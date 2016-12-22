В Администрации президента готовят список регионов, где сменят губернаторов
Москва, 2 Декабря 2016, 13:00 — REGNUM
В структуре Управления внутренней политики Администрации президента появится подразделение, которое займется губернаторскими выборами 2017 года, сообщил ИА REGNUM источник в Администрации президента России.
По данным собеседника агентства, Управление внутренней политики вплотную занимается изучением ситуации в российских регионах и в ближайшее время — «не раньше, чем через месяц, не позже, чем через два месяца» — представит на рассмотрение президенту ранжированный список регионов, который будет разделен на три условные части: регионы, где необходимо менять губернатора, регионы, где в этом точно нет необходимости, и третья часть списка — регионы, где ситуация «не очевидна, и по ней пока нет решения».
По словам источника, разновидностей ситуации, при которой необходима смена главы региона, всего три: (1) плохая и ухудшающаяся экономическая ситуация, (2) электоральное недовольство главой региона и (3) утрата доверия.
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