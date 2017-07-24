Составлен рейтинг управленческой элиты Казахстана за II квартал 2017 года

Астана, , 18:10 — REGNUM Общественный фонд «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» опубликовал рейтинг управленческой элиты за второй квартал 2017 года, куда вошли 48 представителей элиты, оцениваемые 27 экспертами. Полностью рейтинг можно увидеть здесь.

В этом рейтинге два новых элитария — первый заместитель председателя КНБ РК Самат Абиш (племянник президента Нурсултана Назарбаева) и председатель правления АО НАК «Казатомпром» Аскар Жумагалиев.

Оценка авторитетности, эффективности и перспективности производится по семибалльной шкале, где 0 — отсутствие характеристики, а 7 — самый высокий ее показатель. Для рейтинга используется среднеарифметический показатель экспертных оценок.

Таким образом, распределение оценок получилось следующее:

Больше 5 баллов получили два человека

От 4 до 5 баллов — 21 человек

До 4 баллов — 25 человек.

Первая позиция рейтинга укрепилась за председателем КНБ Каримом Масимовым. Если в первом квартале наибольший акцент эксперты делали на эффективности главы КНБ, то во втором — на усилении его авторитета. При этом одни эксперты констатируют, что «Масимов был и остается правой рукой президента, и его влияние будет только усиливаться», а другие указывают на его «резкое усиление среди силовиков». Эксперты признают за ним системность и организованность в управленческих подходах, «его ведомство в целом показало качественную работу по противодействию терроризму и экстремистским течениям».

Вторую позицию в рейтинге занял руководитель администрации президента Адильбек Джаксыбеков. Несмотря на снижение позиций по критерию «авторитетность», среди политических персон, включенных в рейтинговый список, он вошел в ТОП-3 самых перспективных политиков.

Посол Казахстана в РФ Имангали Тасмагамбетов, несмотря на «удаленный доступ» к политическим процессам внутри страны, сохраняет третье место в рейтинге. С одной стороны, он все еще рассматривается как «запасной лидер на случай негативного транзита власти», а с другой стороны, «учитывая его предпенсионный возраст и противодействие по отношению к нему со стороны представителей других элитных групп, то можно с большей долей уверенности ожидать, что Тасмагамбетову предуготована участь Аслана Мусина».

Продолжает постепенно усиливать свои позиции в рейтинге председатель Мажилиса (нижняя палата) парламента Нурлан Нигматулин. Во втором квартале он поднялся с седьмой позиции на четвертую. По оценкам экспертов, он «является грамотным управленцем и харизматичной личностью». Отмечается, что он «сумел придать новый импульс активности Мажилиса», «на второй сессии выросла законодательная инициатива депутатов». Тем не менее, под вопросом остается то, позволит ли ему «иммунитет авторитета» сохранить перспективу политической карьеры, поскольку он «нажил себе слишком много врагов».

Завидную стабильность в рейтинге демонстрирует премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, занимая пятое место. При этом в экспертной среде нет единого взгляда на работу главы правительства. Часть экспертов признает его эффективность и организаторский талант: «Помимо то, что Сагинтаеву везет с ценами на нефть, он, судя по всему, смог мобилизовать правительство на более активную работу, чем при втором приходе Масимова. Еще одно отличие в работе двух Кабминов: Сагинтаеву приходится работать в условиях нарастающего давления парламента, в который в последние полгода перемещают профессионалов». Другие полагают, что Сагинтаев «слабый менеджер, слабо понимает проблемы экономики», «под большим вопросом его эффективность — нет реальных действий».

Сравнительный рейтинг топ-15

№ ФИО Должность 2 квартал 2016 г. 1 квартал 2017 г. 2 квартал 2017 г. 1. Масимов К.К. председатель Комитета национальной безопасности 4,42 (4) 5,19 (1) 5,43 2. Джаксыбеков А.Р. руководитель Администрации президента 4,46 (3) 4,95 (3) 5,08 3. Тасмагамбетов И.Н. посол РК в РФ 4,95 (1) 4,77 (5) 4,81 4. Нигматулин Н.З. председатель Мажилиса Парламента 4,23 (9) 4,64 (7) 4,79 5. Сагинтаев Б.А. премьер-министр 4,72 (18) 4,65 (6) 4,65 6. Тажин М.М. 1-й заместитель руководителя администрации Президента --- 4,97 (2) 4,63 7. Кулибаев Т.А. председатель президиума Национальной палаты предпринимателей 4,36 (6) 4,80 (4) 4,57 8. Есимов А.С. председатель правления НК «Астана ЭКСПО 2017» 4,32 (8) 4,51 (14) 4,51 9−10. Исекешов А.О. аким г. Астана 3,69 (19) 4,46 (17) 4,49 9−10. Кожамжаров К.П. председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции 3,92 (13) 4,57 (9) 4,49 11. Назарбаева Д.Н. депутат Сената Парламента 4,40 (5) 4,57 (10) 4,44 12. Токаев К.К. посол РК в РФ 4,33 (7) 4,59 (8) 4,43 13. Абиш С.С. 1-й заместитель председателя КНБ РК --- --- 4,34 14. Абыкаев Н.А. Экс-депутат Сената Парламента 4,50 (2) 4,56 (11) 4,33 15. Мамин А.У. первый заместитель премьер-министра 3,32 (27) 4,53 (12) 4,32

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