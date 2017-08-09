В Костромской обалсти стали лучше и быстрее ремонтировать дома

Кострома, , 18:21 — REGNUM В Костромской области спешно ликвидируют отставание, вызванное прошлогодним срывом сроков капитального ремонта домов. Как сообщает пресс-служба губернатора области, теперь краткосрочный реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в области «реализуется активными темпами».

В документ внесены 326 многоквартирных зданий, 83 из них ремонтируются, на 17 объектах завершены работы. По остальным проводятся конкурсные процедуры и дополнительные соглашения с подрядчиками.

По словам главы «Фонда капитального ремонта Костромской области» Алексея Родионова, 16 домов отремонтированы, работы на еще 36 продолжаются. Владельцы 60 зданий накопили достаточное количество денег для проведения любых капитальных работ по реконструкции. Чаще всего зданиями требуется восстановление крыш и фасадов. Помимо этого фонд ведет судебные тяжбы снедобросовестными подрядчиками, которые не выполнили взятые на себя обязательства по ремонту.

Предыдущий директор фонда капремонта Владимир Рассадин был уволен за «неэффективную деятельность». Этот факт был подтвержден по результатам проверки, проведенной по требованию губернатора Сергея Ситникова.

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Выяснилось, что за 2015−2016 год был выполнен ремонт лишь половины от запланированного числа домов, 243 здания не дождались реконструкции.

Корме этого, собственники домов часто жаловались на качество капремонта. Отбор подрядчиков, производивших работы велся с нарушением — у них не проверялось наличие необходимой техники и специалистов.

Напомним, региональный фонд капитального ремонта ЖКХ Костромской области работает с 2014 года. Организация распоряжается всеми средствами, собираемыми с жителей многоквартирнрных домов в области.