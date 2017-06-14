В вопросе выборов мэра Омска, наконец, появилась некоторая ясность. 14 июня стало известно, что имя нового градоначальника планируют назвать в ноябре 2017 года. А пока Омском продолжает руководить Вячеслав Двораковский, который выиграл досрочные выборы мэра летом 2012 года.

GooKingSword Выбор

Читайте также: Раскрыл карты: Двораковский не будет участвовать в выборах мэра Омска

Двораковский — фигура неоднозначная. Ранее он сам признавался журналистам, что ощущал «холодок от горожан». Да что уж там говорить, если даже президент РФ Владимир Путин однажды весьма нелестно охарактеризовал Вячеслава Двораковского, назвав его «поросёнком». Это произошло после жалобы пенсионерки из отдалённого микрорайона, которая не смогла попасть на приём к мэру.

Читайте также: Путин назвал «поросенком» мэра Омска

Какой он — Омск при Вячеславе Двораковском?

«Омск при Двораковском — это город, который пришёл в полный упадок из-за неэффективного управления», — сказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM омский политолог Инна Ветренко.

На вопрос, сможет ли Омск в итоге обрести эффективного руководителя, эксперт ответила, что такая вероятность есть.

«Я оптимистка и считаю, что это возможно. В конце концов, не только нашими городскими и областными кадрами всё здесь замыкается. Наверняка есть эффективные управленцы городским хозяйством, и очень бы хотелось, чтобы они оказались у нас. Я даже допускаю вариант варяга. Более того, на мой взгляд, это самый эффективный вариант, потому что мы показали, что у нас, к сожалению, своих достойных кандидатов нет», — отметила Инна Ветренко.

По её словам, мэр должен быть, прежде всего, политиком, несмотря на то, что речь идёт о местном самоуправлении, об уровне, самом близком к народу.

Джордж Бингэм. Областные выборы. 1852

«Это должен быть человек, который бы принимал решения и нёс за них ответственность. Человек, который бы подобрал эффективную, профессиональную, компетентную команду, организовал её работу и вёл правильную, открытую информационную политику, которая бы не вредила городу на федеральном и местном уровне, а наоборот, показывала бы его в нужном свете», — подытожила политолог.

Омск — не Челябинск

«Не секрет, что доходы, остающиеся в омском бюджете, довольно невелики для города такого размера (площадь Омска около 570 кв. км — прим. ИА REGNUM ). Так, соответствующий запланированный показатель для Омска на 2017 год составил около 14,486 млрд рублей. А, например, в Челябинске (около 530 кв. км — прим. ИА REGNUM ) запланированный объем доходов на 2017 год — около 26,426 млрд рублей. Причём два этих города близки по численности населения — в одном проживает около 1,178 млн человек, а в другом — около 1,199 млн. Отметим, что собственные налоговые и неналоговые доходы омского городского бюджета на 2017 год были запланированы в сумме около 7,8 млрд рублей. Остальное — безвозмездные поступления со стороны», — рассуждает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков.

Эксперт отметил, что в этих условиях мэр Омска всегда будет вынужден искать финансовой и административной поддержки со стороны вышестоящих структур.

«Человек с очень серьёзными федеральными связями, который способен выбить действительно масштабную поддержку из Москвы, скорее всего, будет направлен на руководство каким-либо регионом, а не муниципальным образованием, даже таким крупным, как Омск. Следовательно, любому мэру города придётся выдержать хрупкий баланс — не увязнуть в конфликтах с областной администрацией, но при этом добиться, чтобы с ним считались», — сказал в интервью ИА REGNUM Нейжмаков, отвечая на вопрос, какой руководитель нужен Омску.

Ведущий аналитик АПЭК напомнил, что Вячеслав Двораковский в своих интервью и заявлениях неоднократно подчёркивал, что хотел бы максимально снизить напряжённость между властями города и области («если пойду в мэры, войны не будет», «не будем источником противостояния разных уровней власти»).

«Хотя отношения между областной и городской администрациями при нём оставались сложными, настолько жёсткого кризиса, как в своё время между Виктором Шрейдером (мэр Омска в 2005—2011 годах — прим. ИА REGNUM ) и Леонидом Полежаевым (первый губернатор Омской области, руководил регионом с ноября 1991 года по 30 мая 2012 года — прим. ИА REGNUM ), ему удалось избежать. Как правило, комментарии Двораковского по поводу разногласий с региональными властями были достаточно сдержанными, он действительно пытался предотвратить эскалацию подобных публичных конфликтов», — считает эксперт.

Читайте также: «Губернатор делит все по-братски»: чем недоволен мэр Омска

«В то же время, — продолжает Нейжмаков, — сбить протестные настроения в городе мэрии практически не удалось. Хотя понятно, что зависело это не только от городских властей. Однако мишенью для критики часто становились не только проблемы, решение которых требовало очень заметных ресурсов (например, состояние дорог), но и, скажем, работа городских служб. Справедливости ради стоит отметить, что в регионе достаточно внутриэлитных противоречий и без разногласий между мэрией и властями области. Поэтому вероятность информационных войн, которые будут задевать городские власти, здесь всё равно велика. В этих условиях любому мэру Омска было бы трудно прийти к финалу уже первого срока без имиджевых потерь».

bernswaelz Омск

Читайте также: Омичи завалили мэра вопросами о ремонте дорог

В поисках «представителя от бизнеса»

Омский общественный деятель Сергей Кондаков считает, что новым мэром Омска должен стать представитель от бизнеса.

«Такие люди уже почувствовали, что значит руководить предприятиями и нести ответственность за работающих на них людей, за вложенные инвесторами деньги и судьбу доверенных им проектов. Мэр, прежде всего, должен быть лидером с безупречной репутацией, чтобы эффективно управлять городом, решать многоплановые задачи, учитывать многополярные мнения, применять нестандартные решения и подходы, искать компромиссы. Город — это живой организм, где проблемы и люди — все взаимосвязано», — объяснил свою позицию Кондаков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Что касается нынешнего градоначальника, Кондаков безапелляционно заявил, что «это худший мэр в истории Омска».

«Из-за его непрофессионализма город впал в экономический, социальный и экологический кризис, он превратил город в свалку, абсолютно не считается с мнением жителей города Омска и представителями бизнеса. Сегодня в каждой сфере жизнедеятельности города царит хаос. В сложившейся ситуации у многих омичей нет к мэру никакого доверия», — говорит Сергей Кондаков.

Читайте также: Омску предрекают экологическую катастрофу и социальный бунт

По мнению собеседника ИА REGNUM, взаимоотношения мэра и губернатора со временем переросли в конфликт: «Как два локомотива мчатся навстречу друг другу с бешеной скоростью, и никто, и ничто их не остановит». А заложниками в этом конфликте, по словам эксперта, стали представители бизнеса и жители города.

«Мэр и губернатор — представители одной политической партии, и при этом они не в состоянии договориться. Чиновники не в силах наладить конструктивный диалог даже между собой. О каком поступательном развитии может идти речь? О каком укреплении вертикали власти можно говорить? Создается впечатление, что муниципальная и областная власть — это два разных организма, живущих каждый своей жизнью, при этом в параллельных мирах», — посетовал общественник.

samsonov Омск. Храм

Цена «всероссийской популярности»

Омский общественный деятель Татьяна Шнейдер в интервью ИА REGNUM подчеркнула, что Омск при Вячеславе Двораковском «приобрел всероссийскую популярность». Однако какова цена этой популярности?

«Упоминания о городе-миллионнике с частой периодичностью пестрели в федеральных СМИ. И, к сожалению, упоминания эти не всегда были связаны с достижениями, а как раз наоборот, обнажали бедственное положение города. В результате это вызвало отклик со стороны правительства, и из федерального бюджета были выделены деньги на решение городских проблем. Подобную популярность и её хитрое применение можно отнести к своеобразным достижениям Двораковского», — считает Шнейдер.

Читайте также: «Прямая линия» с президентом началась с разбитых омских дорог

Читайте также: Ургант поиздевался над ситуацией с выборами мэра Омска

«В своей предвыборной программе Вячеслав Двораковский заверял потенциальных избирателей в том, что готов и может сделать город удобным для жизни. Он позиционировал себя «крепким хозяйственником», тем самым покорив горожан, ожидающих положительных перемен. Но разочарование не заставило себя долго ждать. Вскоре стало ясно, что такой мэр-хозяйственник — это худший вариант для города. Громкий предвыборный лозунг «Город в надежные руки!» на практике обернулся в «Руки с топором». Пункт в предвыборной программе под названием «Зелёный город» парадоксальным образом стал реализовываться в обратном направлении — стремительно стали исчезать деревья в парках, скверах, со всех магистралей. В то же время городские улицы стали утопать в грязи и мусоре. Экологическая обстановка в городе стремительно ухудшилась», — рассказывает собеседница ИА REGNUM.

Константин Маковский. В парке. 1881

Читайте также: «Не город-сад, а город-пень»: мэру Омска предложили уйти в отставку

Татьяна Шнейдер подчеркнула, что неоднозначная ситуация сложилась «с так называемым обустройством города».

«С одной стороны, действительно, были введены в эксплуатацию дорожные развязки, установлены пешеходные переходы, а, с другой стороны, — ремонт транспортных магистралей производился некачественно. Заявления о наличии технологий и материалов, позволяющих делать дороги на новом качественном уровне, на деле просто потерпели фиаско. Нужно отдать должное тому, что в городе строились детсады, жилые дома», — говорит она.

Омичка напомнила еще об одном негативном факторе: «Несмотря на бурное негодование горожан, тарифы на перевозку пассажиров стремительно возросли, что произвело удар по карману омичей, так как, объективно, в городе низкий уровень жизни. По уровню доходов населения Омская область отстает от среднероссийского уровня, хотя несколько превышает средний уровень по Сибирскому федеральному округу».

samsonov Омск

Читайте также: Мэрия Омска официально объявила о росте цен на проезд

По словам Татьяны Шнейдер, жители Омска испытывают трудности с поиском работы, особенно это касается молодых специалистов, выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений.

«Если в начале пребывания на посту мэра у Двораковского были попытки по привлечению инвесторов, то впоследствии исчезли и попытки, и потенциальные инвесторы. А их привлечение могло бы положительно сказаться на увеличении рабочих мест в регионе. Обстановка в городе отчасти спровоцировала массовый отток населения. И уже к 2017 году город покинули, по официальным данным, около 6 тысяч человек, — отметила общественница. — Город погрузился в кризис, и Двораковский, к сожалению, ничего этому противопоставить не смог. Стать антикризисным управленцем не получилось. Что является его огромным минусом как руководителя. Взаимодействия между городом и областью нет, есть скрытый, тянущийся, многолетний конфликт. За время пребывания Вячеслава Двораковского на посту мэра этот конфликт не исчерпал себя, а лишь пополнился политическими интригами. Сферы влияния поделены, непотизм, отсутствие общих интересов и договоренностей и, как следствие, стагнация в развитии. Вот как можно охарактеризовать происходящее в регионе».

Татьяна Шнейдер считает, что мэр Омска все же должен быть больше политиком, а не хозяйственником.

«Этот человек в первую очередь должен отстаивать интересы горожан и уметь договариваться, а, следовательно, иметь качества дипломата. С мэром должны считаться не только на местном уровне, но и на федеральном. Шанс обрести такого человека у Омска есть, но на данный момент на «главной сцене» мы наблюдаем изрядное количество популистов», — подытожила собеседница ИА REGNUM.

В ожидании ноября

Прямые выборы мэра Омску, как говорится, «не светят». Они были отменены в 2015 году. Так что Вячеслава Двораковского, по сути, можно назвать последним мэром Омска, избранным по итогам всенародного голосования. Он выиграл досрочные выборы градоначальника в 2012 году, набрав 49,35% голосов избирателей при явке чуть более 16%.

И плохо ли, хорошо ли, но пока он продолжает руководить городом. Его полномочия на этом посту должны были завершиться в июле 2017 года.

«В соответствии с законодательством, полномочия Вячеслава Двораковского не истекают в июле, а продолжатся до момента избрания нового мэра, то есть как минимум до ноября», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в департамент информационной политики мэрии.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, весной 2017 года депутаты горсовета уже предприняли одну попытку выбрать нового мэра. Однако эта попытка, по мнению омичей, с треском провалилась. В итоге оба допущенных до выборов кандидата — министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов и предприниматель Андрей Ерошевич — сняли свои кандидатуры.

Читайте также: В Омске не удалось избрать мэра с первой попытки

Но вот по мнению председателя комиссии по отбору кандидатур на должность мэра Сергея Тодорова, это был вовсе не провал, а «пилотный сценарий». Тодоров заявил, что прошедший конкурс «состоялся в строгом соответствии» с решением городского совета. А с 13 марта по 14 апреля омичи наблюдали «пилотный сценарий выборов, выявивший точки роста, над которыми ещё предстоит работать».

Читайте также: Провалившиеся выборы мэра Омска оказались «пилотным сценарием»

Есть ещё одно весомое обстоятельство, о котором стоит упомянуть. В сентябре, в единый день голосования — 2017, в Омске состоятся выборы в горсовет. И, таким образом, получается, что нового мэра города-миллионника выберет уже новый состав горсовета. Так кто же станет новым мэром Омска? Пока это вопрос открытый.