Приватизация

Иван Шилов REGNUM Обзор экономики Украины

Фонд госимущества Украины недолго оставался без руководства после отставки Игоря Билоуса. Его новым главой, пока с приставкой «врио», назначен Дмитрий Парфененко, до этого исполнявший обязанности первого заместителя Игоря Билоуса. Парфененко работает в ФГИ уже более 10 лет, в 2005 году он возглавлял конкурсную комиссию по продаже 93%-ного пакета акций завода «Криворожсталь», ставшей самой результативной продажей за время существования Фонда (за завод тогда получили 4,8 млрд долл). Быть временно исполняющим ему тоже не привыкать: правительство дважды назначало его с такой формулировкой (2008 и 2009 гг).

Похоже, что аэропорт Днепропетровска может стать не единственным, который вернётся в собственность государства (в начале апреля хозяйственный суд Днепропетровска принял решение о возврате в собственность государства компании «Днепроавиа», владеющей аэропортом). Пресс-служба Национального антикоррупционного бюро сообщила, что ведомство ведёт расследование приватизации Одесского аэропорта. Как уточнил директор НАБУ Артем Сытник, в настоящее время проводится экономическая экспертиза приватизации, и уже к июню станет известно, будет ли НАБУ настаивать на передаче дела в суд.

Печерский суд Киева на прошлой неделе принял решение об аресте акций компании «Укртелеком» (оператор проводной и беспроводной связи). По мнению Генпрокуратуры, во время приватизации компании в 2011 году государство недополучило 1,6 млрд грн. Ранее ФГИ уже приступил к процедуре принудительного расторжения договора о приватизации компании. Однако решение Генпрокуратуры может означать, что нынешний собственник — структуры Рината Ахметова — получат меньше, чем когда-то заплатили за компанию. Вероятной причиной действий Генпрокураторы, предполагают эксперты, может быть давний конфликт её главы Юрия Луценко с Ринатом Ахметовым, тянущийся ещё с середины 2000-х годов.

Глава Минфина Украины Александр Данилюк во время выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне заявил, что честная приватизация способна обеспечить Украине темпы роста экономики на уровне 6−7% ВВП. В качестве примера он привёл продажу «Криворожстали» в 2005 году. Честно говоря, трудно понять, при чём тут «Криворожсталь» — на баснословные деньги, которые Украина тогда за неё выручила, повлияла не честность, а конъюнктура рынка: сталелитейное производство во второй половине 2000-х годов было на подъёме, на пике спроса тонна стального проката уходила за 1000 долл., а тогдашние совладельцы корпорации ИСД (собственник нескольких украинских метпредприятий средней руки) отказывались от предложения «Северстали» продать бизнес за 5−7 млрд долл., поскольку ждали предложения в 10−15 млрд. Зато те, кто рассматривает возможность инвестировать в украинские активы сегодня, видят прежде всего то, как у нынешних собственников отбирают активы. И Данилюк, и Луценко могут объездить весь мир с рассказами, как Коломойский, Ахметов, Дерипаска (Запорожский алюминиевый завод, которым ранее владел «Русал», также будет выставлен на продажу повторно до 30 ноября 2017 года) нечестно эти активы приватизировали. Вопрос в другом: найдутся ли покупатели, готовые играть в эту украинскую рулетку?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Носок

Валюта

Доллар на валютном рынке Украины продолжает дешеветь. По состоянию на 19 апреля официальный курс составлял 26,84 грн/долл. (— 0,05 грн. к курсу прошлой недели). Евро и рубль немного отыграли — до 28,67 грн/евро. (+0,12 грн.) и до 0,479 грн/руб. (+0,007 грн.). Учитывая такое поведение российской и европейской валют, делаем вывод: дело не в гривне, а в колебаниях этих валют относительно мировых рынков

Доллар на межбанке снова ниже официального курса: 26,76−26,79 грн/долл. (— 0,08 грн к прошлой неделе). А курс чёрного рынка снова ниже официального курса и курса НБУ: 26,73−26,7 грн. (— 0,02−0,03 грн.). Однако если вспомнить проблемы с экспортом, с которыми в апреле последовательно столкнулись металлурги и зерновики (у «Укрзализници» не хватает локомотивов, чтобы оперативно возвращать вагоны под погрузку), то обольщаться этим не следует.

Что же касается исключительно низкого курса этой недели (в обменниках курс падал до 26,6 грн/долл), то эксперты указывают на праздничные дни. «Всему виной обязательная продажа экспортёрами валютной выручки, скопившейся за понедельник (выходной на Украине) и вторник. Покупатели понимали, что время работает на них и что продавцы все равно будут вынуждены выйти на торги. А потому не спешили с заключением сделок, выжидая оптимально низкого курса», — говорится в редакционном материале финансового портала «МинФин». Ещё одна причина — НБУ, который не слишком активно выкупает валюту на межбанке. Более того, обозреватель «МинФина» отмечает, что в последнее время у НБУ вообще сложилась практика выкупать валюту только у узкого круга банков-любимчиков.

Глава НБУ Валерия Гонтарева перед отставкой максимально упрощает компаниям вывод дивидендов с Украины. С мая порог репатриации дивидендов собираются поднять до 5 млн долл в течение месяца. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, ссылаясь на руководство банка. За первый квартал компании успели вывести с Украины 1 млрд долл., что уже превышает этот показатель в 2014—2015 гг. (0,7 млрд долл.), однако с новыми правилами этот процесс значительно ускорится.

Неожиданный прогноз относительно курса сделал экономист Александр Охрименко в комментарии для «Голос.ua». «До конца апреля можно ожидать, что гривна продолжит укрепляться. Во-первых, на это повлияло заявление главы НБУ об отставке, и во-вторых на фоне этой новости украинцы начали больше сдавать валюты. Кроме того, не забываем о праздниках и о том, что украинские «заробитчане» продолжают активно завозить в страну большое количество валюты. По этой причине к лету ждем укрепление гривны до 25 за доллар», — отмечает специалист.

Экс-глава Минфина Виктор Пинзеник в эфире «112.Украина» и вовсе заявил, что гривна недооценена. «Я скажу парадоксальную вещь: гривна недооценена. Единственное, я бы не хотел, чтобы после этого моего заключения кто-то сказал, что завтра доллар упадет. Речь идёт о перспективе, которую можно реализовать. Страна относится к странам с так называемыми недооцененными активами. Я объясню это. «Сотка» в Киеве стоила сто тысяч долларов, и эта же «сотка» сегодня, она никак не изменилась, — она стоит 10 тысяч долларов. Она в десять раз упала в цене. Финансовое состояние в стране вызывает такое падение», — заявил бывший чиновник. Что же, земля в Киеве действительно сильно подешевела за последние годы, это верно. Правда непонятно, почему экс-министр решил, что именно 100 тыс. долл — её справедливая стоимость? От одного этого вопроса вся остальная картина недооценённости украинских активов рушится как карточный домик.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

МВФ

Вице-премьер-министр Павел Розенко на своей странице в Facebook охарактеризовал главу миссии Международного валютного фонда на Украине Рона ван Родена как «ужасного непрофессионала». Такую оценку вице-премьера вызвала статья главы миссии о пенсионной реформе на Украине, опубликованная изданием «Украинская правда». «После слов «эксперта», что «основная структура пенсионной системы не изменилась с советских времен», пропало всякое желание читать этот весь бред до конца… Ну, а сентенции на тему введения второго уровня — вообще «no comment». Человек просто не понимает, что это такое и как оно всё работает», — написал вице-премьер.

Суть материала Рона ван Родена, впрочем, сводится совсем не к тем тезисам, за которые зацепился вице-премьер. Глава миссии прямым текстом написал о том, что на Украине работники выходят на пенсию слишком рано, а некоторые — ещё и имеют право на досрочную пенсию. Из-за чего около 30% украинцев — пенсионеры, нагрузка на Пенсионный фонд запредельная, и тянуть дальше с изменениями некуда. Впрочем, тут нет ничего нового, поскольку МВФ говорит это каждому правительству в Киеве постоянно. Просто позиция Розенко состоит в том, что Украине нужно не сокращать расходы ПФ, а искать пути для увеличения его доходов.

Александр Охрименко в эфире телеканала News One высказал свою точку зрения на эту проблему: «Нужно навести порядок со спецпенсиями — если человек работает в тяжелых условиях, тогда она нужна, а если человек сидит в парламенте — зачем ему спецпенсия? Давайте сравним шахтера и депутата — это же разные вещи». Также, до тех пор, пока государство не введёт нормально работающую накопительную систему вместо солидарной, платить пенсии он предлагает за счёт эмиссии: «…Нужно прекратить эти бессмысленные разговоры о том, что эмиссия вредит пенсиям: у нас часто рост пенсий происходил из-за эмиссии гривны. Но обращаю внимание, что не курс рос, а экономика, потому что пенсионер, получая пенсию, покупает не доллары, а украинские товары». Вопрос, конечно, спорный, поскольку доллары затем покупает производитель этих самых украинских товаров. Другое дело, что именно такой метод, скорее всего, и применит правительство — печатный станок остаётся единственным средством, которое гарантированно сможет ликвидировать дефицит ПФ. Достаточно сказать, что только для запланированного перерасчёта пенсий в 2017 году необходимо найти 12 млрд грн.

В остальном ситуацию описывает министр социальной политики Андрей Рева в эфире «112.Украина»: «Мы сегодня находимся в ситуации, при которой минимальная пенсия 1247 грн, при этом ещё несколько сотен тысяч человек получают пенсию 949 грн, средняя пенсия 1823 грн по Украине [46, 35 и 68 долл. соответственно — Ред.], 12 млн пенсионеров. И для того, чтобы заплатить им эти мизерные пенсии, доходов Пенсионного фонда хватает ровно наполовину. Вторую половину мы дотируем из бюджета… 140 млрд тратится на дотацию Пенсионного фонда». По словам министра, не нужно советов МВФ, чтобы оценить ситуацию как ненормальную. Однако и путей выхода из неё он не видит, поскольку считает, что даже после введения трёхуровневой пенсионной системы солидарная часть будет составлять около 75% пенсионных выплат. Хотя, по его же словам, сегодня максимум, что может дать ПФ, — это 50%.

В обзоре «Перспективы мировой экономики», представленном МВФ 18 апреля, прогнозы относительно экономики Украины оставлены без изменений: 2% рост ВВП в текущем году и 3,2% — в 2018-м. Из постсоветских республик только Белоруссия, по мнению экспертов Фонда, будет развиваться более медленно (— 0,8% и 0,6% соответственно).

Прогнозы НБУ сейчас практически аналогичны: 1,9% и 3,2%. Кроме того, у Нацбанка уже есть прогноз на 2019 год — сразу 4%-ный рост ВВП.

Как известно, выделение следующих траншей Украине зависит от выполнения условий, зафиксированных в меморандуме. Минэкономики Украины «оперативно» предупредило всех о том, что одно из этих условий Украина точно не сможет выполнить: «Правительство Украины не успеет создать независимые наблюдательные советы на 15 государственных предприятиях в указанные сроки [до конца июня 2017 года — Ред]». В министерстве объяснили, что для этого нужно вносить изменения в уставы предприятий, затем — проводить конкурсы (на кандидатуры членов набсоветов). А времени — чуть более двух месяцев минус майские праздники.

Бензин

А вот рынок топлива неприятно удивляет автомобилистов. После резкого скачка на прошлой неделе (примерно на 0,5 грн/л по каждому из видов топлива) рынок снова подрос примерно на столько же. И одними только акцизами это повышение уже не объяснить. По состоянию на 19 апреля за литр А-95 автомобилисты платят в среднем 25,07 грн. (+0,58 грн по сравнению с прошлой неделей, 1,35 грн с начала года), за литр А-92 — 24,34 грн. (+0,55 грн, 1,28 грн с начала года), за дизельное топливо — 22,58 грн./л (-0,49 грн, 1,22 грн с начала года). Довольно внушительно, если учесть, что гривна в этот промежуток времени укрепилась к доллару и евро.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ойл

Вероятно, подорожание может быть связано с продолжением политики отмены государственного регулирования цен на товары. В начале апреля в новый список как раз попал бензин.

Поэтому неудивительно, что в последнее время Украина обошла Польшу, Россию и Турцию по популярности автогаза, отмечают эксперты Консалтинговой группы «А-95». По их данным, в январе — марте объём продаж автогаза через заправочные станции составил 580 млн л (на 30% больше рынка бензина и на уровне продаж дизтоплива). Причём реальные цифры могут быть ещё выше, поскольку многие газовые заправки работают нелегально.

Заместитель директора научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев предупреждает, что повышение, к сожалению, не окончено: «…Из-за спекулятивного подорожания нефти выросли цены на нефтепродукты. Рост составил примерно 4,5%. По идее, цены должны были поднять импортёры. Но их подняли сети, которые реализуют продукты отечественного производства. Это было большой неожиданностью, но поскольку нефтепродукты в сетях «Привата» поднялись, то это привело к эффекту домино. И цены нижнего ценового диапазона постарались подтянуться к ценам «Привата».

Хотя оптовые цены за неделю показали разнонаправленную динамику. «Укргаздобыча» (дочерняя компания «Нафтогаза Украины»), реализующая топливо на аукционах «Украинской энергетической биржи», выставила на аукционе 19 апреля следующие значения. А-92 продавался по 27 400 грн/тонна (-300 грн к цене в сравнении с аукционом 12 апреля). А-95 можно было купить за 28 400 грн/тонна (+650 грн в сравнении с аукционом 12 апреля). 19 апреля УГД предлагала только партии с железнодорожной поставкой.

С лета на Украине возможно появление нового отечественного производителя бензина. По словам руководства завода, в последней декаде мая планируется запуск предприятия «Карпатнефтехим», когда-то принадлежавшего компании «Лукойл» и остановленного ещё в 2012 году. Ранее сообщалось, что весной «Лукойл» продал завод своему украинскому менеджеру Ильхаму Мамедову. Топливо не является профильной продукцией для завода, тут выпускают широкий спектр нефтехимии, однако производство бензинов также планируется.

Разное

Украина продолжает штурмовать высоты рейтингов, первые места в которых не слишком хорошо сказываются на экономике страны. В этот раз — рейтинг стран по уровню безопасности, составленный Всемирным экономическим форумом. Эксперты ВЭФ поместили Украину на 127-е место из 136 возможных. Безопасность — лишь один из показателей комплексного исследования «Конкурентоспособность в сфере туризма и путешествий», другие показатели вытягивают Украину из последней десятки, впрочем не особо — 88-е место (Россия на 43-м).

На Украине резко ускорилось уменьшение численности населения. На 1 марта 2017 года насчитывалось 42,541 млн жителей, что на 43 тыс. меньше, чем на 1 января. В военном 2014-м, например, население за год сократилось на 131 тыс, тогда как при сохранении текущей динамики в 2017 году этот показатель может вырасти до 250−260 тыс человек.

По официальным данным украинской таможни, за первый квартал 2017 года с Украины в Россию было поставлено товаров на $935 млн, что на 44% больше, чем за те же три месяца в 2016-м. Увеличился и импорт из России на Украину — по итогам первого квартала 2017 г., его объемы поднялись сразу на 47% и достигли $1,5 млрд. Александр Охрименко прокомментировал изданию «Страна.ua» резкий рост экспорта украинской продукции в Россию: «Хорошая динамика, до 70%, по трубам, котлам, арматуре, резервуарам. Причины разные. В частности, увеличение спроса на трубы связано со стабилизацией нефтяных котировок. На волне падения цен на черное золото Россия резко снизила закупки труб, скажем, в 2014—2015 гг. почти не брала их у нас. Украинская арматура оказалась лучшей по соотношению цены и качества, поэтому её начали массово закупать российские застройщики. Сейчас почти все стройки в Москве — на нашей арматуре», — утверждает эксперт. Официально в правительстве эти цифры предпочитают не комментировать.

Хорошая динамика, по мнению обозревателей, объясняется просто: отделы сбыта украинских производителей очень сильно увеличили активность. И находят потребителей, в том числе и в России. Поставки растут не только в РФ, но и в Африку, на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию — и везде за первый квартал двузначные величины. И лишь в страны, с которыми у Украины ЗСТ, рост довольно скромный — 4−5%.

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