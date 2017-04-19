



Пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области Евгений Савченко

Евгений Савченко — политический долгожитель. Он возглавил администрацию Белгородской области в далеком 1993 году по назначению президента Бориса Ельцина и до сих пор занимает этот пост. За его плечами — победы на выборах в 1995, 1999 и 2003 годах. В 2007 году кандидатуру Савченко на пост главы региона внес президент Владимир Путин и утвердили депутаты регионального парламента. На губернаторских выборах 14 октября 2012 года он одержал победу, получив 77,64% голосов избирателей — результат был ожидаемым, так как его политические соперники заранее признавались, что не рассчитывают на победу. Таким образом, губернатор одержал четыре победы на выборах и более 23 лет провел на посту главы региона.

В 2017 году президент Владимир Путин отправил в отставку губернаторов сразу в нескольких регионах РФ. Этому предшествовала работа администрации президента над списком, в котором главы регионов располагались по «эффективности»: отставка грозила губернаторам в тех регионах, в которых социально-экономические показатели не растут, в отличие от электорального недовольства. Губернаторский срок Евгения Савченко истекает в 2017 году, однако его имя, вопреки прогнозам, в списке отставных глав регионов так и не появилось.

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На пресс-конференции 8 февраля, посвященной экономическим итогам 2016 года, Савченко заявил, что не собирается в отставку и планирует баллотироваться на новый срок, сопроводив выступление категоричным «Не дождетесь».

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На встрече с губернатором Белгородской области 19 апреля президент Владимир Путин одобрил планы Савченко. «Вы человек очень опытный и эффективный, поэтому я с удовольствием поддержу Вас», — заявил президент, пообещав позже договориться с Савченко, как организовать «юридическую, техническую сторону» этого процесса.

Доктор политических наук, эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов поделился с корреспондентом ИА REGNUM своим мнением о том, как эта встреча повлияет на ход будущей губернаторской кампании.

Слова Путина — сигнал для оппонентов Савченко, «положивших глаз» на его регион

«На пресс-конференции Савченко совершенно четко обозначил свою позицию, что выдвинется на следующий срок, который будет уже седьмым. Сценарий так или иначе уже прописывался на тот момент, и слова Путина здесь добавили намерениям Савченко не только весомости, но и — на фоне сомнений, что Кремль его не поддержит, — стали посланием всем игрокам (и внутренним, и внешним) относительно четкой поддержки Савченко. По всей видимости, это заявление Путина призвано прекратить или резко уменьшить флуктуации, которые возникли вокруг губернатора и вокруг перспектив его выдвижения в экспертных и политтехнологических кругах, в некоторых группах московских интересов. Теперь понятно, что Савченко промаркирован как фаворит, Кремль его поддерживает, и в этом смысле намерение баллотироваться, заявленное Евгением Савченко, получило поддержку и стало сигналом политическим силам не играть активно в контригру», — считает Владимир Слатинов.

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Политолог отметил, что в 2016 и 2017 году больше, чем обычно, было признаков игры против Савченко. «Много постов в соцсетях против него, слухов, что Кремль может его не поддержать, некоторые рейтинги давали ему низкий балл… Были и довольно неприятные для Савченко «звоночки»: это дело ФАС против по поводу странных отношений бизнеса, власти и внебюджетных фондов, и даже заявление активистов ОНФ, которые были недовольны сделками регионального правительства», — по мнению Слатинова, это было необычно для Белгородской области, которая считается достаточно моноцентрической и где власть Савченко и его решения не оспариваются. Именно этот «беспокоящий фон» заявление Путина призвано если не прекратить, то хотя бы резко уменьшить.

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Губернаторская кампания в Белгородской области — индикатор отношений внутри российской политической элиты

«Мне кажется, что после путинских слов некоторые влиятельные игроки, которые играют вокруг области, группы интересов, имеющие виды на Белгородскую область, некоторые бывшие представители региона, которые сейчас находятся в Москве, получили сигнал и не будут тратить силы на активное противодействие. Поэтому я не исключаю, что сейчас это если не полностью прекратится, но точно пойдет на спад», — рассказал Владимир Слатинов.

При этом политолог отметил, что сейчас мы наблюдаем процесс размежевания российской элиты, и некоторые говорят о том, что даже установки президента не всегда выполняются. «Кстати, это будет интересный индикатор — если после путинских слов активная игра против Савченко прекратится, это будет означать, что системные правила игроками приняты, а президентская установка принята к исполнению. А если нет — это не только подтвердит наличие противоречий, но и будет означать, что они в том числе касаются и региональной повестки. Так что нельзя и полностью исключать возможное продолжение. Все зависит от того, насколько будут восприняты президентские слова — это первое. А второе — будет зависеть от того, в каком формате пройдут выборы, кто будет оппонировать Савченко и как к нему будут относиться нынешние недоброжелатели Евгения Степановича в регионе и за его пределами», — считает эксперт.

Грядущие президентские выборы усложняют условия для губернаторской кампании в Белгородской области

Говоря о формате губернаторских выборов в Белгородской области, главную проблему в сложившейся ситуации политолог видит в самой модели переизбрания. «С одной стороны, проблем с переизбранием не будет — особенно после заявления президента. Скорее всего, выборы пройдут по референдумному типу, где Савченко будут противостоять технические соперники, что сделает переизбрание непроблемным. Во-первых, Савченко успешно контролирует административную машину в регионе. Во-вторых, он еще относительно популярен, несмотря на то, что определенные моменты «усталости» у населения уже появляются, — в целом отношение большинства к нему неплохое. В третьих, после заявления Путина, скорее всего, не будет каких-то очень серьезных ресурсных соперников», — эти факторы, по мнению эксперта, играют «на руку» действующему губернатору и его команде.

Однако проблема выборов, близких к референдумному формату, заключается в том, что кампания будет проходить в рамках грядущих президентских выборов. «Как мы знаем, на президентских выборах заявляется принципиально другой формат — высокая явка и высокая поддержка. Эти установки для президентской кампании в каком-то смысле «отсвечивают» уже и на губернаторские кампании. Если все говорят про высокую явку, про какую-то интригу серьезную на президентской кампании, это автоматически переносится на то, что и осенью это все должно быть, и Савченко должен показать, что он умеет мобилизовывать население, причем не административным путем», — рассказал Слатинов.

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На губернаторских выборах Белгородской области нужна будет интрига и инструменты, мобилизующие участие. Здесь политолог отмечает, что именно это создаст команде Савченко проблему: «С одной стороны, хорошо бы провести выборы референдумного типа при не очень большой явке и мобилизации лояльного электората, как это делалось раньше, а с другой стороны, делать это уже не особо правильно на фоне того, что установки на президентскую кампанию совершенно иные».

Команде Савченко придется пройти между Сциллой и Харибдой

В предвыборной кампании команде главы региона придется демонстрировать «промежуточные» формы и модели. «Если выдвинуть яркого соперника с намеком на ресурсность, то, учитывая усталость электората и наличие заинтересованных игроков в регионе и за его пределами, есть вероятность, что что-то пойдет не так, — а это риск», — считает эксперт.

При этом делать кампанию совсем «пустой» и бессодержательной тоже в нынешних условиях нельзя, поэтому, считает Слатинов, придется искать промежуточный вариант — например, выдвижение кандидатов, которые привлекут внимание электората, но не будут в итоге слишком опасны.

«Кто это будет, сложно сказать, но если брать внутриполитические расклады в регионе, то там достаточные слабые «СР» и ЛДПР. Более или менее в плане оппозиционной субъектности в последние годы были активны коммунисты, хотя и с оговорками на общий довольно жесткий режим… Такие кандидаты какое-то внимание будут привлекать, и, в то же время, не будут слишком опасны для Савченко. Но, повторюсь, это серьезная проблема, потому что избиратели тонко чувствуют эти вещи, и, конечно, они бы пошли голосовать более активно при наличии интриги. Но вот с модерацией интриги возникают известные проблемы, и команде Савченко будет сложно пройти между Сциллой и Харибдой», — заключил политолог.

«Уставшие» от Савченко белгородцы могут поддержать его в борьбе против «варягов»

Сейчас, по мнению Владимира Слатинова, в регионе нет игроков, которые могли бы выступить на равных с Евгением Савченко: «Нынешнее руководство КПРФ как раз вполне может сойти за кандидатов, от которых требуется относительная известность, но они, конечно, не являются ресурсными соперниками для Савченко. Большой вопрос в том, являются ли они теми игроками, которые возбудят интерес к кампании и желание избирателей активно в ней участвовать, и создадут ли хотя бы ощущение борьбы. Коммунисты, если брать нынешнее руководство обкома, критикуют Савченко — и они остались практически последними критиками губернатора, их знают в регионе, но ресурсными соперниками их не назовешь». Поэтому эксперт не исключает варианта с выдвижением одного кандидата от трех партий, представляющих парламентскую оппозицию, которым с большой долей вероятности может стать коммунист.

Не исключает Слатинов также того, что в предвыборную гонку включится кто-то из статусных кандидатов не из Белгородской области. «Савченко избирают в том числе и потому, что он «свой» в регионе. Но надо понимать, что раньше и не было такой усталости от него. В регионе однозначно признают его успешность, с этим подавляющее большинство граждан не спорит. Но даже успешный руководитель утомляет электорат — и это естественно, есть законы социальной психологии. Поэтому мобилизовать электорат на идее защиты своей идентичности и защиты региона от «варягов» — можно. Это было бы интересным ходом, но довольно рисковым в нынешней ситуации. Хотя регион контролируемый, и административная машина работает, и поддержка есть — но есть вероятность, что что-то пойдет не так», — считает политолог.

При таком сценарии внешний кандидат может сработать на консолидацию жителей вокруг идеи местного развития, и Савченко получит фору. Но вполне возможно, что оппонент Савченко будет «местным», привлечет внимание «уставшего» электората, но не будет представлять для губернатора реальной угрозы.