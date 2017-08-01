На этой неделе Казахстан подарил интернету повод для новых мемов. Их героем стал приглашенный в Астану Николас Кейдж, а точнее фото, где запечатлен актер с унылым лицом, наряженный в псевдонациональную казахскую одежду. Почему псевдо? Потому что халат, который сейчас выдается за национальную одежду казахов, на самом деле — плод работы советских театральных костюмеров. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на уцелевшие исторические фотографии. Однако, сколько бы историки не указывали на данный факт, Казахстан продолжает цепляться за декоративную красоту придуманной одежды, выдавая ее за национальную.

Informburo.kz Николас Кейдж в традиционном казахском чапане

Николас Кейдж, приехавший на кинофестиваль «Евразия» в столице Казахстана, был наряжен в ставший традиционным чапан с женскими узорами. И интернет «взорвался» мемами. По всей видимости, правило «делай хорошую мину при плохой игре» остается главным для казахстанских политиков, и министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев прокомментировал данное событие следующим образом:

«Мне кажется, это красивая традиция нашего народа, которая благодаря выражению лица Кейджа превратилась в мем. Ничего плохого я в этом не вижу. Более того, теперь каждому гостю в министерстве информации и коммуникаций будем дарить чапан», — сказал он.

Еще одно событие: в Казахстане произошло еще одно «самоубийство», которое связывают с действиями силовых структур. Почему в кавычках? Потому что на этот раз есть две версии: официальная, о доведении до самоубийства, и неофициальная — о пытках и возможном убийстве. В Карагандинской области полиция задержала некоего Ардака Жумкешова, после составления административного протокола с него было взято обязательство о явке, после он был отпущен домой. Однако в тот же день тело Ардака было найдено в гаражном массиве. Рядом с погибшим был обнаружен обрез, а в его квартире — предсмертная записка, где он обвинял начальника уголовного розыска и четверых оперативников. Мать погибшего разместила в интернете фотографии тела своего сына и утверждает, что к нему была применены пытки, а также ставит под сомнение официальную причину смерти — «самоубийство».

Напомним, неделей ранее Омирбек Жампозов, обвиненный в хищении, не сумев доказать свою невиновность, совершил вооруженное нападение на сотрудников прокуратуры, а затем покончил с собой.

Протестная активность

Поводом для активных протестных действий на неделе стало событие, связанное с сотрудниками правоохранительных органов Карагандинской области. Однако речь шла не о протесте против их действий, а наоборот. В городе Сатпаеве сержант полиции в ходе допроса избил задержанного, подозреваемого в изнасиловании пятилетней девочки. Полицейский был сразу же уволен из органов внутренних дел и взят под стражу, в отношении него было начато досудебное расследование по статье 362 Уголовного Кодекса Казахстана «Превышение власти или должностных полномочий». Пользователи социальных сетей отреагировали на это тем, что создали хештег «#Сержант Прав» и активно публиковали фотографии с плакатами, призывающими руководство департамента внутренних дел восстановить полицейского в должности. Кроме того, публиковалось видео с просьбами прекратить производство по уголовному делу о превышении полномочий по причине «исключительных обстоятельств».

«Ударить педофила, который изнасиловал пятилетнюю девочку, и так спокойно на допросе рассказывает об этом — это нормальная реакция человека. Не каждый полицейский сдержит себя, когда поймает педофила буквально на месте преступления. Следственная группа нашла заплаканную и запуганную девочку в спальне педофила. Прошу руководство департамента внутренних дел отпустить сержанта. Он поступил так, как поступил бы отец ребенка, будь у него возможность увидеть педофила», — приводится комментарий жителя города Сатпаева Армана Сарсенбаева.

На данный момент сержант отпущен под залог. Досудебное расследование в его отношении продолжается. Как прокомментировал ситуацию руководитель пресс-службы Департамента внутренних дел Карагандинской области Бакыджан Кудияров, из-за поведения сержанта у общественности может сложиться мнение, что признания из подозреваемого выбивали силой, и это даст ему и его адвокату козыри при расследовании и на судебном заседании.

Еще одна акция протеста связана с активистами, которые поддерживают освобождение из мест заключения и прекращение уголовного преследования гражданских активистов Макса Бокаева, Талгата Аяна, диссидента Арона Атабека, журналистов Жанболата Мамая, Сейтказы и Асета Матаевых, профессора Саята Ибраева, бывшего президента компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева, правозащитника Вадима Курамшина, блогера Саната Досова, профсоюзных лидеров Нурбека Кушакбаева и Амина Елеусинова. На неделе активисты в присутствии полицейских собрались небольшой группой в сквере в Алма-Ате. Итогом этой встречи стала отправка писем главам ряда западных стран, Европейского союза, ОБСЕ и некоторых международных демократических организаций с призывом обратить внимание на положение заключенных активистов и общественных фигур, чьи уголовные дела характеризуются как политически мотивированные, а также обратить внимание на нарушения прав человека в Казахстане.

В негативном фокусе внимания приговор в отношении бывшей главы Конфедерации независимых профсоюзов Казахстана (КНПК) Ларисы Харьковой — суд вынес решение об ограничении свободы сроком на четыре года с конфискацией имущества, запретом занимать руководящие должности в общественных организациях сроком на пять лет, с обязательными общественными работами по 100 часов в год.

Также в фокусе общественного внимания судебные разбирательства жертвы сексуального домогательства Анны Белоусовой с государством. Она подала в суд на министерство финансов Казахстана как на представителя государственной казны Казахстана. Этот иск был подан для того, чтобы в Казахстане решился вопрос о выполнении решения Комиссии ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин: Анна Белоусова была признана пострадавшей, а власти Казахстана, по решению комиссии, должны предоставить ей соответствующее возмещение, включая надлежащую финансовую компенсацию за моральный и материальный ущерб, причиненный в результате нарушения ее прав. Помимо этого, Комитет рекомендовал Казахстану принять закон с целью борьбы с сексуальными домогательствами на рабочем месте. Однако, как стало известно, суд Анне Белоусовой отказал.

Поднимается вопрос и особого внимания государства к женам и детям лиц, осужденных по обвинению в причастности к терроризму. Руководитель казахстанского бюро по правам человека Евгений Жовтис считает незаконной «постановку на учет женщин» правоохранительными структурами. По его утверждению, «соблюдение прав человека осталось в тени «профилактики» терроризма и религиозного экстремизма».

Правительство

На заседании правительства был рассмотрен вопрос о мерах по развитию переработки сельхозпродукции и запуске Карты агропереработки, где докладчиком выступил заместитель премьер-министра и министр сельского хозяйства Казахстана Аскар Мырзахметов (текст доклада).

Он рассказал, что разработана четкая Карта размещения предприятий по переработке молока, мяса, шкур и шерсти, масличных и зерновых культур, плодов и овощей, сахарной свеклы и картофеля. При этом отработана каждая область, в разрезе районов. Развитие агропереработки в рамках Карты предусматривает дозагрузку существующих мощностей 435 предприятий за счет обеспечения доступа к кредитам на пополнение оборотных средств, а также за счет организации сбора сырья через кооперативы. Также будет произведена модернизация 80 действующих предприятий и строительство 79 перерабатывающих предприятий. Строить будут небольшие производства и только в тех регионах, где имеется сырье, а действующие предприятия переработки слишком удалены. В конечном итоге реализация Карты, по утверждению министра, позволит увеличить валовое производство продукции переработки с 1,9 до 3 трлн тенге (с 0,34 до 0,55 трлн рублей) и создать 7 тыс. рабочих мест. При этом общая сумма налоговых отчислений увеличится дополнительно на 171 млрд тенге (31,1 млрд рублей).

Также на заседании были рассмотрены результаты реализации Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» за первое полугодие, где спикером выступил министр национальной экономики Тимур Сулейменов. С его докладом можно ознакомиться по ссылке.

На неделе были и кадровые перестановки — Рустем Курманов назначен на должность вице-министра сельского хозяйства Казахстана.

Именно он и выступил спикером на традиционной после заседания пресс-конференции.

Также на неделе была проведена пресс-конференция о ходе реализации третьей реформы «Индустриализация и экономический рост» Плана нации «100 конкретных шагов», где министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова рассказала о мерах по защите прав работников и о проводимой работе по социальному обеспечению казахстанцев. На этой же пресс-конференции министр образования и науки Ерлан Сагадиев рассказал о работе по повышению качества человеческого капитала, а также о ходе введения трехязычного обучения.

Еще одна пресс-конференция была посвящена ходу реализации пятой реформы «Формирование подотчетного государства» Плана нации «100 конкретных шагов», где министр информации и коммуникаций Даурен Абаев рассказал о проделанной работе в данном направлении.

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев на неделе провел рабочую поездку в Карагандинскую область, а его заместитель, министр сельского хозяйства Казахстана Аскар Мырзахметов — в Западно-Казахстанскую и Мангистаускую области.

Силовики

На неделе Национальное бюро по противодействию коррупции Казахстана проинформировало об изобличении в получении взятки в 7 млн тенге (1,27 млн рублей) председателя ревизионной комиссии Южно-Казахстанской области и главного аудитора ревизионной комиссии области. Также был пойман на взятке в 1,5 млн тенге (0,27 млн рублей) заместитель акима Абайского района Карагандинской области.

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов представил на заседании правительства законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам контроля над оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров». Поправки в данном законопроекте направлены на запрет распространения новых психоактивных веществ синтетического происхождения. Для этого предполагается утверждение Национального списка запрещенных наркотических средств постановлением правительства, что позволит оперативно вводить в него новые виды психоактивных веществ, появляющиеся на рынке Казахстана.

26 июля в столице Казахстана состоялась встреча министра обороны Республики Казахстан генерал-полковника Сакена Жасузакова и парламентского вице-министра обороны Японии Такаюки Кобаяши. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества, а также обменялись мнениями по общим вопросам безопасности в регионе и мире.

Гражданское общество

Общественный фонд «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» опубликовал рейтинг управленческой элиты за второй квартал 2017 года. В него, по оценке 27 экспертов, вошли 48 представителей элиты. С рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что в июне заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев раскритиковал работу общественных советов.

«По существу формально функционирует институт общественных советов, не оказывающий практически никакого влияния на ситуацию в сфере борьбы с коррупцией. В половине из действующих уже второй год общественных советов при государственных органах ни разу не обсуждались вопросы противодействия коррупции. Планы областных комиссий по противодействию коррупции носят также формальный характер», — сказал он, выступая на заседании правительства Казахстана.

Тренды

1. Неделя показала, что в Казахстане эффективность официальных каналов связи и методов борьбы за справедливость находится на очень низком уровне.

2. Социальные сети стали в Казахстане единственным источником, который позволяет вовремя обратить внимание общественности на некорректные или даже незаконные действия правоохранительных органов. Однако это воспринимается властями Казахстана как попытка оказать давление на суд или силовые структуры, но, как показывает практика, граждане Казахстана через социальные сети не обвиняют силовиков огульно и даже могут вступиться за самих полицейских.

3. В публичном поле появляется все больше эпизодов, связанных с незаконными действиями правоохранительных органов. Это опять-таки работа социальных сетей, однако поменялось и сознание людей, которые могли ранее молча принимать ситуацию, не веря, что могут что-либо изменить. И это большой плюс, так как шаг за шагом будет идти постепенное становление гражданского общества.

Читайте также: Эволюция Facebook в Казахстане: от жалобной книги до политического рычага?