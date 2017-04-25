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Депутаты Новосибирска требуют от области вернуть 3,5 млрд рублей от НДФЛ

Экономика

Ранее губернатор региона уже просил не спекулировать этой темой

Новосибирск, 25 апреля 2017, 17:33 — REGNUM  Депутаты города Новосибирска намерены вновь поставить вопрос о возвращении муниципалитету средств от НДФЛ (с 2014 года эти средства перераспределяются в пользу регионального бюджета). С такой инициативой во время шестнадцатой сессии горсовета 25 апреля 2017 года выступил заместитель председателя совета депутатов Ренат Сулейманов (КПРФ).

Сулейманов напомнил, когда правительство Новосибирской области инициировало изменения в перераспределении 10% от получаемого на территории города НДФЛ в пользу регионального бюджета, областные власти объяснили этот шаг отсутствием средств на выплату заработной платы бюджетникам.

«Мы услышали сегодня, что областной бюджет 2016 года исполнен с профицитом шесть млрд рублей, у нас дефицит по 2016 году два млрд рублей. Когда у нас забирали 10% НДФЛ, тогда губернатор говорил, что нечем платить зарплату, что есть разрыв и его нужно срочно погасить. Погасили, теперь получается в областном бюджете профицит, а мы сидим с дефицитом. Если мы посмотрим исполнение 2016 года, то изъятые регионом 3,5 млрд рублей не компенсированы даже на половину. Хотя губернатором также говорилось, что эти средства компенсируют за счет роста безвозмездных поступлений. Я думаю, что настало время, когда мы должны этот вопрос поставить, — заявил Ренат Сулейманов, отметив, что вопрос стал особо актуальным в условиях недостатка средств на ремонт теплотрасс и софинансирования строительства социальных объектов.

Парламентарии поддержали инициативу. Было решено подготовить обращение к правительству и Законодательному собранию Новосибирской области о возврате 10% НДФЛ в муниципальный бюджет.

Стоит отметить, что новосибирские городские власти уже неоднократно заявляли о необходимости вернуть в городской бюджет средства от НДФЛ.

В последний раз данный вопрос поднимал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на III расширенном заседании Совета Ассоциации сибирских и дальневосточных городов в Красноярске, когда призывал ликвидировать финансовую пропасть между муниципалитетами.

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«Для города один из главных источников доходов — это НДФЛ. Муниципалитет старается стимулировать рост производства, но мы фактически заинтересованы в сохранении ручного труда, а не в инновациях. Инновации, как правило, не увеличивают число рабочих мест. Они сказываются на прибыльности предприятий. А по налогу на прибыль муниципалитеты не имеют поступлений. Поэтому предлагаю закрепить за бюджетами крупных городов доли от прибыли предприятий. Кроме этого, необходимо предусмотреть механизм стимулирования по НДФЛ: если муниципалитет имеет положительную динамику по объёму поступившего в бюджет налога на доходы физических лиц, то в плановом периоде должен быть пропорционально увеличен норматив отчислений по налогу в местный бюджет», — заявил тогда Локоть.

Ранее данный вопрос мэр поднимал, представляя проект бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Тогда он указывал, что город «почти два года живет без бюджета развития». По словам Локтя, городские власти столкнулись с необходимостью сдерживать расходную часть бюджета, так как Новосибирск лишился 3,5 млрд налоговых доходов. И с этого момента ощущается «острейший дефицит бюджета».

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После чего губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий попросил не «спекулировать темой» про 3,5 млрд рублей, которые забрал из бюджета муниципалитета регион в виде поступлений от НДФЛ.

Напомним, в 2014 году в Новосибирской области был принят новый регламент распределения сборов НДФЛ между региональным и муниципальными бюджетами. Норматив снизил отчисления по НДФЛ муниципалитетам с 25 до 15%, а Новосибирску — с 40 до 30%. Бюджет города Новосибирска потерял от этого 3,5 млрд рублей.

Отметим, что доходная часть бюджета города Новосибирска на 2017 год составляет 36, 1 млрд рублей, расходная — 36,9 млрд рублей, дефицит — 0,8 млрд рублей.

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