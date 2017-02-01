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«Губернатор делит все по-братски»: чем недоволен мэр Омска

Политика
По словам градоначальника, из собираемых в Омске 134 млрд рублей городу остается лишь 5,5 млрд

Омск, 1 февраля 2017, 15:53 — REGNUM  Сенсационное, по мнению омских массмедиа, заявление сделал сегодня, 1 февраля, мэр Омска Вячеслав Двораковский.

Градоначальник раскрыл некоторые подробности своих взаимоотношений с губернатором Омской области Виктором Назаровым. По словам Двораковского, войны между двумя уровнями власти нет, но и диалога тоже.

«Мы для себя сразу решили, что не будем источником противостояния разных уровней власти. 134 миллиарда в городе собирается, а остается всего 5,5. Губернатор делит все по-братски. Город — младший брат, столько он и получает», — цитирует хлесткое замечание мэра «Омск-Информ» (напомним, что в 2017 году доходы городской казны утверждены в сумме 13,6 млрд рублей, а расходы — 14,3 млрд — прим. ИА REGNUM ).

Двораковский также заявил, что недоработки есть у всех, но он «не обижается на губернатора за такую политику в отношении города». «У нас в чем проблема? Нет обсуждения этих ситуаций, но, слава богу, нет прежнего противостояния, как Донбасс и Украина», — заявил градоначальник.

Добавим, омские СМИ представили это заявление мэра как откровение, отметив, что Вячеслав Двораковский, пожалуй, впервые так открыто высказался о взаимоотношениях с губернатором.

«Омская область — один из регионов страны, где возродилась «славная традиция», которая была обыденной в 90-х годах. Речь о конфликте между главами регионов и мэрами региональных столиц. В те годы такой конфликт был практически неизбежен, поскольку за мэром обычно стоял большой экономический потенциал, а за губернатором — потенциал политический, бюрократический», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Анатолий Савостин.

«В период строительства вертикали произошло слияние политики и экономики, эти составляющие общественной жизни консолидировались, так что сейчас такие противоречия на уровне регионов не очень заметны, хотя все равно присутствуют. В конфликте между Двораковским и Назаровым, мне кажется, больше сил на стороне губернатора. В конце концов, это у мэра нынешним летом полномочия истекают, а не у главы региона. Уверен, что Назаров уже подготовился к смене власти в городе и постарается произвести ее максимально в своих интересах», — отметил собеседник.

Добавим, в связи с высказываниями мэра вспоминается последний конфликт между городом и областью, когда губернатор жестко раскритиковал мэра за плохую уборку омских улиц, на которых проверяющие обнаружили снежный накат, сужение проезжих частей и колеи, снежно-ледяные отложения и так далее

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Это было в конце декабря прошлого года. Однако спустя месяц, в январе, Назаров вновь обрушился с критикой на городские власти, сделав вывод, что ситуация практически не изменилась к лучшему. Назаров предложил вывести на уборку улиц городских чиновников: «Дайте им по лопате, и один день пусть поработают. И увидите — на следующий же день и тротуары, и дороги, и пешеходные переходы будут в порядке, и все проблемы с организацией их уборки будут сняты».

Напомним, полномочия Вячеслава Двораковского на посту мэра заканчиваются уже в текущем году, однако выборов градоначальника в Омске не будет. В 2015 году областной парламент во всех чтениях отменил прямые выборы глав исполнительной власти муниципальных образований региона. В связи с этим в Омске звучат версии о том, что Двораковский может принять участие в выборах в горсовет, которые пройдут в сентябре 2017 года. Сегодня на встрече с журналистами мэр заявил, что решит летом, пойдет ли на выборы в горсовет.

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