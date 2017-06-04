Следствие считает, что Мазанько получила от предпринимателей не менее 3 млн рублей за содействие заключению госконтрактов на проведение ремонтных работ в здании администрации области. Региональные СМИ уже связали уголовное дело с закупкой «золотых унитазных ершиков» за 23 тысячи рублей.

Леонид Соломаткин. Губернаторша, входящая в церковь (фрагмент). 1864

Провокации и деньги «коммунального спрута»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг многомиллионной закупки разразился в середине августа 2016 года. Аукцион объявило управление административными зданиями администрации Владимирской области. За счет «внебюджетных источников» заказали кровать стоимостью 345 тысяч рублей, прикроватную тумбу за 207 тысяч рублей, шкаф за 600 тысяч рублей, и самое смешное — держатель для мыла за 17 тысяч рублей, крючок для полотенца за 13 тысяч рублей и ершик для туалета за 23 тысячи рублей. Всего мебели закупили на 1,9 млн рублей. Оппоненты Светланы Орловой сообщали, что мебель предназначена для резиденции главы региона. Подтверждения эти слухи не нашли.

Сразу же после того, как о закупках узнали, губернатор поспешила их отменить, не забыв упомянуть, что заявления против нее — ложь и провокация.

«Мы прекрасно понимаем, что во время выборов от людей, у которых нет конкретики, идет ложь и провокация. Но нас этим не возьмешь», — сказала тогда Светлана Орлова.

Как сообщает сейчас портал «ПроВладимир», речь, скорее всего, в уголовном деле идет не об этих закупках, а о других — более дорогостоящих. Причем все они, по данным портала, делались у фирм из Кемерово, откуда, в принципе, и приехала Елена Мазанько. Напомним, что до назначения врио губернатора Владимирской области в 2013 году Светлана Орлова представляла в Совете Федерации Законодательное собрание все той же Кемеровской области.

Однако история могла начаться именно с этого момента. Тогда первым о более чем странной закупке заговорило издание «Томикс», которое принадлежит экс-кандидату в депутаты Госдумы от партии «Гражданская платформа» Сергею Казакову. Он направил обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой провести проверку всех госзакупок за последние три года.

Kremlin.ru Светлана Орлова

Сейчас Светлана Орлова уже успела прокомментировать ситуацию. Разнообразием она не отличилась и на этот раз.

«Это все провокация. Никаких взяток она не брала. Я навела порядок во всем, что касается газа, тепла, воды, электричества», — сказала губернатор.

По факту, этими словами она повторила свою «маленькую шалость», которая уже имела место при расследовании дела экс-главы регионального УМВД России Сергея Губарева. Правда, тогда Светлана Орлова намекала на нечестность регионального управления СКР. В 2015 году Светлана Орлова несколько раз пыталась донести до общественности мысль о том, что в деле замешаны деньги некоего «коммунального спрута». Скандальные заявления губернатора звучали на заседании администрации области 19 октября и перед журналистами — во время пресс-конференции ко Дню работников правоохранительных органов 10 ноября. Тогда она в качестве косвенного подтверждения отправила всех смотреть сюжет, в котором комментарий дает опальный бизнесмен Александр Филиппов.

Правда, после того, как следователи попросили пояснить, что значат ее слова, Светлана Орлова перестала намекать на нечестность кого бы то ни было. Позже Сергей Губарев был приговорен к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы условно. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение чужого имущества с использованием своего служебного положения»).

Теперь в плетении каких-то интриг, по сути, обвиняется Главное следственное управление СК России — именно им возбуждено уголовное дело в отношении Елены Мазанько.

Cfo.gov.ru Дмитрий Хвостов

Морской бой

Дело Елены Мазанько — лишь продолжение истории о подозрениях в получении взяток. Ранее подобные уголовные дела были возбуждены в отношении бывшего заместителя губернатора Дмитрия Хвостова. Он обвиняется в получении нескольких взяток, общая сумма которых — более 16 млн рублей.

Следователи считают, что Дмитрий Хвостов сначала получил 1,4 млн рублей за помощь в том, чтобы социальный объект, который строительная фирма должна была возвести за свой счет, построили на деньги из бюджета. Во втором случае речь идет о взятке в 2,2 млн рублей за то, что Хвостов помог утвердить проект застройки юго-западной части Владимира. В третьем случае следователи подозревают Хвостова в получении взятки уже в размере 12 млн рублей. За эти деньги он якобы обещал влиять на решения муниципальных властей в пользу бизнесмена. О последнем уголовном деле стало известно совсем недавно — в конце января 2017 года. СКР полагает, что Дмитрий Хвостов получил 800 тысяч рублей за покровительство бизнесмену.

Правда, когда стало известно о первом уголовном деле, Дмитрий Хвостов уже не был заместителем губернатора. Он успел уволиться. Позже Светлана Орлова заявила, что заместитель сорвал сроки ввода в эксплуатацию важного для региона объекта. В правоохранительных органах подтвердили, что начальница подозреваемого узнала о проделках своего заместителя вместе со СМИ и общественностью.

Тогда политологи считали, что рейтинг губернатора справится с таким потрясением. Но только при условии, что цепочка событий продолжена не будет.

«Потери, безусловно, есть, но они не фатальные. Если не будет цепи еще каких-то событий, то я думаю, что рейтинг губернатора с этим справится», — говорил тогда в интервью ИА REGNUM местный политолог Роман Евстифеев.

Но вот — цепочка продолжена. И никто не гарантирует, что она не потянется и дальше.

При этом свои результаты, хоть и косвенные, у всех этих историй есть. На днях стало известно, что инвестиционная привлекательность Владимирской области резко упала. По итогам 2016 года регион занял в рейтинге привлекательности для инвесторов 15-ю строчку. В 2015 году область была на восьмой.

К тому же в регионе сейчас и без того неспокойно — страсти кипят вокруг ситуации во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Общественность протестует против действий нового директора музея Игоря Конышева, который делает многомиллионные закупки, разрушает то, что строилось десятилетиями, и даже не пытается противостоять Русской православной церкви, пытающейся забрать у музея восемь зданий. Ситуация, к слову, дошла и до президента РФ Владимира Путина, который пообещал «поправить» министра культуры Владимира Мединского, назначившего Конышева на этот пост. Губернатор же предпочитает оставаться в стороне от скандала, аргументируя это решение тем, что музей — федеральное учреждение.

Возможно, кому-то эти события и покажутся похожими на провокации. Но больше они смахивают на детскую игру «Морской бой»: сначала ранили и почти убили Дмитрия Хвостова, теперь снаряд прилетел в корабль с Еленой Мазанько. Доберется ли какой-нибудь шальной снаряд до флагмана?