по три претендента.

На 1 августа регистрационную процедуру прошли 203 кандидата, а еще четыре выбыли на основании личного заявления. Приём документов от кандидатов завершился 31 июля, сейчас проходит процесс регистрации.

По информации Центризбиркома РТ, в осенних выборах на 156 избирательных участках региона для исключения технических ошибок будут опробованы протоколы с QR-кодом. Известно, что отсканировать код смогут не только члены комиссии, но и наблюдатели, сами кандидаты и их доверенные лица, а также журналисты, работающие на участках. Таким способом в ЦИК республики намерены повысить открытость избирательного процесса.

В Казани и Набережных Челнах на 10 сентября выборов не назначено. Ближайшая крупная выборная кампания в регионе пройдёт в 2019 году. Это выборы депутатов Госсовета РТ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с истечением срока полномочий Центризбиркома региона в Татарии начали формировать новый состав. До 13 сентября комитет по государственному строительству и местному самоуправлению Госсовета РТ должен обобщить все сведения о кандидатурах.

Рассмотреть информацию депутаты должны будут в рамках осенней сессии. Ближайшие выборы пройдут в регионе в единый день голосования — 10 сентября 2017 года.

Назначить новый состав должны до 22 сентября.

Напомним, ЦИК РТ состоит из 14 членов с правом решающего голоса. Их назначает глава региона и Госсовет. Срок полномочий комиссии — пять лет. Прошлый состав ЦИК был избран в сентябре 2012 года. Его возглавляет бывший член Совета федерации от региона и экс-руководитель аппарата главы республики Экзам Губайдуллин.

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