Юрист, министр и безработный экс-глава Нацбанка: новая ЦИК Татарии

Казань, , 10:21 — REGNUM В Татарии начали формировать список кандидатов с правом решающего голоса в члены Центральной избирательной комиссии республики. Полномочия действующего состава истекают в конце сентября 2017 года, уже после прохождения единого дня выборов 10 сентября. Назначить новый состав должны до 22 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы ЦИК.

Полный состав кандидатов в центризбирком региона будет известен к 13 сентября, а пока из 14 необходимых выдвинуты только трое. Двоих из них главе региона и Госсовету Татарии 9 августа предложил ЦИК РФ. В их числе — ушедший в конце марта 2017 года в отставку глава Нацбанка РТ, а сейчас временно неработающий Мидхат Шагиахметов, 1969 года рождения, и министр юстиции республики Рустем Загидуллин, 1986 года рождения. Последний был назначен на эту должность 23 июня 2017 года. С 11 августа 2014 года он был первым заместителем министра.

Загидуллин закончил юридический факультет Казанского государственного университета в 2008 году и поступил в аспирантуру. С 2006 по 2009 год отработал юристом, а позднее начальником юротдела в ГУП «Производственное объединение «Татрыбхоз». С 2011 по 2014 год был помощником прокурора республики и отвечал за взаимодействие с законодательными и исполнительными органами власти, а также органами местного самоуправления.

Непосредственно от ЦИК Татарии 8 августа была выдвинута действующий секретарь, юрист по образованию, кандидат юридических наук Надежда Борисова, 1962 года рождения.

Напомним, ЦИК РТ состоит из 14 членов с правом решающего голоса. Их назначает глава региона и Госсовет республики. Срок полномочий комиссии — пять лет. Прошлый состав ЦИК был избран в сентябре 2012 года. Его возглавляет бывший член Совета федерации от региона и экс-руководитель аппарата главы республики Экзам Губайдуллин.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в единый день выборов 10 сентября 2017 года в Татарии пройдут только кампании районного уровня. В довыборах депутатов в представительные органы муниципалитетов планируют принять участие 472 кандидата, из которых 411 выдвинуты партиями.

В Казани и Набережных Челнах на 10 сентября выборов не назначено. Ближайшая крупная выборная кампания в регионе пройдёт в 2019 году. Это выборы депутатов Госсовета РТ.

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По данным ЦИК Татарии, на 1 июля 2017 года в регионе зарегистрирован 2 937 341 избиратель.