Депутаты заявили красноярцам, что богатеть не собираются

Красноярск, , 13:38 — REGNUM Появившуюся на днях информацию о том, что красноярские депутаты сами себе повысили зарплату в два раза, в Заксобрании края назвали «искажённой».

8 июня 2017 года на сессии парламентарии приняли изменения в закон «Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края». В июле 2017 года эту информацию обнародовали красноярские СМИ. Сообщалось, что, согласно этому закону, зарплата депутатов и краевых руководителей значительно вырастет. И если на сегодняшний день эта сумма в среднем составляет около 100 тысяч рублей, то после повышения чиновники и депутаты будут получать около 200 тысяч рублей. При этом средняя заработная плата в крае в первом квартале года составила 36 420,5 рубля. Средний размер пенсий по состоянию на 1 апреля 2017 года — 13 861,9 рубля.

Читайте также: Красноярские чиновники и депутаты готовятся разбогатеть в два раза

Эта новость вызвала волну возмущения у красноярцев. Местный телеведущий Александр Смол высмеял рост зарплат депутатов, попросив в эфире телепрограммы поаплодировать народным избранникам за такое решение.

«Вы молодцы, вы идёте правильными шагами. Это круто: куда-то избраться, а потом самому себе поднять зарплату», — сказал он.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 12 июля, в Законодательном собрании региона, никаких изменений в оплате труда не произошло.

«В документе среди других вопросов речь идёт о возможности устанавливать дополнительное поощрение лицам, замещающим государственные должности. Среди них — члены правительства и избирательной комиссии, руководство и аудиторы Счетной палаты, уполномоченный по правам человека, уполномоченный по правам ребёнка, уполномоченный по правам коренных малочисленных народов, уполномоченный по защите прав предпринимателей и депутаты Законодательного собрания, работающие на профессиональной основе. В настоящее время оплата труда этих должностных лиц ниже, чем в большинстве других регионов Сибири», — говорится в сообщении на сайте регионального парламента.

В пресс-службе Заксобрания уточнили, что законом предусмотрен особый порядок его вступления в силу — только после корректировки бюджета, причём отдельно должны быть указаны группы должностей, для которых возможны такие поощрения. Следовательно, каждое такое решение в будущем подлежит обсуждению.

«Никаких изменений в оплате труда не произошло», — подытожили в краевом парламенте.

И всё же новость о готовящихся разбогатеть депутатах вызвала в Красноярске большой общественный резонанс. В краевой прокуратуре ИА REGNUM 12 июля сообщили, что ведомство «проводит проверку законности принятия депутатами Законодательного собрания края закона края «О внесении изменений в закон края «Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края».

По данным прокуратуры, указанный закон на сессии 8 июня приняли сразу в двух чтениях. Поправка депутатов в проект закона, предусматривающая повышение оплаты труда лиц, замещающих государственные должности края, была включена в текст закона в день заседания сессии. Доработанный ко второму чтению законопроект до его принятия в прокуратуру Красноярского края не поступал и правовую экспертизу в прокуратуре не проходил.

Вновь принятый краевой закон, в том числе, предусматривает повышение оплаты труда в два раза губернатору, председателю краевого правительства, спикеру Заксобрания, их заместителям, министрам, председателям комитетов краевого парламента, депутатам, осуществляющим свои полномочия на постоянной оплачиваемой основе, председателю, аудиторам Счетной палаты края, председателю регионального избиркома, его заместителю, секретарю избирательной комиссии края.

В прокуратуре региона заявили, что проверят соблюдение требований бюджетного законодательства органами госвласти края при формировании расходов краевого бюджета, учитывающих положения вышеназванного закона.

Как передаёт ТВК, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский прокомментировал повышение зарплат таким образом:

«Откровенно говоря, зарплата у государственных служащих в Красноярском крае одна из самых низких в России. Вообще в России таких зарплат уже почти нет. Они не изменялись в течение десятка или более лет, поэтому здесь основания, аргументы, безусловно, есть».

Напомним, председатель Законодательного собрания Красноярского края Александр Усс за 2016 год заработал 24 491 798,23 рубля; его заместители Алексей Кулеш и Алексей Клешко — 1,2 млн и 3 млн рублей соответственно. Губернатор края Виктор Толоконский отчитался о доходах за прошлый год в размере 2,8 млн руб.; первый замгубернатора — председатель краевого правительства Виктор Томенко — 8 млн руб.