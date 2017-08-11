Причиной роста травматизма в АЛРОСА назвали «вымывание» специалистов

Якутск, , 07:58 — REGNUM Компанию АЛРОСА продолжают покидать представители руководства компании. На этот раз СМИ сообщают о намерении вице-президентов Ивана Демьянова и Юрия Окоёмова оставить свои места. Такие перемены кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного университета (СВФУ) Юрий Данилов считает вполне логичными, но предупреждает о последствиях, которые уже видны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Досрочная смена руководства компании АЛРОСА в марте 2017 года произошла по решению главного акционера компании — правительства Российской Федерации, что означало усиление влияния федерального центра в её политике, — констатировал эксперт. — Вполне естественно, что это означало постепенную смену в руководящем составе».

Между тем, Юрия Данилова удивляет то, что из компании постепенно «вымываются» высококвалифицированные специалисты, долго работавшие в алмазной отрасли.

«Это, вероятно, и приводит к увеличению травматизма в АЛРОСА», — полагает эксперт, напоминая о том, что ранее уволились вице-президенты компании Андрей Поляков, Елена Гангало, Александр Паршков, Ринат Гизатуллин, а также члены правления Илья Рящин, Сергей Пушкин и Валерий Серов.

«Постепенное сокращение представителей Якутии в руководстве АЛРОСА может означать в будущем возможную потерю республикой блокирующего пакета акций (25% + 1 акция) и приватизацией из этой доли —7% акций, принадлежащих правительству региона», — также предупредил Юрий Данилов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа в шахту «Мир», принадлежащую АЛРОСА», прорвалась вода, сделав невозможной эвакуацию из-под земли восьми человек. На поверхность после ЧП смогли выйти 143 из 151 находящегося там горняка, поиски остальных продолжаются. Высказываются мнения, что в рудник, который до аварии уже заливало водой, нельзя было спускать людей, но этой опасностью руководство компании пренебрегло. В АЛРОСА причиной подтопления назвали технологический сбой.

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