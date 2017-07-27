Признанная ООН жертва сексуального домогательства вновь в суде в Казахстане

Астана, , 13:17 — REGNUM Гражданка Казахстана Анна Белоусова подала в суд на Министерство финансов Казахстана с требованием выплатить семь миллионов тенге (1,28 млн рублей) за «сексуальные домогательства и попытку вымогательства на рабочем месте». Ведомство выбрано в качестве ответчика как представитель государственной казны Казахстана, во исполнение решения Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает «Радио Азаттык».

Это второй иск Анны Белоусовой с требованием исполнить решение Комитета ООН. Обращение казахстанской гражданки Анны Белоусовой стало первым делом в регионе по ликвидации дискриминации в отношении женщин, рассмотренным Комитетом ООН.

Анна Белоусова работала свыше 10 лет гардеробщиком в школе в селе Перцовка Кустанайской области. В 2010 году в школе сменился директор и он, по словам Анны Белоусовой, потребовал «спать с ним, иначе придется освободить место». Подобного рода требования со стороны руководителя образовательного учреждения выдвигались, по ее словам, неоднократно. Кроме того, они сопровождались вымогательством — за отказ в интиме Анна Белоусова якобы должна была отдать 10 тысяч тенге (1,84 тыс. руб.), при зарплате в гардеробщицы в 15 тысяч тенге (2,75 тыс. руб.). Спустя определенное время Анна Белоусова была уволена. После случившегося она обратилась вначале с жалобой в Кустанайский городской отдел образования, а позже в полицию. Однако эти ведомства не увидели состава преступления и, соответственно, основания для начала расследования. Более того, сам директор подал на Анну в суд и выиграл его. Суд обязал Белоусову оплатить судебные издержки, а также принести этому мужчине публичные извинения перед коллективом школы, что она и вынуждена была сделать.

Пройдя все инстанции в Казахстане, Белоусова не нашла защиты, и в 2012 году обратилась в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Комитет вынес решение в ее пользу через три года и признал, что Белоусова подверглась в родном селе сексуальным домогательствам и попытке вымогательства со стороны директора местной школы, где она работала. В решении Комитета власти Казахстана призываются предоставить Анне Белоусовой «соответствующее возмещение, включая надлежащую финансовую компенсацию за моральный и материальный ущерб, причиненный в результате нарушения ее прав».

Помимо восстановления прав Анны Белоусовой и выплаты ей компенсации, Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин также рекомендовал Казахстану принять закон с целью борьбы с сексуальными домогательствами на рабочем месте.

Получив решение комитета, пострадавшая предъявляла иск к городскому отделу образования Кустаная, но проиграла. В апелляционной инстанции ей было рекомендовано обращаться с иском к министерству финансов.

Сарыаркинский районный суд столицы Казахстана приступил к рассмотрению иска к Министерству финансов 25 июля 2017 года. 28 июля 2017 года планируется допрос психолога, которая оказывала помощь пострадавшей. Сама Анна Белоусова на судебном процессе не присутствует, ее представляет адвокат Снежанна Ким.

«Комитет придерживается мнения, что в данном деле органы и суды государства — участника (это очень важно в данном деле) не уделили должного внимания жалобе автора по факту гендерного насилия, которое проявилось в форме сексуальных домогательств на рабочем месте, равно как и к подтверждающим эту жалобу доказательствам. Таким образом, они не выполнили свою обязанность учитывать гендерные факторы при рассмотрении жалобы», — объясняет адвокат Снежанна Ким.

На сегодняшний ситуация такова: на суде Министерство финансов представляет главный инспектор юридической службы Ольга Ломако. Она считает, что решение Комитета ООН носит рекомендательный характер и не обязательно для исполнения в Казахстане.

Кроме того, представитель Министерства финансов Казахстана выражает несогласие с иском и считает министерство ненадлежащим ответчиком. По утверждению Ломако, в рамках бюджетной программы под номером 010 осуществляется выплата компенсаций из-за незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, ареста и других.

«В случае истца ни одна из указанных мер применена не была, — соответственно, о возмещении за счет государственной казны в данном случае речь не идет. Возможно, нужен другой ответчик», — говорит Ольга Ломако.

Напомним, в октябре 2016 года в Казахстане в центр скандала попал руководитель Павлодарского областного филиала АО РТРК «Казахстан» Владимир Айтказин. Его обвинила в сексуальных домогательствах сотрудница телеканала Айгерим Муздыбаева. Она публично обратилась в социальной сети Facebook к тогдашнему председателю республиканской телерадиокорпорации «Казахстан» Кемелбеку Ойшыбаеву, опубликовав на его странице информацию следующего содержания:

«Я, Айгерим Муздыбаева, редактор-ведущий телеканала «Казахстан-Павлодар», хочу заявить, что в мою сторону поступали предложения (даже шантаж) интимного характера со стороны руководителя телеканала господина В.А. Айтказина».

Несмотря на публичную огласку произошедшего, все закончилось тем, что Муздыбаева проиграла дело в суде.

Напомним, судебная система Казахстана в последнее время часто подвергается критике, и уже имеются первые официальные жертвы. К примеру, в декабре 2016 года, выражая несогласие с решением суда в отношении сына, женщина совершила самоубийство. 20 июля 2017 года, мужчина, не добившись справедливого рассмотрения своего дела, стрелял в прокурора и покончил с собой. По утверждению ряда адвокатов (анонимно), жертв судебных разбирательств куда больше, просто не во всех случаях суицида заводится дело по статье «доведение до самоубийства».