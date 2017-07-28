Великобритания полностью откажется от двигателей внутреннего сгорания

Лондон, , 18:46 — REGNUM Правительство Великобритании намерено с 2040 года ввести запрет на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Об этом накануне заявил Министр охраны окружающей среды Майкл Гоув. Запрет коснется и гибридных автомобилей, так как в них также используются бензиновые или дизельные моторы.

Такая мера будет принята ради решения проблем с загрязнением воздуха. С автомобилей с ДВС англичане пересядут на электрокары, однако пока что среди продаваемых в Великобритании машин электромобили занимают лишь 1%.

В начале июля с похожим заявлением выступили власти Франции. Машины на бензине и дизеле будут запрещены там также к 2040 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Мюнхене рассмотрят вопрос о запрете на въезд некоторых дизельных автомобилей. В Sueddeutsche Zeitung отмечают, что от запрета в Мюнхене могут пострадать от 133 000 до 170 000 автомобилей, в зависимости от того, насколько строгим окажется запрет. Машин, отвечающих последнему стандарту выбросов Евро-6, запрет не коснется.

Некоторые немецкие города намерены вслед за Штутгартом ввести ограничения или запреты на въезд дизельных автомобилей при особо неблагоприятной экологической обстановке. В связи с этим уже зафиксировано падение спроса на дизельные автомобили в Германии.

Напомним, осенью 2015 года властями США автомобильный концерн Volkswagen был обвинен в манипуляциях в рамках экотестов дизельных автомобилей. Для автомобильной отрасли это один из самых громких скандалов за последнее время. Это событие подорвало репутацию дизельных двигателей, а также серьезно сказалось на отношении ДВС.

Прежде считалось, что раз дизельные моторы сжигают меньше горючего, чем бензиновые, соответственно, они выбрасывают в атмосферу меньше углекислого газа, угрожающего глобальному климату. В связи с этим лидеры ЕС ввели льготный налоговый режим для водителей авто с дизельным двигателем, но в 2015 году всё изменилось. Если раньше владельцам дизелей были готовы дать преференции, то после ситуации с Volkswagen власти громко заявляют о вреде таких агрегатов. Теперь главным тезисом является то, что выделяемые дизельными двигателями канцерогенные взвешенные частицы и ядовитый диоксид азота особенно опасны именно для человека.