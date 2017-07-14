Не ведали, что творят: красноярский депутат прошёл проверку на полиграфе

Красноярск, , 15:58 — REGNUM Руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Красноярского края Александр Глисков, заявивший о том, что некоторые парламентарии не знали, что на самом деле голосуют за двукратное увеличение депутатских зарплат, прошёл проверку на детекторе лжи.

«Я чист. Полиграф подтвердил, что я бы не стал голосовать за повышение зарплаты депутатам», — написал Глисков на своей странице в Facebook.

Напомним, в июле 2017 года красноярцы были шокированы известием о том, что депутаты Заксобрания единогласно (даже оппозиция) проголосовали за законопроект о повышении зарплат краевых руководителей вдвое.

Читайте также: Красноярские чиновники и депутаты готовятся разбогатеть в два раза

В связи с огромным общественным резонансом в ситуацию вмешалась прокуратура, начав проверку. По данным ведомства, указанный закон на сессии 8 июня 2017 года приняли сразу в двух чтениях. Поправка депутатов в проект закона, предусматривающая повышение оплаты труда лиц, замещающих государственные должности края, была включена в текст закона в день заседания сессии. Доработанный ко второму чтению законопроект до его принятия в прокуратуру края не поступал и правовую экспертизу там не проходил.

И если в среднем чиновники и депутаты в крае получали по 100−120 тысяч рублей в месяц, то после повышения эта сумма должна была взлететь до 200 тысяч рублей. Уточнялось, что скандальный закон предусматривает повышение оплаты труда в два раза не только губернатору, председателю краевого правительства, спикеру Заксобрания, их заместителям, министрам, но и председателям комитетов краевого парламента, депутатам, осуществляющим свои полномочия на постоянной оплачиваемой основе, председателю, аудиторам Счетной палаты края, председателю регионального избиркома, его заместителю, секретарю избирательной комиссии края.

13 июля в Красноярске распространилась информация о том, что некоторые депутаты не знали, за что на самом деле голосуют. А Глисков и вовсе заявил, что авторы «умышленно ввели в заблуждение других депутатов Заксобрания о сути поправок, экстренно внесенных в законопроект прямо перед его принятием на сессии». По его словам, в исходном тексте ни о каком повышении зарплат депутатам речи не было.

Чтобы подтвердить свои слова, Глисков заявил о готовности пройти тест на детекторе лжи.

Читайте также: Красноярские депутаты о двукратном росте зарплат: «Нас ввели в заблуждение»

«Красноярский депутат Александр Глисков успешно прошёл тест на детекторе лжи. Прибор подтвердил слова Глискова о том, что он не собирался голосовать за закон о повышении зарплат депутатам вдвое и был введён в заблуждение», — передаёт «7 канал», в редакции новостей которого и проводили тест.

Проверку проводила независимый специалист центра «Полиграф» Виктория Шабанова. Ключевыми являлись несколько вопросов: «Вы были в курсе подмены текста законопроекта об изменении срока службы на законопроект о повышении зарплаты депутатам?»; «В момент голосования вы точно знали, что отдаёте свой голос за повышение зарплаты депутатов?»; «Вы лично проголосовали бы за законопроект о повышении зарплаты депутатам?».

«На основании комплексной оценки данных, полученных в ходе проведенного психофизиологического исследования с применением полиграфа, специалист приходит к выводу, что по факту расследуемого события (голосования на сессии Заксобрания) Глисков Александр Александрович не лгал», — говорится в исследовании.

Добавим, ранее парламентарии назвали «искажённой» информацию о том, что зарплата красноярских депутатов вырастет в два раза. В пресс-службе Заксобрания заверили, что никаких изменений в оплате труда не произошло. Уточнялось, что законом предусмотрен особый порядок его вступления в силу — только после корректировки бюджета, причём отдельно должны быть указаны группы должностей, для которых возможны такие поощрения. Следовательно, каждое такое решение в будущем подлежит обсуждению.

Читайте также: Депутаты заявили красноярцам, что богатеть не собираются

Но, несмотря на заверения депутатов, эта тема уже который день не сходит со страниц местных и федеральных СМИ. Думается, что точка в этом скандале ещё не поставлена, и теперь, после обнародования результатов проверки на детекторе лжи, красноярцы будут с удвоенной силой ждать объяснения происходящего со стороны властей и депутатов. Ведь в месяц жители региона в среднем за свой труд получают далеко не 100 тысяч рублей, и уж тем боле не 200. Средняя зарплата в Красноярском крае в первом квартале 2017 года составляла 36 420,5 рубля, а пенсия — и вовсе 13 861,9 рубля.