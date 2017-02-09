В Новосибирске ширится движение против повышения тарифов

Новосибирск, , 13:03 — REGNUM В Новосибирске готовится очередной митинг против роста тарифов ЖКХ. Он запланирован на 25 февраля на пл. Ленина. Как рассказал ИА REGNUM член Комитета солидарных действий Сергей Крупенько, который занимается общей подготовкой и координацией протестной антитарифной деятельности, 9 февраля инициативная группа подала в мэрию города заявку на проведение очередной акции протеста против роста коммунальных тарифов.

В Комитет солидарных действий (КСД) вошли представители нескольких общественных организаций, в том числе комитета «Пенсионеры — за достойную жизнь!», Ассоциации Советов многоквартирных домов Новосибирской области, АНО «Альтернатива ЖКХ», регионального отделения политической партии «Российский объединенный трудовой фронт» и Российского коммунистического союза молодежи.

КСД также обратился к общественным организациям, региональным отделениям политических партий с призывом поддержать требование отмены постановления губернатора региона об увеличении коммунальных тарифов для Новосибирска на 15%. Кроме того, по словам организаторов этого митинга, продолжается сбор подписей под обращением об отмене постановления губернатора области на имя президента РФ Владимира Путина и идет подготовка экспертных материалов в обоснование отмены решения о росте тарифов.

На вопрос корреспондента ИА REGNUM, почему решили организовать митинг отдельно от тех акций протеста, которые проходили ранее, Сергей Крупенько ответил, что на то есть много причин.

«Одна из них: Виктор Козодой и Андрей Гладченко были чиновниками при губернаторе Василии Юрченко, когда тот отменил безлимитный проезд пенсионеров. И целый год эта эпопея продолжалась. Гладченко — либерал от Алексея Навального. Многие активисты категорически не встанут рядом с ним на одной трибуне. У них запрещены политические лозунги, символы и прочее. Может быть, в дальнейшем какое-то объединение и координация произойдут, но сейчас — нет. Причем, желания объединяться нет и с той стороны. Отмечу, что это — процесс. По ходу могут возникнуть иные мнения в плане объединения. Тем более, что в том оргкомитете, есть люди совершенно разных полит взглядов», — отметил Крупенько.

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Главная цель и у этих организаторов, по их словам, добиться отмены постановления по тарифам.

«Новосибирском не ограничивается дело. Речь обязательно пойдет и о других муниципальных образованиях, где тарифы взлетели. Существует также, и постоянно обозначается, необходимость координации усилий общественных организаций по защите интересов граждан по другим вопросам. Первый КСД возник в Новосибирске еще на волне протеста в связи с монетизацией льгот в 2005 году, так что перечень может расшириться: жилищные проблемы, общественный контроль за решениями органов власти и прочее», — подчеркнул Крупенько.

Председатель правления организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, который участвовал в митинге 28 января, организаторами которого выступали, в том числе названные Козодой и Гладченко, считает, что в проведении еще одного митинга против роста тарифов на ЖКУ нет ничего плохого.

«Вы знаете, в этом мире ни у кого нет монополии на протест. И в свободном обществе каждый имеет право выражать свое недовольство тем или иным решением органов государственной власти. Что касается инициативной группы, планирующей данный митинг, то я бы назвал это скорее разогревом перед последующими масштабными акциями протеста. Пусть проводят, если хотят. Как сказал один из кумиров организаторов альтернативного митинга Мао Цзэдун: «Пусть расцветают сто цветов». Задача не решена, а значит акции будут продолжаться. Объективно все их действия направлены на решение тех же задач», — сказал ИА REGNUM Ростислав Антонов, подчеркнув, что в данном случае он высказал свое личное мнение, не как член оргкомитета.

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Напомним, что в Новосибирске прошло уже два митинга и несколько других акций протеста против роста тарифов на услуги ЖКХ, которые утверждены постановлением, подписанным губернатор области Владимиром Городецким.

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Среди организаторов митингов, о которых упоминается выше, доктор исторических наук (бывший вице-губернатор Новосибирской области) Виктор Козодой, известный новосибирский политик Андрей Гладченко (председатель новосибирского отделения «Партии Прогресса» — указано на его на странице в Facebook), лидер новосибирского отделения «Демократического выбора» Сергей Дьячков и другие.

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Отметим, что новосибирцы активно участвуют в этих акциях протеста — только на последний митинг, который прошел в центре Новосибирска 28 января пришло около (а по некоторым данным и более) тысячи горожан. Многих жителей области, при этом, не интересует и не волнует политическая принадлежность и цели организаторов этих акций протеста. Люди выходят, чтобы отстоять свои права.

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И, по их мнению, рост тарифов в Новосибирске с 1 июля сразу на 15% — как минимум, не обоснован. Тем более, что премьер-министр страны Дмитрий Медведев в ноябре 2016 года подписал распоряжение о максимальном размере индексации оплаты коммунальных услуг. Для Новосибирской области в 2017 году тарифы ЖКХ должны были вырасти, согласно этому документу, на 4%. Но новосибирские власти согласовали повышение тарифов для Новосибирска сразу на 15%, обосновав его сначала износом коммунальных сетей — данные звучали разные: от 70 до 95%. А позже «проговорились», что этот процент также должен компенсировать потери ресурсоснабжающих организаций из-за слишком экономных новосибирцев — горожане стали меньше потреблять из-за чего организации теряют прибыль.

А на днях активисты Общероссийского народного фронта, обнаружили противоречия в инвестиционной программе ресурсоснабжающей организации АО «Сибэко», которая получит значительную долю дополнительной выручки после повышения тарифов на услуги ЖКХ в июле.

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