Восставшие из мертвых

Автомобили

Количество открытых дилерских центров в России превысило количество закрытых. Об этом в июле заявил президент Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Олег Мосеев на итоговой пресс-конференции. Мосеев отметил, что динамика сокращения дилерской сети изменилась в пользу роста впервые за четыре года. Однако говорить о том, что дилеры вышли из кризиса, слишком рано.

«Авторетейл сейчас условно поделен на две части. К первой категории можно отнести компании, которые оптимизировали свою бизнес-модель в соответствии с реалиями рынка и благодаря этому продолжают стабильно работать. Но в другой группе находятся дилеры, испытывающие серьезные финансовые проблемы. Некоторые из них уже на грани разорения, некоторые сохраняют надежду на спасение за счет инвесторов», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM автомобильный эксперт Сергей Баранов. По его словам, банкротства в отрасли продолжаются, впереди еще будут печальные новости, хотя в целом ситуация, безусловно, улучшается. Необходимо понимать, что масштабы бизнеса остаются крайне малыми, доходность далека от тех значений, исходя из которых составлялись бизнес-планы несколько лет назад.

Основные трудности дилеры начали испытывать в 2013—2014 годах, когда из-за нестабильности рубля и общего экономического спада российский автомобильный рынок начал стремительное падение. Уже сейчас рынок демонстрирует положительную динамику, что говорит о постепенном выходе из кризиса. Так, в июне продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России составили более 141 тысячи машин, что оказалось на 15% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Ожидается, что в последний месяц лета рост продолжится и также может превышать отметку в 10%, полагают эксперты. Если в последнем квартале года динамика сохранит растущий тренд, то можно будет говорить о начале полноценного восстановления отрасли.

Мировое лидерство: недолго музыка играла

Спустя шесть месяцев 2017 года лидер на мировом авторынке сменился. В 2016 году рейтинг возглавил немецкий автоконцерн Volkswagen Group. Компания увеличила реализацию на 1,4% до 10 млн 102 тыс. автомобилей, что стало лучшим результатом за всю историю концерна. Помехой не стал даже «дизельный скандал», разразившийся осенью 2015 года.

Теперь, обогнав и «немцев», и японскую Toyota, на первое место вышел альянс Renault-Nissan — продажи компании составили 5 268 079 экземпляров. Как пишет Financial Times, таких результатов альянс смог добиться благодаря покупке Mitsubishi в октябре 2016 года.

Исследователи JATO Dynamics отмечают, что во многом достижения Renault-Nissan основаны на росте сегмента кроссоверов, так как сегодня он является самым быстрорастущим. У альянса есть сразу несколько успешных автомобилей SUV — Nissan X-Trail (самый популярный паркетник в мире), Renault (Dacia) Duster и Renault Kwid и другие.

EurovisionNim Nissan X-Trail

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No diesel, no cry

Более половины граждан Германии больше не доверяют немецким автопроизводителям. Об этом стало известно по данным опроса общественного мнения, проведенного Eminid для газеты Bild am Sonntag. Так, 53% граждан Германии считают, что местные автопроизводители не заслуживают доверия, менее половины — 39% им «скорее доверяют», и лишь 5% по-прежнему не сомневаются в немецких автомобильных компаниях. Такие результаты ожидаемо стали последствием «дизельного скандала», разразившегося осенью 2015 года с концерном Volkswagen Group.

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Событие пошатнуло не только репутацию «народного автомобиля», но и других немецких автопроизводителей. Так, в ходе дальнейшего расследования также выяснилось, что некоторые компании Германии находятся в сговоре с целью продвижения автомобилей с дизельными двигателями. В частности, это касается таких брендов, как Audi, BMW, Daimler, Porsche и Volkswagen. Согласно данным издания Der Spiegel, в презентации, обнаруженной следователями в офисах Volkswagen, говорилось о многочисленных встречах специалистов этих компаний, в ходе которых шли обсуждения о методах по сокращению издержек при производстве автомобилей с дизельными двигателями, удовлетворяющими экологическим требованиям Евро-5 и Евро-6.

Оказалось, что Audi, BMW, Daimler, Porsche и Volkswagen с середины 1990-х годов согласовывали действия по производству, стоимости, выбору поставщика и установке систем очистки выхлопных газов. В ходе внутреннего расследования в компании были обнаружены признаки нарушения закона о конкуренции.

В BMW отрицают участие в картеле и махинации с целью занизить вредные выбросы на дизельных автомобилях. Другие производители пока что отказываются комментировать данную информацию.

Ruben de Rijcke Вылопные газы

Насильственный прогресс

Другие европейские страны тем временем выходят на более ожесточенную борьбу, причем не только с дизелем, но и бензином. В июле стало известно, что правительство Великобритании намерено с 2040 года ввести запрет на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Об этом накануне заявил министр охраны окружающей среды Майкл Гоув. Запрет коснется и гибридных автомобилей, так как в них также используются бензиновые или дизельные моторы.

Такая мера будет принята ради решения проблем с загрязнением воздуха. Вместо автомобилей с ДВС англичане будут использовать электрокары, однако пока что среди продаваемых в Великобритании машин электромобили составляют лишь 1%. Пока законопроект не одобрен парламентом, правительство Великобритании советует главам крупных городов создать «чистые зоны», куда будет разрешен въезд только электромобилям.

Экологи уже успели заявить о том, что Великобритания нуждается в таком запрете не с 2040 года, а значительно раньше, так как за эти двадцать с лишним лет от выхлопных газов пострадает множество британцев. Однако активисты не учитывают экономические реалии — необходимость в инфраструктуре для электромобилей, а также тот факт, что на автомобильных заводах в Великобритании трудятся тысячи человек, которые из-за запрета фактически останутся без работы.

В начале июля с похожим заявлением выступили власти Франции. Машины на бензине и дизеле будут запрещены там так же к 2040 году.

Несмотря на лидерство по производству автомобилей в Европе, Германия также не отстает от соседей. Так, в Мюнхене рассмотрят вопрос о запрете на въезд некоторых дизельных автомобилей, что во многом связано со скандалом в отношении выбросов. Федеральное правительство Германии выступило против запретов в отдельных регионах. От такой меры в Мюнхене могут пострадать от 133 000 до 170 000 автомобилей, в зависимости от того, насколько строгим окажется запрет. Машин, отвечающих последнему стандарту выбросов Евро-6, ограничения не коснутся.

Горе от ума. Современность

Искусственный интеллект является основной угрозой для человечества. Об этом заявил основатель SpaceX и Tesla Илон Маск во время выступления перед Национальной ассоциацией губернаторов США.

Внедрение искусственного интеллекта, по мнению Маска, является той областью разработки, которую необходимо регулировать на государственном уровне, а также искусственно ограничивать скорость, с которой такие технологии распространяются.

По его словам, основная опасность исходит от внедрения технологий искусственного интеллекта в интернет. «Роботы могут начать войну, выпуская фейковые новости и пресс-релизы, подделывая учетные записи электронной почты и манипулируя информацией», — подчеркнул Маск.

Цитата из к/ф «Робот-полицейский-2». Реж. Ирвин Кершнер. 1990. США Опасность искусcтвенного интеллекта

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Стоит напомнить, что компания Tesla активно занимается разработкой и внедрением искусственного интеллекта в автомобиль. Так, машины с функцией автономного вождения не только проходят тестовые испытания, но и массово выпускаются на рынок.

В апреле 2017 года несколько владельцев автомобилей Tesla Model S и Model X подали на компанию в суд. Они считают, что владельцы электромобилей Tesla выступают в качестве подопытных кроликов, на которых проводят испытания автопилота. Представители компании не согласились с этим и назвали это попыткой злоупотребления правом.

Уже зафиксировано несколько случаев ДТП при использовании функции автопилота электромобиля компании Tesla Motors.

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