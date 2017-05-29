События, которые происходят в Новосибирске в последнее время, конечно же, не могли не сказаться на оценке деятельности и позиций мэра города Анатолий Локтя. Правда, здесь замечен один интересный факт — оценка на муниципальном и региональном уровнях отличается от оценки на федеральном, вернее той части, которая ее высказывает публично.

Novo-sibirsk.ru Мэр Новосибирска Анатолий Локоть

Национальный рейтинг мэров за апрель — май 2017 года показал, что позиция градоначальника Новосибирска, который и так находится во второй группе рейтинга в последней десятке, опустилась вниз еще на несколько пунктов — с 50-го на 53-е место из 63.

И это, скорее, неудивительно, учитывая, что Новосибирск — не просто один из российских городов, Новосибирск — столица Сибирского федерального округа и самый крупный муниципалитет России (Москва и Санкт-Петербург являются субъектами Федерации). И логично, что события, происходящие в сибирском муниципалитете, привлекают внимание федерального центра.

А события в последнее время разворачиваются нешуточные. Чего стоит недавнее признание городских властей в том, что город вот-вот окажется под внешним финансовым управлением из-за того, что внутренний долг Новосибирска приближается к 90% от собственных доходов.

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Новость, скорее, даже была направленна больше в сторону власти областной, которую муниципалитет уже давно просит вернуть доход от НДФЛ, отмечая, что в 2014 году, принимая новый регламент распределения сборов НДФЛ между региональным и муниципальным бюджетами и забирая у города 10% от получаемого дохода в пользу регионального бюджета (а это 3,5 млрд рублей), область объяснила этот шаг отсутствием средств на выплату заработной платы бюджетникам. Однако, сейчас, когда городской бюджет исполняется со значительным дефицитом, а областной — с профицитом, городские власти, в лице мэра и совета депутатов, требуют регламент распределения сборов НДФЛ вновь пересмотреть.

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Заявление о бедственном финансовом положении муниципалитета, видимо, как нельзя лучше подтверждает слова городской власти. И, возможно, наконец-то привлекут внимание не только региональной, но и вышестоящей власти.

Правда, губернатор Владимир Городецкий уже неоднократно парировал, говоря, что спекулировать на теме перераспределения дохода по НДФЛ городским властям не стоит, потому как примерно ту же сумму муниципалитет ранее тратил на содержание здравоохранения, которое, в свою очередь, было передано на областной баланс.

До сих пор аукается Локтю и его позиция, связанная с коммунальным противостоянием, которое только недавно стало сходить на нет. Новосибирцы на протяжении пяти месяцев выходили на массовые митинги и акции протеста после того, как губернатор региона подписал постановление о росте тарифов на услуги ЖКХ — для Новосибирска рост с 1 июля 2017 года должен был составить сразу 15% (и это средний показатель). Казалось бы, при чем здесь мэр? А притом, что на декабрьской сессии депутаты горсовета Новосибирска приняли решение о допустимости повышения тарифов на ЖКХ на 15%. С парламентариями оказался солидарен и Анатолий Локоть, который подчеркнул, что повышение тарифов на 15% — очень «непростой шаг со стороны депутатов и муниципалитета в целом и обусловлен необходимостью своевременно выполнять поддерживающий ремонт коммуникаций домов с износом более 70%». Это никак не совпадало с понятием горожан о том, что депутаты и мэр должны в первую очередь защищать интересы людей, которые их выбрали, а никак не отстаивать позицию монополиста. И хотя постановление о повышении принял и подписал губернатор, не меньше критики, а може, т даже и больше, свалилось на мэра — новосибирцы почувствовали себя преданными в данной ситуации.

Анна Алябьева ИА REGNUM Митинг против роста тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирске 28 января 2017 года

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И, хотя новосибирцам удалось отстоять повышение тарифов в регионе на рекомендуемом правительством страны уровне 4%, осадок от происходившего, как говорится, остался.

Не стоит забывать и об истории с миллиардными исками «Сибмоста» по Бугринскому мосту, при строительстве которого мэрия Новосибирска обязалась зарезервировать земельные участки и расселить сотни частных жилых домов, своевременно предоставив участки генподрядчику, но фактически разрешение на строительство на этих участках заказчик стал предоставлять лишь с 2012 года. Сроки строительства моста увеличились на 2,5 года, и компания позже предъявила судебные иски о взыскании 2,5 млрд рублей. Казалось бы, и тут при чем Локоть? Строительство моста начиналось во времена мэра Городецкого, и когда Локоть стал градоначальником, мост уже сдавался в эксплуатацию. Но и тут есть один момент — именно Локоть отказался от иска к АО «Сибмост» на 750 млн рублей. Подав иск о признании недействительной сделки и взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, мэрия позже отказалась от своих претензий.

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А вот «Сибмост» от своих миллиардных претензий — нет. И пока непонятно, чем закончится эта многолетняя история.

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При всем этом внешне Локоть остается весьма популярным политиком в среде коммунистов и, судя по всему, находится на хорошем счету у центрального комитета КПРФ. Так, на днях мэр Новосибирска вошел в состав президиума ЦК КПРФ, ранее первый секретарь новосибирского областного комитета партии Локоть был членом ЦК.

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К тому же новосибирское региональное отделение КПРФ рекомендовало съезду партии Анатолия Локтя, наряду с Геннадием Зюгановым, в качестве кандидата на выборы президента.

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Правда, при этом некоторые его сторонники из числа представителей общественности, разочаровавшись в проводимой Локтем политике, перестали его поддерживать и сегодня выступают с критикой. Так, например, новосибирский общественный активист Евгений Митрофанов, комментируя позицию Анатолия Локтя в Национальном рейтинге мэров, заявил, что «ближайшие перспективы мэра незавидны».

«Вопрос — сумеет ли остаться на посту мэра до конца срока? Доверие избирателей падает и находится ниже уровня критической отметки. До выборов президента осталось менее одного года, а политико-экономическая ситуация в городе нестабильна. Предполагаю, что Локоть отдает себе отчёт в том, что ни на губернаторских, ни на новых мэрских, ни на выборах в Государственную думу победить шансов нет, поэтому начал процесс согласования своей кандидатуры в качестве претендента в кандидаты на пост президента России от КПРФ, чтобы по факту участия получить от администрации президента бонус в качестве назначения хоть на какую-нибудь должность», — отмечает Митрофанов.

Новосибирский политолог Сергей Бирюков также полагает, что ухудшение позиций главы Новосибирска Анатолия Локтя в последней версии рейтинга обусловлено вполне объективными причинами.

«Прежде всего — неудовлетворенностью ожиданий новосибирцев, ожидавших от нового мэра несколько иного стиля публичного поведения и прежде всего — комплексного подхода к решению накопившихся проблем мегаполиса. Ряд неоднозначных с точки зрения социально-экономических последствий решений, набивших оскомину вопросов, напряженных и проблемных ситуаций, которых не удалось избежать новосибирской мэрии, известный дефицит инициативы ‑— привели к снижению общих рейтинговых позиций», — отметил политолог.

Пресс-секретарь мэра Новосибирска Артем Роговский заявил в интервью ИА REGNUM, что Национальный рейтинг важной роли для мэра не играет. «Для Анатолия Локтя важна оценка работы со стороны тех, кто его выбирал на этот пост, то есть жителей Новосибирска. Позицию мэра в рейтинге пусть комментируют его составители», — подчеркнул Роговский.

Как бы то ни было, Анатолий Локоть остается на посту мэра Новосибирска. Срок его полномочий заканчивается в 2019 году. 6 апреля 2017 года он «отметил» свой трехлетний мэрский срок — свое мнение о его работе высказали многие как сторонники, так и противники политики сегодняшнего градоначальника. Насколько эти мнения объективны — сказать трудно. Но то, что партийная принадлежность новосибирского мэра играет здесь не последнюю роль, тоже весьма очевидно. Как и очевидно, что оценивать работу мэра нужно скорее не с политической точки зрения, а с хозяйственной: ЖКХ, ремонт дорог, очистка от снега и т.д. Но здесь, как ни странно, возникает еще больше вопросов, мнений и оценок.