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Между желанием и долгом: КПРФ прочит мэра Новосибирска в президенты

Политика

Новосибирский градоначальник заявил, что ощущает ответственность перед новосибирцами, но понимает необходимость сохранения партийного единства

Новосибирск, 2 мая 2017, 18:16 — REGNUM  Новосибирское региональное отделение КПРФ на XXVI отчетной конференции рекомендовало Съезду партии кандидатуры в президенты страны. Достойными претендентами на этот пост коммунисты посчитали председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и первого секретаря областного комитета партии и одновременно действующего мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирском обкоме политического объединения.

По словам секретаря по организационной работе областного комитета КПРФ Алексея Русакова, на большинстве отчетных конференций было принято решение рекомендовать на пост президента России Геннадия Зюганова и Анатолия Локтя. Эту же информацию подтвердил второй секретарь Новосибирского областного комитета КПРФ Ренат Сулейманов, лично принимавший участие в работе 14 отчетных конференций.

«Анатолий Локоть предупредил товарищей об исключительной важности того решения, которое будет приниматься. По его словам, он ощущает ответственность перед новосибирцами, понимает необходимость сохранения партийного единства — именно поэтому он не является сторонником поспешности в этом вопросе. Он подчеркнул, что для него участие в президентской кампании не является самоцелью», — сообщается на сайте новосибирского отделения КПРФ.

Однако, постановление о рекомендации Зюганова и Локтя в качестве кандидатов в президенты было принято конференцией подавляющим большинством голосов. Окончательное решение примет съезд партии, который состоится в декабре.

Стоит отметить, что информация о том, что новосибирский градоначальник собирается в президенты появилась еще в январе. Эта тема обсуждалась и ранее, да только вслух и публично озвучить ее не решались. Сделал это новосибирский общественный деятель Владимир Кириллов. На своей странице в Facebook Кириллов написал, что «многое в поведении мэра Новосибирска Локотя и в его болезненном увлечении «позитивчиком» и самопиаром в последнее время объясняется, возможно, планами обкома КПРФ выдвинуть его кандидатом в президенты РФ на выборах 2018 года». На что пресс-секретарь Локтя Артем Роговский, комментируя такую информацию ИА REGNUM, заявил, что планов баллотироваться на выборах президента России у мэра Новосибирска нет и он (Роговский) не понимает, откуда у Кириллова такие предположения.

«Анатолий Евгеньевич продолжает работать там, куда его выбрали новосибирцы — мэром города. Больше и не скажешь ничего», — подчеркивал в январе Артем Роговский.

В марте, стало известно, что мэр Новосибирска оказался в числе тех, кого председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов внес для обсуждения в качестве кандидатов на президентские выборы 2018 года.

Читайте также: Зюганов внес мэра Новосибирска в число кандидатов на президентские выборы

Сегодня же пресс-секретарь градоначальника Новосибирска Артем Роговский ИА REGNUM заявил, что «у мэра сейчас очень много забот».

«В Новосибирске приступили к работам по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», в рамках которой в этом году на ремонт дорог и тротуаров потратят больше миллиарда рублей. Наш город стал участником еще одной федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В 2017 году в ходе ее реализации в благоустройство дворов будет вложено 450 миллионов рублей (это в несколько раз больше, чем в 2016 году), и наконец-то начнут приводить в порядок набережную. В Новосибирске идет строительство пяти школ, четыре из которых будут запущены в этом году. Как видите, работы на посту мэра Новосибирска у Анатолия Евгеньевича очень много и думать о выдвижении в президенты некогда. К тому же ранее он уже заявлял о том, что никуда из родного города уезжать не собирается», — отметил Роговский.

Новосибирский политолог Сергей Бирюков полагает, что кадровая политика руководства КПРФ в течение двух последних десятилетий привела к тому, что реальной альтернативы кандидатуре Зюганова в качестве лидера и кандидата партии на выборах президента России практически нет, если только его не остановят личные мотивы. «Что касается Анатолия Локтя, то шансы на его выдвижение кандидатом от КПРФ на выборах президента представляются маловероятными, поскольку имиджевые интересы партии и необходимость сохранения достигнутых рейтинговых показателей требуют участия в предстоящих выборах именно Геннадия Зюганова», — подчеркнул политолог.

Получается, вопрос о том, что в итоге перевесит: долг перед однопартийцами, «отвественность» перед новосибирцами или любовь к «родному городу», пока остается открытым не только для интересующихся этим вопросом, но и даже для самого Анатолия Локтя.

Читайте ранее в этом сюжете: Из мэров в президенты: пойдет ли мэр Новосибирска на выборы в 2018 году

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