Федеральный бюджет забрал главную дорогу Костромской области. Чего ждать?

Кострома, , 15:36 — REGNUM Одна из наиболее важных дорог Костромской области — трасса «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» перешла на федеральный баланс, об этом сегодня, 10 августа, сообщила пресс-службе губернатора области.

Идея передачи трассы обсуждалась давно — область хотела передать содержание трассы в ведение федерального бюджета.

Смена владельцев трассы должна привести к заметным изменениям — за 3 года планируется отремонтировать трассу, вложив в это около одного миллиарда рублей. Всю сумму перечислит федеральный бюджет. Подобные траты Костромская область позволить себе не могла — на содержание стратегической автотрассы, проходящей по диагонали через всю область, местный бюджет мог тратить не более 250 млн. рублей в год.

Высвободившиеся после передачи дороги на федеральный баланс средства Костромская область планирует потратить на реконструкцию областных и муниципальных дорог.

«Для Костромской области это важный объект, практически стратегический. Ремонт трассы позволит привлечь в регион инвесторов, которые ранее, возможно, из-за состояния дороги не могли зайти в область. Теперь смогут выстраивать логистику. Будет обеспечена безопасность передвижения для жителей региона. Все это даст определенное экономическое развитие», — отмечает замгубернатора Алексей Смирнов.

Ремонтом и содержанием «стратегически важного объекта» займутся ФКУ «Холмогоры» и «Костромаавтодор». На данный момент уже разработаны проекты реконструкции двух участков дороги. По словам главы ФКУ «Холмогоры» Константина Чупрова мосты на трассе находятся «в порядке, что немаловажно».

Отметим, что за последние несколько лет дорога «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» стала одной из самых обсуждаемых в соцсетях. Водители оставляли нелестные отзывы о трассе.

«Самая ужасная дорога в моей жизни, 300 км как на терке. Скорость 50−60 км. Позвоночник в штанах»

«Дорога в очень плохом состоянии. Заплатка на заплатке, местами ямы. Едешь как по стиральной доске, вибрация и шум как в вертолете. Между Кадыем и Судиславлем есть пара коротких участков с новым, отличным асфальтом».

Ситуацию на одном из участков автортрассы Р-243 в 2016 году можно увидеть в этом ролике.

Год назад состояние дорог стало темой оперативного совещания, на котором губернатор Сергей Ситников отметил «абсолютно безобразное состояние дороги в восточной части», и потребовал «навести порядок и создать безопасные условия на дорогах».