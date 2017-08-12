Подтопление шахты «Мир» через 10 дней после аварии по-прежнему вызывает много вопросов, ответом на которые можно рассматривать результат, а вернее его фактическое отсутствие: восемь рабочих продолжают оставаться в шахте. Это мучительная констатация факта, которая вызывает внутреннюю дрожь. Как они там? Что им пришлось пережить? Живы ли они? Когда их найдут? Кто понесёт ответственность за их страдания? Можно ли будет считать результат поисково-спасательной операции ответом на вопрос, задаваемый родственниками замурованных в шахте горняков: что для АЛРОСА всё-таки дороже — люди или алмазы? Рассуждения о потерях компании и планах, как восстановить упускаемые из-за аварии объёмы добычи, кажутся странными на фоне того, что люди по-прежнему продолжают оставаться под землёй.

Staselnik Карьер «Мир». Мирный. Республика Саха (Якутия)

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За эти десять суток спасатели в поисках горняков обследовали шахту, по мере возможности разбирали завалы, но работы шли медленно из-за угрозы нового подтопления. Только через неделю после ЧП, 11 августа, алмазодобывающая компания ликвидировала угрозу повторного прорыва воды в рудник и вторые сутки ведёт поисково-спасательные работы в три смены. Почему угрозу нового прорыва не сняли раньше, в идеале — перед тем, как спускать в «Мир» шахтёров? Почему воду просто не откачали насосами?

Редактор регионального СМИ Владимир Нифонтов в своём Facebook высказал предположение, что даже сейчас, в критической ситуации, установленные АЛРОСА насосы — неподходящие, поэтому не справляются со своей задачей, и вода остаётся в шахте.

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«Теоретически мощности насосов должно хватать с избытком. Шахта должна быть сухая. А ее топит. Наравне с холодом вода сейчас главный фактор, убивающий выживших. Мои опасения подтвердились — АЛРОСА установила водяные насосы ЦНС. А они только на чистую отфильтрованную воду», — отметил журналист, предполагая, что установленные компанией насосы не смогут откачать пульпу (смесь воды и грунта), а значит, горизонты ниже 310-го будут затоплены ею, попасть туда будет невозможно, а ведь там, судя по инфографике АЛРОСА, остались три человека…

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Владимир Нифонтов в принципе называет условия, в которых оказались горняки, сложными для выживания.

«Температура в забое в идеальных условиях летом — плюс 10, максимум плюс 15. Это при работающей вентиляции, нагнетающей теплый воздух. Сейчас, в закупоренных горизонтах, при ледяной воде, она, наверное, чуть выше 0 градусов. Итого: шахтеры в шахте 8-й день без воды и еды, в холоде, с кислородом непонятно, мокрые, в темноте», — предполагает журналист.

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В таких условиях люди продолжают оставаться под землёй, и обсуждение ЧП в соцсетях становится всё более эмоциональным. Алмазодобывающей компании якутяне напоминают, что у неё есть деньги, с помощью которых, возможно, получилось бы ускорить спасение людей.

«АЛРОСА не может откачать воду! АЛРОСА, Карл!», «В аналогичной ситуации правительство Чили сразу вызвало зарубежных экспертов. Почему наши этого же не сделали?», «Надежда умирает последней, но факты есть факты. Их не спасают! Мы в космос летаем, но не можем спасти из-под земли 8 человек!!!» Высказываются в соцсетях и категоричные предложения: «Иванова снять с должности и отдать под суд».

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Нарастает паника среди родственников. Мнение некоторых из них о том, что спасают шахту, а не людей, спустя 10 суток после аварии начинает казаться более близким к реальности. Да, сомнения в тщательности поисков, высказанные братом шахтёра Дмитрия Марьина, Алексея, в компании попытались развеять, разрешив ему спуститься в «Мир» вместе со спасателями. После посещения шахты он пришёл к выводу: для поиска людей делают всё что могут.

«Вырезают трубы, валуны оттаскивают, готовят всё, завалы разбирают. Там не всё так просто, как кажется. Там серьёзно. Нечего больше сказать. Надо разбирать завалы и доставать ребят, но на это надо время», — отметил Алексей Марьин после участия в спасательных работах.

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Но, даже если сейчас действительно делается всё возможное для того, чтобы спасти людей, всё равно не снимается главный поставленный родственниками пропавших шахтёров вопрос: почему горняков вообще спускали под землю, если угроза прорыва воды возникала накануне? Проинструктировав людей о необходимости соблюдать технику безопасности, их снова отправили в шахту… Зная об опасности. Действительно, адекватно ли компания оценила риски перед тем, как отправить людей под землю? А теперь заваренную по чьему-то недосмотру или сознательному допущению кашу компании приходится в прямом смысле расхлёбывать, и когда удастся этот процесс завершить — неизвестно. Пугает одно: за недосмотр, скорее всего, придётся заплатить жизнью людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в подтопленный шахте «Мир» восемь горняков находятся с 4 августа. Их судьба неизвестна, но за каждого АЛРОСА уже обещала выплатить родственникам компенсацию 2 млн рублей.

Работы по поиску людей продолжаются, на руднике одновременно работают от 60 до 80 спасателей, которые разгребают завалы. На горизонте 210 метров организована подъёмная база.