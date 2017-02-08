Среда, 08 Февраля 2017 года
11:32:50 МСК

Не дождетесь: белгородский губернатор опроверг слухи о своей отставке

Политика
Глава региона фактически подтвердил, что готов баллотироваться на еще один срок

Белгород, 8 февраля 2017, 11:25 — REGNUM  Губернатор Белгородской области Евгений Савченко на пресс-конференции 8 февраля опроверг слухи о своей отставке, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Этот год выборный. Срок моих полномочий истекает в октябре 2017 года, и мне ничего не мешает пойти на очередной срок. Я планирую воспользоваться этим правом. Вариант отставки не рассматривается», — завил глава региона на пресс-конференции.

Шестой губернаторский срок Евгения Савченко истекает в 2017 году, из-за чего СМИ стали активно обсуждать его возможную отставку. О том, что сразу несколько регионов могут лишиться губернаторов, стало известно 5 февраля. В список попадающих под «сокращение» губернаторов вошли в том числе глава Рязанской области Олег Ковалев, глава Карелии Александр Худилайнен, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, новгородский губернатор Сергей Митин, а также глава Ивановской области Павел Коньков и глава Пермского края Виктор Басаргин. Басаргин ушел в отставку 6 февраля, а 7 февраля глава Бурятии Вячеслав Наговицын также заявил, что покидает пост.

Когда Савченко неожиданно назначил пресс-конференцию на 8 февраля, многие решили, что он продолжит список «отставных» губернаторов. Новость о пресс-конференции, тема которой не была объявлена заранее, вызвала ажиотаж, и некоторые СМИ, не дождавшись ее итогов, уже объявили об уходе Савченко с поста.

Евгений Савченко руководит регионом уже более 23 лет. Он возглавил администрацию Белгородской области в 1993 году по назначению президента Бориса Ельцина, победил на выборах в 1995 году, а также в 1999 и 2003. В 2007 году кандидатуру Савченко на пост главы региона внес президент Владимир Путин и утвердили депутаты регионального парламента. На губернаторских выборах 14 октября 2012 года Евгений Савченко снова одержал победу, получив 77,64% голосов избирателей.

При этом политологи отмечали, что хотя губернаторский срок Савченко истекает в 2017 году, он в последний раз может вполне успешно выступить на выборах. Например, политолог Владимир Слатинов считает, что в 2017 году Савченко вполне еще может стать губернатором, но седьмой срок станет его последним в должности главы региона — из-за преклонного возраста. Евгений Савченко родился 8 апреля 1950 года — в этом году ему исполняется 67 лет. Он является рекордсменом по длительности нахождения на посту среди российских губернаторов и считается одним из самых «крепких» губернаторов не только в Центральном Федеральном округе, но и во всей стране.

Читайте ранее в этом сюжете: У белгородского губернатора заканчивается срок,... но закончились ли силы?

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
Главное сегодня
NB!
08.02.17
Не дождетесь: белгородский губернатор опроверг слухи о своей отставке
БелгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
08.02.17
Жириновский винит Госдуму в том, что собаки продолжают загрызать людей
МоскваРоссия Нападения животных Общество
NB!
08.02.17
Командир батальона «Сомали» Гиви был взорван в своем кабинете
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
08.02.17
«Партизан Лукашенко добился великого успеха — отдал Лапшина на растерзание»
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Общество
NB!
08.02.17
Все хотят независимости: Брест, Витебск, Могилев — Жириновский
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
08.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 8 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
08.02.17
Смерть от холода в Якутске: пациент был пьян или охранник — глух и слеп?
ЯкутскРоссия Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях Общество
NB!
08.02.17
В Оренбуржье искажали данные о преступности
ОренбургРоссия Подростковая преступность Происшествия
NB!
08.02.17
«Молодой товарищ»: как в Бурятии встретили нового руководителя
Улан-УдэРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
08.02.17
Московская нищенка отказалась от милостыни калужского губернатора
КалугаРоссия Бедность в России Общество
NB!
08.02.17
Госдума примет закон о бессрочной бесплатной приватизации до 1 марта
МоскваРоссия Приватизация жилья Общество
NB!
08.02.17
Эксперт: Система ПРО Японии не способна справиться с китайскими ракетами
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
08.02.17
Бельгийский депутат: Россия — единственная страна, помогающая Сирии
АлеппоСирия Война в Сирии Политика
NB!
08.02.17
«Прибыль за счёт неимущих» — о продовольственных картах
ЯкутскРоссия Бедность в России Общество
NB!
08.02.17
Больницам Якутии не хватает более тысячи медработников
ЯкутскРоссия Кадровые проблемы в медицине Общество
NB!
08.02.17
Украина готова официально нарушить Минские соглашения?
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Получить дальневосточные гектары хотят жители 80 регионов России
ВладивостокРоссия Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке Общество
NB!
08.02.17
Глава Приморья взял под контроль дело о нападении на редактора ИА REGNUM
ВладивостокРоссия Нападения на журналистов Происшествия
NB!
08.02.17
Госдума обсудит приватизацию жилья: Бессрочная, бесплатная и для всех
МоскваРоссия Приватизация жилья Общество
NB!
07.02.17
«Какой нацией мы хотим быть?»: президент Румынии инициирует референдум
БухарестРумыния Кризис в Румынии Политика
NB!
07.02.17
Италия: «Кремль влияет на предвыборную гонку во Франции»
РимИталия Выборы президента Франции Политика
NB!
07.02.17
Елена ХаненковаХорошо ли России в союзе с врагами США?
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
ещё главное