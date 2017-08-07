«Халатность тех, кто рулит свысока» — Якутия потрясена трагедией на шахте

Якутск, , 09:19 — REGNUM Якутию всколыхнуло ЧП на шахте «Мир» алмазодобывающей компании АЛРОСА. Жители республики сильно переживают за оставшихся под землёй людей и продолжают надеяться на их спасение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В соцсетях активно расходятся стихи об аварии.

«Город Мирный погрузился в мрак,

Хоть на небе мирно солнце светит.

Но совсем не радует оно,

Плачут жены, матери и дети», — говорится в одном из распространяемых в соцсетях стихотворений. Другое написали сами шахтёры:

«Мы многие там были,

А они и ныне там.

Но того, что там сегодня,

Не понять ни мне, ни вам

А причиною — халатность

Тех, кто рулит свысока.

Тех, кто бабки загребает,

Наблюдая сдалека».

В стихотворении высказывается мнение, что руководству компании не удалось побороть алчность. «И теперь сидят, страдают без воды и в темноте восемь молодых парнишек», — сокрушается неизвестный автор, вопрошая, кто ответит за это ЧП.

«Я бы на месте тех, кто имеет отношение к руднику, ушла бы в отставку. Что у нас за власть такая, что людей посылают на гибель?! Интересно, кого крайним в этом случае сделают, русский авось? Я за то, чтобы освободили места тем, кто действительно будет ратовать за народ», — высказала своё мнение в Facebook Елена Ершова-Колоскова.

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Люди призывают молиться за тех, кто продолжает оставаться на руднике, и надеются, что горняки выживут. «Говорят там уже погибшие есть… просто до нас не всю информацию доносят… скрывают», — предполагает Лионелла Федосеенко.

«Даже думать страшно, как они там…, — пишет Мария Осипова. — Сейчас надо думать о тех людях, которые находятся в шахте, побыстрее бы их найти. А то что состав наверху, меня не интересует. И, оказывается, эта шахта в прошлом тоже в аварийной ситуации была. Надо закрыть вообще эту дыру! В Раю с собой кроме душ ничего не возьмёте! Жизнь каждого находящего там горняка дороже самой этой шахты!».

«Давно известно о подобных рисках. Но топ менеджеры АЛРОСА в своих отчетах называют их как «оправданный риск», «Не удивлюсь, если есть допустимый % смертей», «Мдааа доят республику, а безопасность не полагается», — сокрушаются люди.

«Сил им чтоб выжить, а родным дождаться живыми», «Третьи сутки без пищи, воды и, главное, без воздуха, как подчеркивают эксперты. Живы ли люди? Произойдет ли чудо?.. Хотелось бы надеяться…»,— обсуждают аварию якутяне.

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Многие возмущены тем, что президент АЛРОСА Сергей Иванов, как считают люди, пиарится на теме подтопления рудника.

«Сходил в больницу, обещал деньги, обратился к жителям, чихнул. Кому это нужно, кроме как самой АЛРОСы? Это лишь повышает цитируемость президента АЛРОСА в федеральных СМИ. И всё», — высказывает якутянин мнение в соцсетях, призывая чиновников республики воздержаться на время поисков людей от праздных мероприятий.

Пока люди переживают за тех, кто продолжает оставаться в подтопленной шахте, рабочих рудника призывают вернуться туда для поисковых работ. 7 августа президентом компании Сергеем Ивановым подписан приказ об установлении коэффициента, повышающего зарплату в 2 раза тем, кто спускается в шахту для обеспечения безопасного ведения спасательной операции.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа на принадлежащем компании АЛРОСА» руднике «Мир» произошло подтопление. В момент аварии в шахте находился 151 рабочий, 142 из них были эвакуированы в тот же день, ещё один горняк — 5 августа. Под землёй остаются ещё 8 человек. Спасатели разбирают завалы, чтобы пробраться к людям. Шахта будет временно закрыта, в связи с чем алмазодобывающая компания уже корректирует свой бюджет.