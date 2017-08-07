«Правила безопасности написаны кровью»: ЧП на карьере «Мир» могли избежать

Якутск, , 08:01 — REGNUM Как сероводородное озеро из карьера «Мир» «просочилось» в подземный рудник? Этим вопросом задаётся, анализируя аварию в шахте, кандидат технических наук и эксперт по обучению инженеров переходу из открытого способа добычи полезных ископаемых в подземный, Фёдор Горюнов. Свои рассуждения о возможных причинах ЧП на одной из кимберлитовых трубок АЛРОСА в Якутии он опубликовал на своей странице Facebook, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Эксперт уверен, что воды из карьера должны были откачивать, чтобы не допускать её скопления.

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«Почему было принято решение не откачивать воду, скапливающуюся в карьере «Мир»? Сколько метров составляла истинная толщина защитного слоя между дном карьера и подземными выработками на момент прорыва воды в подземный рудник?», — интересует учёного.

Фёдор Горюнов особо подчёркивает, что «правила безопасности под землей написаны кровью, и соблюдать их — значит беречь себя и коллег».

«В институте преподаватели всегда учили нас соблюдать нормы и правила безопасности. Научный руководитель как-то сказал: «Все, что ты напишешь в проекте разработки месторождения и защитишь, будет исполнено горняками, и ты отвечаешь за их жизнь, права на ошибку нет! За нее посадят в тюрьму!», — отметил молодой учёный.

Вспомнив о способах перехода с открытого способа добычи на подземный именно на кимберлитовой трубке «Мир», он задумался над тем, что же произошло в шахте. Кимберлитовая трубка — это жерло некогда существовавшего вулкана. Алмазы в нем идут на много километров вниз. В погоне за самым твердым минералом на Земле горняки уходят все ниже. «Мир» существует с 1957 года, когда здесь началась добыча алмазов открытым способом. Так продолжалось на протяжении 44 лет (до июня 2001), пока не возникла огромнейшая техногенная «дыра» в земле глубиной 525 м и диаметром 1,2 км. На такой глубине возникает множество проблем: плохая проветриваемость, обрушения бортов карьера, удлинение пути доставки руды и породы — все это приводит к колоссальному увеличению себестоимости продукции. И в момент, когда она сравнялась с расчетной себестоимостью продукции при подземной разработке, начали строить подземный комплекс.

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В нескольких километрах от него алмазодобытчики оборудовали вертикальные стволы, по которым рабочие спускаются до необходимой глубины (горизонта), далее добираются пешком или на рельсовом транспорте до самой кимберлитовой трубки по горизонтальным стволам и ведут добычу алмазов уже под карьером. Между карьером и подземным рудником оставлен слой пород и руды. Он защищает подземное пространство от давления толщи земли, осыпающейся с бортов карьера и, самое важное, от проникновения воды с водоносного горизонта, который расположился в третьей, нижней части карьера.

«Само по себе контролируемое попадание воды в подземный рудник не страшно, так как создаются дренажные скважины и даже целые подземные выработки, по которым вода откачивается на поверхность. Но что произошло в ночь 4 августа? А произошел прорыв воды, скопившейся в карьере за несколько лет. И самое страшное, что эти грунтовые воды были насыщены метаном, сероводородом и нефтью, то есть оставаться в закрытом пространстве с такой ядовитой смесью людям оказалось смертельно опасно. Почему защитный слой пропустил воду из карьера в подземный рудник? Здесь есть два очень важных вопроса: первый — должна ли была откачиваться вода из карьера, и второй, на мой взгляд, наиболее важный, — достаточной ли была толщина защитного слоя? При любом варианте подземной разработки скопления воды в карьере быть не должно, а должна производится постоянная ее откачка», — уверен Фёдор Горюнов.

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Что касается толщины защитного слоя, то она должна быть не менее 85 метров.

«В нём также содержатся алмазы, но, хотя их добыча и выгодна, такую «прокладку» трогать нельзя. Приблизительная выгода от ее разработки — около 700 млн. долларов (правда, отсюда нужно вычесть траты на переработку и добычу породы.) Конечно, оставить такое богатство в земле жалко, но этого требует техника безопасности. Именно этот слой и должен был защищать горнорабочих от скопившейся воды в карьере», — уверен эксперт.

Он считает, что причины ЧП кроются в ответах на вопросы о том, почему не откачивалась вода и сколько метров составляла истинная толщина защитного слоя между дном карьера и подземными выработками на момент прорыва воды в подземный рудник. Без особых на то причин ЧП случиться не могло, полагает Фёдор Горюнов.

Как сообщало ИА REGNUM, под землёй после подтопления рудника «Мир» 4 августа остаются 8 человек. Предварительной причиной ЧП в МЧС Якутии называли технологический сбой в резервуаре хранения воды. В шахте на момент аварии был 151 горняк.