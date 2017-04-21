



Анна Алябьева ИА REGNUM На митинге против роста тарифов в Новосибирске 28 января 2017 года

Новосибирск уже несколько дней находится в приподнятом настроении и эйфории от того, что губернатор внес коррективы в постановление о повышении тарифов на услуги ЖКХ, а по сути отменил свое же декабрьское постановление о пятнадцатипроцентном росте. И горожан можно понять — после пяти месяцев противостояния пусть и не совсем отменили рост тарифов, но хотя бы на уровне 4% этот рост установили. Вопрос о том, можно ли было отстоять полную отмену повышения тарифов на ЖКУ, пока висит в воздухе. Некоторые организаторы акций протеста подчеркивают, что такой цели не ставили, пусть будет хотя бы на уровне рекомендованных федеральным центром 4%.

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В то же время заведующий кафедрой региональной экономики и управления факультета государственного сектора НГУЭУ, кандидат экономических наук Владимир Мельников считает, что проблема с повышением тарифов в 2016 году лежит не только в собственно тарифной плоскости, но и обусловлена чередой событий, произошедших несколькими годами ранее.

«Речь идет о проблемах российской экономики 2014−2015 годов, связанных с политическими процессами, которые привели к установлению двусторонних экономических санкций. Российское правительство смогло выйти из состояния «идеального шторма» конца 2014 года, переложив через механизмы девальвации и импортируемой инфляции основную нагрузку на плечи населения. В тот момент граждане РФ рассматривали такое положение вещей как вынужденную необходимость и по большому счету смирились с увеличением своих расходов на жизненно необходимые товары и услуги. Но когда в 2016 году произошла попытка решить еще одни бюджетные проблемы (теперь — региональные) снова за счет населения, оно естественным образом достаточно эмоционально отреагировало. Несмотря на экономическую и технологическую обоснованность роста тарифов, ситуация естественным образом наталкивается на сокращение совокупного спроса со стороны населения», — сказал эксперт в интервью ИА REGNUM, отметив, что в разных регионах одна и та же мера может вызывать различную реакцию.

Он подчеркнул, что все-таки уровень реальных доходов населения в Новосибирской области едва ли за последний год изменился так же, как в основных центрах — Москве или Санкт-Петербурге. И отмеченный статистикой небольшой рост реальных доходов недостаточен для того, чтобы повышение тарифов на 15% прошло незамеченным. К тому же все понимают, что это повышение несет в себе определенный инфляционный навес, который в дальнейшем может негативно сказаться на изменении общего уровня цен.

«Надо понимать, что мы живем в эпоху роста цен — все правительства трансформируют депрессию в инфляцию. И чем больше растут тарифы, тем активнее подстегивается механизм инфляции издержек. Вместе с тем мы не должны забывать о проблемах, связанных с необходимостью инфраструктурной модернизации и имеющимися сложностями формирования бюджета. Задача регионального правительства усложняется с точки зрения того, что его политика не должна допустить коммунальной катастрофы при условии роста тарифов на процент, рекомендованный федеральным правительством. Сложно понять грань приемлемости повышения тарифов: у каждого она разная. Для определенных слоев населения в Новосибирской области расходы лишних 300−400 рублей представляются практически неприемлемыми. При этом рост на 4% для Новосибирска — мера скорее необходимая, поскольку удорожание стоимости ремонта коммунальной инфраструктуры действительно имеет место», — считает экономист.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет

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В то же время в социальных сетях разговоры в основном только о том, что удалось-таки новосибирцам отстоять свои коммунальные права и сбросить тарифное ярмо. И, что самое интересное, заслугу за это каждый приписывает себе. Как тут не вспомнить известное выражение, что «у победы тысяча отцов»… Конечно, каждый член оргкомитета заслуживает лавров, но нельзя забывать и о тех нескольких тысячах горожан, которые на протяжении почти пяти месяцев выходили на акции протеста. Не будь социального недовольства и активных действий населения, пришлось бы новосибирцам с 1 июля платить за ЖКХ как минимум на 15% больше.

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Общероссийский народный фронт и вовсе подал новость под заголовком «Активисты ОНФ добились отмены постановления о повышении тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирской области».

«Мы взяли ситуацию на контроль, неоднократно собирались на площадке ОНФ и пытались выстроить диалог с властью и ресурсоснабжающими организациями. В течение полугода эксперты ОНФ выясняли причины повышения тарифов, уточняли легитимность постановления в органах прокуратуры, говорили властям о вероятных социальных последствиях принятого решения», — отметил сопредседатель регионального штаба Народного фронта Сергей Соколов.

Указывается, что на необходимости принять тщательно обдуманное решение настаивали и федеральные эксперты ОНФ: координатор Центра по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина предложила новосибирским чиновникам пересмотреть предложенные тарифы на жилищно-коммунальные услуги. «По итогам обсуждений этой острой темы власти прислушались к предложениям общественников и приняли сторону жителей. Губернатор официально объявил об отмене постановления №254», — сообщил Соколов.

Это несколько возмутило организаторов акций протеста, их участников и тех, кто был на последней встрече, где губернатор Владимир Городецкий объявил о поправках к постановлению. В соцсетях тут же полетели перепосты заголовка с сайта ОНФ с насмешливыми, а порой и вовсе нецензурными комментариями.

Стоит сказать, что доля правды в словах «фронтовиков» тоже есть. Владимир Городецкий, говоря о принятом решении, отмечал: «Я встречался с профсоюзами, с общественной палатой, с Народным фронтом. И люди высказывали, что высокая сразу нагрузка. Понимая эту ситуацию, я подписал постановление о внесении изменений в предельные индексы в плату населения. Суть следующая: плата устанавливается 4%». В то же время сами организаторы митингов и их активные участники говорят, что губернатор принял такое решение не сам.

У этой победы отец один, считает общественный активист Владимир Кириллов, и это — президент Владимир Путин.

«Только после вмешательства администрации президента РФ Владимира Путина губернатор понял, что интересы жителей важнее интересов аффилированных олигархических структур. А ведь о недопустимости влияния региональных лоббистских групп ещё полтора года назад федеральный центр говорил словами Мамонтова в передаче «Золотой телец». Как видим, федеральный центр жёстко всем это напомнил в предвыборный год. Уверен, что вопрос на контроле, и выводы новосибирская элита должна сделать жёсткие, если не хотят пойти вслед за Хорошавиным за дестабилизацию социально политической обстановки во вверенном регионе», — сказал ИА REGNUM Кириллов.

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Политический обозреватель «Тайги.инфо» Алексей Мазур также уверен, что «Кремль внимательно следил и следит за развитием ситуации в Новосибирске».

«Решение, принятое Владимиром Городецким, было как минимум согласовано с Москвой. Гораздо важнее для ситуации не выборы губернатора (на которые Городецкий, скорее всего, и не пошел бы), а выборы президента. Входить в 2018 год с массовыми протестами в третьем городе страны с точки зрения Кремля — недопустимо», — сказал Мазур.

Отметим, что многие после заявления Городецкого заговорили, что теперь-то уж точно можно Новосибирск назвать политической столицей России. Алексей Мазур отмечает, что «это, конечно, не так».

«У нас, как и во всей России, крайне высокая степень «москвоцентричности». Но Новосибирск, несомненно, стал заметной точкой на политической карте России, а гражданское общество Новосибирска накопило богатый политический опыт. У нас, в отличие от соседних крупных городов, до сих пор сохраняются прямые выборы мэра — на это право новосибирцев власть не рискнула покуситься. И в Новосибирске особая политическая культура — представители разных политических взглядов общаются друг с другом и находят точки соприкосновения по практическим вопросам. И в то же время гражданское общество Новосибирска способно решать проблемы города в диалоге с властью, хотя порой и принудительном. В этом смысле остальной России есть чему поучиться у Новосибирска, хотя и не уверен, что она захочет», — отметил Мазур.

Кандидат юридических наук, декан факультета государственного сектора НГУЭУ Андрей Макарцев также считает, что подписание губернатором 19 апреля поправок в принятое в декабре 2016 года решение о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 15% является, «надо признать, вынужденной мерой».

«Увеличение в начале года на федеральном уровне взносов на капремонт и общедомовые нужды в совокупности с ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги существенно бы увеличило расходы рядовых граждан, что вступило бы в резкое противоречие с конституционными принципами России как социального государства. В связи с этим областные власти отменили свое решение, решив искать средства на ремонт коммунальных сетей из других источников», — сказал Макарцев.

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Председатель правления организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов считает, что «прошедшие события продемонстрировали безусловный успех гражданского общества Новосибирска, сумевшего организоваться и добиться отмены ошибочного и, прямо скажем, опасного постановления, приведя его в соответствие с федеральными требованиями».

«Победа подразумевает наличие проигравшей стороны. Но, на мой взгляд, проигравших в этой истории нет. Начнем с Владимира Городецкого. Победил он или проиграл? Кто-то скажет, что проиграл, а на мой взгляд, он продемонстрировал редкую для российских чиновников способность с достоинством выйти из сложной ситуации и выдержать давление монополистов. Более того, он смог найти в себе моральные силы не просто отменить постановление, но и встретиться с теми, кто еще неделю назад безапелляционно требовал его отставки, объяснить свою позицию, и что самое интересное, быть услышанным. Фактически он предотвратил назревавший в Новосибирске общественно-политический кризис. Весьма спорной выглядит мэрия города Новосибирска. Удивительно, как ровно те же люди, которые пять лет назад называли повышение тарифов «коммунальным террором», сожалеют о пересмотре данного постановления что, кстати, серьезный повод подумать, за кого голосовать на следующих выборах. Если говорить про монополистов, то ни Горводоканал, ни тем более СибЭКО назвать нуждающимися в дополнительных средствах язык не поворачивается. Денег им хватает. Более того, именно благодаря прошедшим событиям фокус внимания общественности сместился с собственно мэрии и облправительства на них самих. И в следующий раз спрашивать уже будут непосредственно с них. Следовательно, возник прекрасный повод повышать эффективность своей работы и снижать издержки», — высказал свое мнение ИА REGNUM Антонов.

В АО «Сибэко», как и следовало ожидать, решение губернатора Владимира Городецкого отменить 15%-ное повышение тарифов на горячую воду и теплоснабжение раскритиковали и заявили, что оно идет «вразрез с экономическими реалиями».

«АО «Сибэко» всегда придерживалось принципов последовательности, поэтому решение о дальнейших действиях компании будет принято только после проведения всестороннего анализа ситуации», — приводят «НГС.Новости» ответ компании на запрос редакции.

Также в «Сибэко» подчеркнули, что «непоследовательность в принятии решений создает прецедент увеличения рисков ведения бизнеса для остальных предпринимателей и мешает полноценной реализации значимых для региона проектов».

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А политолог Сергей Бирюков говорит, что в Новосибирске был создан важный прецедент.

«Региональные власти были вынуждены отменить уже принятое решение социально-экономического характера. Полагаю, что в данном случае сработал целый комплекс факторов — причем не только предстоящие выборы 2018 года, но и активность гражданского общества в Новосибирске, а также возможность дальнейшей эксплуатации темы тарифов «внесистемной» оппозицией. В принятом решении можно усмотреть готовность единой вертикали исполнительной власти реагировать на подобные вызовы», — отметил Бирюков.

Член Комитета солидарных действий, который выступал организатором ряда митингов, Сергей Крупенько заявил, что отмена решения по 15%-ному росту тарифов даст горожанам реальную экономию их семейных бюджетов, а также знание и веру в то, что организованные, последовательные действия по отстаиванию своих прав приносят реальный результат.

«Это особенно важно в условиях, когда люди не верят никому и ничему. Надеюсь, что это создаст условия для более демократичного механизма взаимодействия общественности и власти, прежде всего — региональной. Это может серьезно повлиять на развитие общественных объединений в Новосибирске. В ходе тарифного противостояния проявилось много активных, неравнодушных людей, прежде всего — жилищных активистов. Тарифное противостояние будет иметь и очевидные политические последствия. Выявилась, в основном — в негативном свете, позиция большинства депутатского корпуса, парламентских политических партий, существенно подорван авторитет областной организации КПРФ и, прежде всего, первого секретаря обкома Локтя (Анатолий Локоть — мэр Новосибирска — прим. ИА REGNUM ). События в Новосибирске имеют и большое общероссийское значение. Новосибирск вновь, как и в 2011 году — во время известных «безлимитных» маршей, привлек внимание российских СМИ, российской общественности. Опыт «тарифного» сопротивления, формы протеста, безусловно, будут изучены и использованы в других регионах страны гражданскими активистами, общественными организациями и политическими партиями», — считает Крупенько.

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Что в итоге? Новосибирску удалось добиться изменения решения губернатора (хотя многие и не верили в это), а значит, у новосибирцев появился опыт эффективного «взаимодействия» с местными властями. Пусть и такой.

Отметим, что с декабря 2016 года, когда было подписано постановление о росте тарифов на услуги ЖКХ на 15%, в Новосибирске прошло семь массовых митингов. Впервые новосибирцы вышли на акцию протеста 24 декабря 2016 года. Не остановил горожан даже 30-тградусный мороз. Тогда на набережной Оби собралось порядка 300 жителей. Этот митинг позже так и назовут «300 новосибирцев». На тот момент людей больше всего возмутило то, что региональные власти обосновали такое повышение сначала износом коммунальных сетей от 70 до 95%, а потом проговорились, что этот процент будет еще и компенсировать потери ресурсоснабжающих организаций из-за того, что горожане стали экономить. Новосибирцы решили во что бы то ни стало заставить власти отменить свое решение.

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А 8 апреля в Новосибирске состоялся седьмой по счету массовый митинг против увеличения на 15% коммунальных тарифов. На этот раз новосибирцы уже не просто требовали отмены постановления, но и ответственности тех, кто заставляет их на протяжении почти пяти месяцев приходить на коммунальные акции протеста. Протестующие требовали и отставки губернатора.

Было и еще несколько акций протеста по коммунальной теме, так, несколько раз новосибирцы выходили на пикеты, где выступали против бездействия областной прокуратуры по вопросам, касающимся сферы ЖКХ. Так, 18 апреля на пикет к зданию областной прокуратуры вышли новосибирские пенсионеры, недовольные тем, что ведомство так долго проводит проверку законности предстоящего повышения тарифов, и, опасаясь, что региональная прокуратура в очередной раз может перенести сроки окончания проверки. Ранее, 15 апреля, в центре Новосибирска прошел пикет против бездействия областной прокуратуры по вопросам, касающимся сферы ЖКХ, защиты прав потребителей и больших социальных групп.

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