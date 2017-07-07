Авторынок России растёт без устали

Москва, , 17:44 — REGNUM Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июне 2017 года составили более 141 тысячи машин, что оказалось на 115% выше, чем в июне прошлого года. Об этом сегодня, 7 июля, сообщили в Ассоциации европейского бизнеса.

«Российский автомобильный рынок продолжает восстанавливаться устойчивыми темпами. 15% рост в июне и 12% рост по итогам второго квартала почти заставляют нас забыть о медленном старте в начале года. Общие продажи за период с января по июнь увеличились на 6%, что очень близко к нашему первоначальному прогнозу на 2017 год, которого мы продолжаем придерживаться до сих пор,» — прокомментировал председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Лидерами продаж стали такие бренды как Lada (+23%), Kia (+31%), Hyundai (22%), Renault (+21%), Toyota (+28%). Массовый сегмент уже который месяц демонстрирует уверенный рост, в то время как некоторые премиальные бренды терпят снижение продаж, например, Audi — продажи автомобилей немецкой компании сократились по итогам июня на 30%.

Что касается моделей, все десять лидеров продаж новых легковых автомобилей — это автомобили местного производства.

«После четырехлетнего падения продаж российский рынок наконец показывает положительную динамику. Однако положительные цифры говорят не столько о колоссальном подъеме рынка, сколько о его восстановлении на фоне прошлого упадка», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM доктор экономики Анна Мейзер. До лучших времён еще далеко

Ожидается, что в последний месяц лета рост продолжится и также может превышать отметку в 10%, полагают эксперты. Если в последнем квартале года динамика сохранит растущий тренд, то можно будет говорить о начале полноценного восстановления отрасли.

По итогам первого полугодия 2017 года было продано 718 529 автомобилей, что на 6,9% выше продаж за этот же период в 2016 году, также сообщили в АЕБ. По прогнозам Ассоциации европейского бизнеса, в 2017 году продажи составят 1,48 млн автомобилей, что на 4% превысит показатели 2016 года. Напомним, в 2016 году российский авторынок сократился на 11%, а в 2015 — на 36%.