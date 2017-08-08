В многострадальном костромском микрорайоне отключили уличное освещение

Кострома, , 17:28 — REGNUM Фонари в Костромском микрорайоне «Венеция» не зажигаются уже целый месяц, об этом сегодня сообщил K1news. Электричество отключили на время передачи сети от компании ООО «Венеция» в собственность города. При этом, до сих пор не ясно, когда уличное освещение заработает, и почему обесточена сеть.

Город ничем не может помочь жителям района, так как электросети еще не приняты на его баланс. На данный момент подготовлены все необходимые документы для передачи объекта, но разбирательство может затянуться на неопределенный срок. По всей видимости, уличное освещение включат только после того, как электросеть перейдет в ведение муниципалитета.

Проблема с освещением — далеко не единственная беда жителей микрорайона. По информации «Российской Газеты», костромичи регулярно жалуются на плесень и сырость в квартирах, проблемы с вытяжками и вентиляцией, и т.п.

«Несмотря на то, что вместо положенного по проекту свайного фундамента экономные строители сделали менее прочный ленточный. В стенах вскоре появились дыры. Кровельные конструкции дома вместо древесины первого сорта оказались изготовлены из низкосортных пиломатериалов, количество сырья нормального качества, по оценкам экспертов, составило лишь десятую долю от всего объема», — ссылаясь на результаты экспертизы сообщило издание.

В 2016 году суд признал непригодным для жизни один из домов микрорайона, там были выявлены грубые нарушения по части противопожарных, теплоизоляционных и строительных норм. Тогда в отношении сотрудников администрации города Костромы было возбуждено уголовное дело по ст.286 УК РФ (превышение должностях полномочий).

В микрорайоне запланировано строительство инфраструктурных объектов: ТВЦ, спорткомплекса и детского садика. ТВЦ в микрорайоне действительно появился, а вот строительство детского садика местные жители ждут с 2015 года. Его обещали сдать в 2014—2015 году, но в итоге срок возведения отодвинулина 2017−2018 год.

Один из костромичей, получивших жилье в «Венеции» по программе переселения, на условиях анонимности рассказал ИА REGNUM о сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться.

«Крыша в доме текла 2 года, ее чинили несколько раз, но она все равно протекала. Зимой промерзает одна из стен. Вытяжки работают в обратную сторону, дуют наоборот, прямо с улицы. Входишь в туалет — и ледяной ветер прямо в лицо. Огромная слышимость, кто-то кашлянул на первом этаже — мне это слышно. Еще когда въезжал, в окнах вообще не было монтажной пены, одни дыры. Пришлось все это доделывать за свои деньги, но они до сих пор до конца не закрываются. В полу тоже дыры, заполненные монтажной пеной. Даже межкомнатные двери ‑ и то не закрываются. У кого из жителей есть деньги — те за свой счет разбирают квартиру как конструктор и собирают все заново».

Напомним, что строительство зданий в микрорайоненачалось в 2011 году. Общая площадь костромской «Венеции» — 51 га, 45 из них — жилая застройка. Средняя стоимость жилья в многоквартирном доме составляет около 25 тыс. рублей за 1 кв. м.