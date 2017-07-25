В Казахстане вынесен приговор по скандальному делу экс-профсоюзного лидера

Астана, , 22:18 — REGNUM Суд признал виновной в злоупотреблении полномочиями бывшего главу Конфедерации независимых профсоюзов Казахстана (КНПК) Ларису Харькову. Сегодня, 25 июля, в Чимкенте было объявлено, что ей назначено следующее наказание: ограничение свободы сроком на четыре года, конфискация имущества, запрет занимать руководящие должности в общественных организациях сроком на пять лет, обязательный труд на общественных работах по 100 часов в год.

Ограничение свободы будет заключаться в обязанности уведомлять специализированный уполномоченный орган в случае смены постоянного места жительства или работы и не посещать определенные этим уполномоченным органом места. Решением суда осуждённая должна не покидать пределы города без уведомления об этом представителей спецоргана.

Изначально Ларису Харькову обвиняли по статьям «Хищение» и «Мошенничество». На этапе прений сторон обвинения были изменены на часть 1 статьи 250 уголовного кодекса: «Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации». По этой статье предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до четырех лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без него.

Сама Харькова предъявленные ей обвинения отвергла и назвала дело против нее сфабрикованным по заказу государства.

Конфедерация независимых профсоюзов Казахстана является правопреемником Конфедерации Свободных профсоюзов Казахстана, которую возглавляла та же Лариса Харькова. Организация существовала с 1994 года. Однако с принятием нового закона «О профессиональных союзах» 27 июня 2014 года все профсоюзы страны должны были войти в республиканское и отраслевое объединения профсоюзов. Это привело к массовой перерегистрации всех профсоюзов.

Одной из наиболее пострадавших стала как раз Конфедерация Свободных профсоюзов Казахстана — суть претензий Министерства юстиции была в том, что она располагалась только в Южно-Казахстанской области, а по закону надо иметь членские организации на территории более половины областей, городов республиканского значения и столицы. Поэтому ни одна из 30 организаций КСПК не была перерегистрирована.

4 июня 2017 года решением специализированного экономического суда Южно-Казахстанской области Конфедерация независимых профсоюзов была ликвидирована. Причиной стало то, что за отведенные полгода удалось зарегистрировать только 20 отделений из 40.

5 января 2017 года члены независимого профсоюза Oil Construction Company (ОСС), входящего в Конфедерацию, объявили голодовку, протестуя против данного судебного решения. 21 января голодовка была прекращена по требованию местных властей. 15 ее участников были оштрафованы. В тот же день были арестованы руководители акции протеста нефтяников — лидер профсоюза работников ОСС Амин Елеусинов и инспектор по труду Нурбек Кушакбаев. По словам их адвоката Гульнары Жуаспаевой, Елеусинов обвиняется в присвоении или растрате вверенного ему имущества, Нурбек Кушакбаев — в участии в незаконной забастовке.

8 апреля 2017 года в Астане суд вынес приговор Нурбеку Кушакбаеву: 2,5 года лишения свободы, штраф более 25,2 миллиона тенге (почти 5 миллионов рублей) и запрет на два года заниматься общественной деятельностью по статье 402 Уголовного Кодекса «Действия, провоцирующие к продолжению участия в забастовке, признанной судом незаконной». Адвокат Кушакбаева Гульнара Жуаспаева обратила внимание на чрезвычайную жесткость приговора:

«402-я статья часть 2 имеет четыре вида альтернативного наказания. Это штраф, ограничение, исправительные работы, и потом только лишение свободы. Человеку, который впервые привлекается к уголовной ответственности и положительно характеризуется, не должны были назначать сразу лишение свободы», — сказала юрист.

А 16 мая 2017 года в Астане был осужден Аман Елеусинов. Он был признан виновным в растрате и присвоении вверенных ему профсоюзных взносов 1 611 работников ТОО «Oil Construction Company» в особо крупном размере в сумме 8 212 606 тенге (1,5 миллиона рублей), а также в применении насилия в отношении представителя власти, выразившегося в неповиновении и оскорблении сотрудников полиции при задержании 20 января 2017 года. 12 мая в ходе судебного процесса Елеусинов заключил с прокурором процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Подсудимый вину в предъявленном обвинении признал и чистосердечно раскаялся. В результате он был осужден на два года лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем, с лишением права заниматься общественной и профсоюзной деятельностью сроком на пять лет.