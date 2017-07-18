В какой-то мере можно утверждать, что это известие вызванным резонансом может посоревноваться со скандалом на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий, где работники начали получать зарплату только после вмешательства президента РФ Владимира Путина.

Владимир Маковский. Секрет (фрагмент). 1884

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Урал — Сибирь

Параллель между случаями на Урале и в Сибири провёл Первый канал в материале про работу над обращениями, поступившими на «Прямую линию с президентом». Там сообщается, что на встрече Путина с губернатором Свердловской области президент сказал, что нужно понять, что реально происходит на заводе. Действительно ли руководитель завода заявил рабочим, что они получат свои деньги, только если Путин попросит.

«Во-первых, надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям», — сказал Путин.

«Большинство сотрудников завода получили свои деньги, а вся страна вместе с ними — новый термин», — подчеркнул журналист Первого канала, добавив, что «борзота» может «проявляться очень по-разному» и «вызывать на удивление широкую гамму чувств». И после этого последовал рассказ про случай в Красноярском крае, где депутаты «втихушку» приняли закон, повысив себе и ряду чиновников зарплаты в два раза, в среднем до 200 тысяч рублей в месяц.

Андрей Устинов. Мирная марсомания (Городничий, изображающий себя на параде)

С чего всё началось

В июле 2017 года красноярцев шокировала новость о том, что краевые парламентарии единогласно (в том числе оппозиция) проголосовали за закон, согласно которому зарплата краевых руководителей вырастет в два раза. И если сейчас в среднем местные чиновники и депутаты получают по 100−120 тысяч рублей в месяц, то после повышения их вознаграждения должны были взлететь примерно до 200 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что скандальный документ приняли ещё 8 июня без особых обсуждений и огласки. По словам парламентария Людмилы Магомедовой, депутатская зарплата не повышалась 11 лет, и якобы уровень ответственности депутатов не соответствует уровню вознаграждения. Документ уже подписал губернатор Виктор Толоконский, он вступил в силу, но для его исполнения нужно заложить новые затраты в бюджет.

«На сессии Законодательного собрания вопрос поставили последним — практически в пункте «разное», вообще не обсуждали и в течение минуты приняли единогласно. Между тем речь идет об увеличении фонда оплаты труда в два раза. Никаких объяснений властей по этому поводу не было. Кому и насколько конкретно увеличат зарплату, станет известно только при корректировке бюджетных обязательств, но в кулуарах говорят об очень серьезном повышении, в первую очередь, для министров и освобожденных депутатов Заксобрания. Когда появятся конкретные цифры и должностные категории — хотелось бы услышать одновременно и позицию прокуратуры», — прокомментировал тогда в беседе с корреспондентом ИА REGNUM красноярский политолог Сергей Комарицын.

Он задался вопросом, почему «так называемые оппозиционные депутаты не только промолчали, но и дружно проголосовали» за повышение зарплат, а также предположил, что «этот немедленно подписанный губернатором закон — есть предмет некоей сделки между исполнительной и законодательной властями, такое очередное свидетельство о деградации местных элит».

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Леонид Соломаткин. Угощение чиновников. 1864

«Ни в чём себе не отказывайте»

Получив огласку, эта новость мгновенно стала одной из самых обсуждаемых в регионе и вышла за пределы Красноярского края. В соцсетях её обсуждали не только красноярцы, но и жители других регионов страны.

Стремительную популярность в интернете набрало поздравление депутатам Заксобрания, прозвучавшее в эфире программы «Новое утро» на ТВК.

«Вы молодцы, вы идёте правильными шагами. Это круто: куда-то избраться, а потом самому себе поднять зарплату», — сказал телеведущий Александр Смол, тут же предложивший поаплодировать депутатам за такое решение. Депутатам же он предложил «ни в чём себе не отказывать».

«Ребята, вы просто красавцы! Хотели поднять врачам, а подняли себе», — подытожил ведущий.

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Пошли на попятную

К 12 июля красноярцы наконец-то дождались хоть каких-то объяснений от депутатов. В краевом парламенте заявили: информация о том, что депутаты сами себе повысили зарплату в два раза, является «искажённой». И на самом деле «никаких изменений в оплате труда не произошло».

«В документе среди других вопросов речь идёт о возможности устанавливать дополнительное поощрение лицам, замещающим государственные должности. Среди них — члены правительства и избирательной комиссии, руководство и аудиторы Счётной палаты, уполномоченный по правам человека, уполномоченный по правам ребёнка, уполномоченный по правам коренных малочисленных народов, уполномоченный по защите прав предпринимателей и депутаты Законодательного собрания, работающие на профессиональной основе. В настоящее время оплата труда этих должностных лиц ниже, чем в большинстве других регионов Сибири», — заявили в Заксобрании.

Также в пресс-службе краевого парламента отметили, что этот закон предусматривает особый порядок его вступления в силу: «Только после корректировки бюджета, причём отдельно должны быть указаны группы должностей, для которых возможны такие поощрения. Следовательно, каждое такое решение в будущем подлежит обсуждению».

Однако, несмотря на заявление краевого парламента, на событие отреагировала прокуратура. В ведомстве пообещали провести проверку законности принятия депутатами этого закона.

Сообщалось, что указанный закон депутаты приняли сразу в двух чтениях на сессии 8 июня. Поправка депутатов в проект закона, предусматривающая повышение оплаты труда лиц, замещающих государственные должности края, была включена в текст закона в день заседания сессии. Доработанный ко второму чтению законопроект до его принятия в прокуратуру Красноярского края не поступал, правовую экспертизу там не проходил.

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Скандал разгорается

Но и это ещё не всё. Вскоре в местных СМИ появились сообщения, что депутаты в решении поднять себе зарплату были не столь уж единодушны. Более того, некоторые депутаты якобы даже не знали, за что на самом деле голосуют.

В частности, в красноярском отделении ЛДПР заявили, что этот злополучный закон «представители партии власти провели обманным путём»: «ЛДПР официально заявляет, что выступает против повышения зарплат депутатам Законодательного собрания, министрам правительства и губернатору».

«Его (закона — прим. ИА REGNUM ) авторы умышленно ввели в заблуждение других депутатов Заксобрания о сути поправок, экстренно внесенных в законопроект прямо перед его принятием на сессии. В исходном тексте ни о каком повышении зарплат депутатам речи не было», — заявил руководитель фракции ЛДПР в краевом парламенте Александр Глисков.

В пресс-службе реготделения партии сообщили, что фракция отзывает свои голоса под этим законом и требует созвать чрезвычайную сессию Заксобрания, чтобы отменить этот документ. А Глисков, в свою очередь, заявил, что готов пройти проверку на детекторе лжи, чтобы подтвердить правдивость своих слов.

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Надо сказать, что проверку на полиграфе Глисков действительно прошёл. И её результаты подлили масла в и без того ярко пылающий огонь возмущения.

Ключевыми при проверке стали несколько вопросов: «Вы были в курсе подмены текста законопроекта об изменении срока службы на законопроект о повышении зарплаты депутатам?»; «В момент голосования вы точно знали, что отдаёте свой голос за повышение зарплаты депутатов?»; «Вы лично проголосовали бы за законопроект о повышении зарплаты депутатам?».

«Красноярский депутат Александр Глисков успешно прошёл тест на детекторе лжи. Прибор подтвердил слова Глискова о том, что он не собирался голосовать за закон о повышении зарплат депутатам вдвое и был введён в заблуждение», — обнародовал красноярский «7 канал» результаты проверки.

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Подводя выводы, можно сказать, что скандальный закон наделал в Красноярском крае много шума. И даже губернатор, успевший его подписать, засомневался.

«Я не считаю правильным публично сейчас противопоставлять свою позицию позиции Законодательного собрания, депутатам, но вполне допускаю, что депутаты, почувствовав вот такую реакцию, такое отношение, примут решение вообще эту норму сейчас исключить из закона и его отменить», — цитирует Первый канал Толоконского.

Экспертное мнение

Думается, что скандал такой силы плавно сойти на нет не сможет. Красноярцы находятся в недоумении и считают, что кто-то должен понести ответственность за это непопулярное решение. Но вот только кто?

Приводим мнение на этот счёт красноярского политического аналитика Юрия Москвича:

«Хотелось бы обратить внимание на то, что основной удар в этой ситуации на себя приняло Законодательное собрание Красноярского края, хотя это совместный акт администрации края, губернатора и Заксобрания. Есть несколько версий, почему всё-таки для главного политического удара было выбрано Заксобрание. И есть некая конспирологическая история, заключающаяся в том, что, несмотря на то, что этот документ был принят в начале июня, он долго был неизвестен никому. Потом произошла утечка информации к журналистам. Один из них — Александр Смол — создал очень сильный эмоциональный сюжет, взорвавший информационное пространство, причём не только в России».

По словам политолога, очень многие люди пытаются понять, кто же эту информацию передал журналистам, и именно в таком разрезе, что главные ответственные лица — это депутаты Законодательного собрания.

«На самом деле, ответственность общая. И я хотел бы высказать такую версию, что главным политически ответственным лицом в итоге станет губернатор Красноярского края. Сейчас общественность в соцсетях и СМИ именно к этому склоняется. Во-первых, потому что он разрешил подготовить такой проект закона, во-вторых, он его подписал, особенно не разбираясь в деталях, в-третьих, стал очень традиционно и предсказуемо защищать его. Все в этом увидели некую неискренность и, может быть, даже намеренный обман жителей края. А поскольку к Толоконскому очень большие группы населения в крае относятся не очень хорошо, я думаю, сейчас очень большие последствия политические всё-таки понесёт он», — предположил Юрий Москвич.

При этом он не отрицает, что «репутация Законодательного собрания также очень сильно упала»: «Во-первых, потому что слишком много рассказов пошло о том, что они непрофессионально работали, кто-то подменяет эти законопроекты, кто-то — не читает, автор законопроекта не выступает с объяснениями». По мнению Москвича, репутация Заксобрания в крае и так не очень высока, по крайней мере, «намного меньше, чем у губернатора».

«Для многих совершенно очевидно, что такое решение Законодательного собрания, скажем так, особо никого и не повергло в шок. Мол, «ну что от них ждать, от этих депутатов, конечно, только о себе заботятся, а теперь пусть они покрутятся». И то единство депутатов, которое было при голосовании, естественно, сразу же раскололось. Впереди новые выборы, и эту задачу нужно решать. Я думаю, здесь большую роль сыграл Владимир Жириновский, который жёстко отдал распоряжение представителям партии ЛДПР в крае созывать чрезвычайную сессию, — рассуждает политаналитик. — Несколько дней назад уже было известно, что они собрали почти 13 подписей за созыв чрезвычайной сессии. Они чётко делают установку на отмену этого законопроекта и обращение к прокурору. И прокурор края тоже рассматривает, насколько законна процедура принятия данного закона. И, кстати, многие надеются, что это решение отменит даже не чрезвычайная сессия, а прокуратура. Одним словом, для всех понятно, что Заксобрание «село в лужу», и что ответственными являются не только депутаты («что с них взять», «они уже много лет так ведут себя»). Очень многие политические силы хотят отнести этот инцидент ко всей структуре власти, в том числе и к губернатору».

Леонид Иванович Соломаткин. Игра в карты (фрагмент)

Собеседник ИА REGNUM отметил, что последствия этого резонансного события могут быть самыми неожиданными: «Распространяются серьёзные слухи со ссылкой на некие аналитические структуры, которые якобы опубликовали список пяти губернаторов, которые могут быть отправлены в отставку до сентября. И в числе пяти этих кандидатов — Толоконский».

«Я хочу обратить внимание на очень важную и интересную деталь. На минувшей неделе с несколькими политическими аналитиками я выступал в прямом эфире радио «Комсомольской правды». И одна женщина сделала заявление в прямом эфире, очень чётко выражающее настроение очень многих активных групп в Красноярском крае и в городе Красноярске. Она сказала, что если Толоконский не подаст в отставку, то она не пойдёт на выборы президента. И с моей точки зрения, это о многом свидетельствует. Конечно, она дальше говорит, что и Заксобрание тоже должно уйти, но на первом месте всё-таки исполнительная власть. Напомню, в самом начале этого скандала общественное мнение было приковано только к депутатам. И отчасти это оправдано, потому что они должны были, как политики, в высшей степени понимать меру своей политической ответственности перед своими избирателями. А чиновникам всегда кажется, что они получают незаслуженно маленькую зарплату», — говорит Юрий Москвич.

«Потом появилось сообщение, что губернатор собирается отменить этот закон, правда, не очень понятно, как. Нужно всё равно собирать сессию. Одним словом, для всех очевидно, что жизнь меняется, а власти в Красноярском крае (и исполнительная, и законодательная) живут в пространстве тучных лет, когда бюджет Красноярского края был куда лучше. Но в последние годы всё сломалось, бюджет весьма сложный, 97 млрд госдолга. Естественно, возникает вопрос, как при таком сложном бюджете ещё и кто-то решает повысить себе зарплату», — продолжает собеседник ИА REGNUM.

Василий Перов. Первый чин. Сын дьячка, произведенный в коллежские регистраторы. 1860

Однако самое главное событие, по оценке Юрия Москвича, произошло в 2016 году (Именно в этом году состоялись выборы в Госдуму, а также в Заксобрание Красноярского края — прим. ИА REGNUM ): «Тогда с помощью праймериз, внутреннего отбора, новых технологий сопровождения выдвинутых кандидатов партия власти пришла к довольно неплохому результату и стала доминировать практически полностью. И по моему мнению, страх, который был у многих депутатов от партии власти в начале и весной прошлого года, сменился расслабленным состоянием. Мол, конкурентов нет, можно всё что угодно делать и говорить. Но здесь вмешалась интересная особенность Красноярского края. Я бы назвал её невероятной случайностью, но случайности заложены в закономерности. Красноярский край всегда отличался, в том числе все 90-е годы, невероятно развитым уровнем средств массовой информации. У нас очень много конкурирующих друг с другом телекомпаний, у нас очень много печатных изданий, очень серьёзные группы блогеров общероссийского уровня. И, в конечном счёте, они взяли на себя тот груз, который в обычной ситуации берут на себя оппоненты власти. Эти журналисты — независимые, жаждущие успеха и следящие за любой ошибкой властных структур. И всё это сработало. Таким образом, сложилась странная ситуация, вроде бы в Красноярском крае и нет оппозиции, и в то же время она есть, и очень высокого уровня».

Как уже сообщало ИА REGNUM, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский за 2016 год заработал 2,8 млн рублей, председатель Законодательного собрания Александр Усс — почти 24,5 млн рублей, его заместители Алексей Кулеш и Алексей Клешко — 1,2 млн и 3 млн рублей соответственно. Первый замгубернатора — председатель краевого правительства Виктор Томенко заработал 8 млн рублей.

При этом в первом квартале 2017 года среднедушевые денежные доходы населения Красноярского края составляли 25 593,4 рубля. Реальные денежные доходы, скорректированные на индекс потребительских цен, снизились на 2,8%. Средняя заработная плата работников организаций Красноярского края в первом квартале года составила 36 420,5 рубля. Средний размер назначенных месячных пенсий на 1 апреля 2017 года — 13 861,9 рубля. Величина прожиточного минимума одного жителя края в первом квартале 2017 года составляла 11 142 рубля в месяц.

По данным Минфина РФ, госдолг Красноярского края по состоянию на 1 июня 2017 года составлял 96,87 млрд рублей. Доходы краевого бюджета на 2017 год были утверждены в размере 191 591 313,5 тыс. рублей; общий объём расходов — 204 795 664,8 тыс. рублей; дефицит краевого бюджета — 13 204 351,3 тыс. рублей.