«Строительный комплекс является одной из движущих сил социально-экономического развития региона», — власти Костромской области поздравили строителей с их профессиональным праздником.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство жилого дома

По данным пресс-службы области, «сегодня строительная отрасль региона дает ежегодно 5% валового регионального продукта, обеспечивает работой 13 тыс. человек … регион «уверенно перевыполняет планы» по строительству жилья».

В каком состоянии находится сейчас строительная отрасль в Костромской области?

ИА REGNUM проанализировало статистику.

Начавшийся в 2011 году рост активности в строительной сфере области прекратился в 2015 году. Статистика фиксирует заметный спад в отрасли, продолжающийся по сей день.

Объем строительных работ Костромской области за 10 лет. Данные: Костромастат

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (млн руб) Источник: КостромаСтат

Если в пиковом 2015 году на строительные работы в области было потрачено 9,8 млрд рублей, то в 2016 году уже 9,1 млрд.

В нынешнем 2017 году спад продолжился. За первые полгода в строительство было вложено лишь 2,5 млрд. При этом уровень строительства стабилизировать не удается.

Спад активности в 2017 году

По сравнению с аналогичными периодами прошлого года отставание в отрасли исчислялось следующими цифрами:

Январь 2017 — 3,7%;

Январь-Февраль — 17,4%;

Январь-Март — 14,7%;

Январь-Апрель — 24,5%;

Январь-Май — 29%;

Январь-Июнь — 28,1%;

Фактически, за первые 6 месяцев 2017 года в строительство объектов в Костромской области было вложено почти на треть меньше денег, чем за аналогичный период прошлого года. Если такая тенденция сохранится до декабря — спад в строительной отрасли Костромской области за нынешний год может составить более 40%

Жилищное строительство в Костромской области

Аналогичные процессы наблюдаются и с объемом введенных в строй жилых домов.

В пиковые 2014 и 2015 годы в области строилось около 325 тысяч квадратных метров жилья, в 2016 году — 309 тысяч. За первые 6 месяцев 2017 года этот показатель составил лишь 114 тысяч, что на 26% меньше чем за январь-июнь 2016 года.

Отметим, что строительство жилья области сопровождается снижением численности населения региона. Это приводит к тому, что с каждым годом число квадратных метров в пересчете на жителя растет. Освобождается и порой стоит бесхозным старое жилье, главным образом в отдаленных деревнях. Впрочем, подобные строения можно обнаружить и в областном центре.

Спрос на недвижимость в Костромской области

Снижение покупательной способности населения привело к падению спроса на недвижимость.

В области зафиксировано падение спроса на покупку квартир — за первый квартал 2017 года число сделок упало на 25% — костромичи купили на 1671 квартиру меньше, чем за сходный период прошлого года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рабочий на стройке

Перспективы

Улучшению ситуации, помимо общего роста экономики в стране и регионе, могут способствовать 2 обстоятельства.

Во-первых, после срыва сроков капитального ремонта домов в 2015—2016 годах область пытается наверстать упущенное и нарастить объемы ремонтных работ. Как отмечают чиновники, краткосрочная региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов в области «реализуется активными темпами».

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Во-вторых, в область должны поступить дополнительные средства из федерального бюджета. После передачи на федеральный баланс одной из наиболее важных дорог Костромской области — трассы «Кострома — Шарья — Киров — Пермь», за федеральный счет (с участием костромских подрядчиков) планируется провести ее ремонт. За 3 года на эти цели планируется выделить около 1 миллиарда рублей.

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Ранее ИА REGNUM упоминало о жалобах «переселенцев» на состояние некоторых домов. Так, одно из зданий в микрорайоне «Венеция» было признано непригодным для жизни, комиссия выявила грубые нарушения по части противопожарных, теплоизоляционных и строительных норм.

За последние полгода против недобросовестных застройщиков возбуждено 5 уголовных и 3 административных дела, в списке «обманутых дольщиков» в значится 101 человек, по данным Костромской областной думы, реестр может пополниться еще 350 жителями.