После вмешательства Путина работники свердловского завода получили зарплату

Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:58 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области за 10 июля долги по заработной плате получили 66 сотрудников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

Им было выплачено более 5,4 млн рублей. Сегодня, 11 июля, выплата долгов продолжается.

По данным СКР всего деньги должны 195 сотрудникам. Общая сумма задолженности к июню превысила 13,3 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, разобраться в ситуации с заводом врио губернатора Евгения Куйвашева попросил лично президент России Владимир Путин. Ранее руководство предприятия практически не выплачивало деньги. После вмешательства Путина собственники завода перевели на эти нужды 8,5 млн рублей.

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